Fan bênh vực Quang Hùng MasterD vì bị chê "nhạt" trong Running Man Vietnam 3

Thiện Dư

HHTO - Tham gia nhiều chương trình thực tế gây sốt, nhưng Quang Hùng MasterD mới đây lại trở thành đề tài tranh luận vì cách chơi được một bộ phận khán giả cho là chưa thật sự thu hút trong Running Man Vietnam mùa 3. Đối mặt với nhiều sự nghi ngờ, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nam ca sĩ.

Tập 12 của Running Man Vietnam mùa 3 đã nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý khi thu hút hơn 7 triệu lượt xem chỉ sau gần 1 tuần. Trong khi các khách mời như Huỳnh Lập và Uyển Ân nhận được lời khen ngợi về sự hoạt ngôn và "mảng miếng", góp phần làm chương trình thêm rộn ràng thì Quang Hùng MasterD lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận.

604618955-122239450886502990-571406192084654182-n.jpg6

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho biết cảm thấy hụt hẫng trước màn thể hiện của Quang Hùng MasterD trong Running Man Vietnam mùa 3, cho rằng nam ca sĩ có phần nhạt nhòa giữa dàn cast dày dặn kinh nghiệm.

Ngay từ phần giới thiệu đầu chương trình, giọng ca Thả Anh Ra bị cho là còn khá trầm lắng, thiếu sự bùng nổ và chủ động "quăng miếng" so với 2 khách mời còn lại. Khi được Trấn Thành tạo tình huống trêu ghẹo, Quang Hùng MasterD cố gắng đáp lại sáng tạo nhưng cũng chưa đủ sức hút để khiến người xem bật cười thích thú.

Bên cạnh đó, cách chơi game của anh cũng bị nhận xét thiếu năng lượng phù hợp với một chương trình năng động, lăn xả. Chẳng hạn, phần xé bảng tên của nam ca sĩ lên sóng khá ngắn, diễn biến trôi qua nhanh mà không có giằng co kịch tính hay nổi bật.

602367405-122239450976502990-1966011606481108808-n.jpg
Quang Hùng MasterD "ít đất diễn" trong Running Man.

Đối mặt với nhiều sự nghi ngờ, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Quang Hùng MasterD. Những ý kiến này cho rằng ekip Running Man Vietnam mùa 3 mời anh vì độ nhận diện không thể chối bỏ của nam ca sĩ, thu hút số lượng người xem lớn. Đồng thời đây là cơ hội quý để anh "cọ xát", gắn bó thân thiết hơn với các đàn anh đàn chị.

Một số khán giả phân tích rằng mỗi khách mời mang tính cách riêng, và bản chất show thực tế là khai thác sự chân thật chứ không thể ép ai cũng phải "quăng miếng" liên tục. Việc Huỳnh Lập và Uyển Ân nổi bật hơn cũng dễ hiểu vì cả hai là diễn viên, quen thuộc với gameshow hơn Quang Hùng MasterD.

2b.jpg
2a.jpg
Có nhiều ý kiến bênh vực Quang Hùng MasterD.

Một bộ phận khán giả giữ quan điểm trung lập, thừa nhận tính cách nhẹ nhàng, hiền lành của Quang Hùng MasterD vẫn tạo màu sắc riêng, không ảnh hưởng tổng thể chương trình. Trước đó, Quang Hùng MasterD từng chơi lăn xả trong các chương trình như 2 Ngày 1 ĐêmTổ Đội "1 Không 2", để lại ấn tượng về sự chịu chơi. Một số ý kiến cho rằng ở tập 12 Running Man Vietnam mùa 3, anh chưa bung hết sức có thể do tình hình sức khỏe, dẫn đến việc vắng mặt ở tập 13 tiếp theo.

482093938-122161735700502990-8051179389338844643-n.jpg
red-modern-cat-kitten-magazine-c.jpg
Quang Hùng MasterD từng gây sốt trong các chương trình thực tế khác.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Quang Hùng MasterD #Running Man #Running Man Vietnam mùa 3

