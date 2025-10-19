Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lan Khuê - Quỳnh Anh - Quỳnh Châu đọ sắc, Khả Ngân nổi bật theo cách riêng

Như Quỳnh

HHTO - Siêu mẫu Lan Khuê, Tuyết Lan, Á hậu Quỳnh Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, diễn viên Khả Ngân vừa có dịp đọ sắc trong một sự kiện mới đây. Mỗi người đẹp mang một thần thái riêng cuốn hút.

Mới đây, một sự kiện thời trang diễn ra tại TP.HCM quy tụ nhiều mỹ nhân Việt như: Siêu mẫu Lan Khuê, siêu mẫu Tuyết Lan, diễn viên Khả Ngân, Á hậu Quỳnh Anh, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, người đẹp Trà My.

cover-2025-10-19t160949696.jpg

Siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo rạng rỡ trong tông make-up đậm đà toát lên thần thái kiêu sa. Người đẹp chọn một thiết kế váy đen ôm sát tôn dáng, có cánh bèo xanh làm điểm nhấn, phối cùng găng tay đen. Đặc biệt, Lan Khuê còn gây chú ý khi mang trên mình bộ trang sức trị giá hàng chục tỷ đồng, được chế tác tinh xảo.

cover-2025-10-19t161029732.jpg

Sánh đôi cùng siêu mẫu Lan Khuê, còn có siêu mẫu Tuyết Lan và người đẹp Trà My. Hai người đẹp cùng diện váy đen huyền bí và sang trọng: Tuyết Lan mang đến layout high-fashion với chiếc đầm cocktail thiết kế cầu kỳ, Trà My hóa thân thành một quý cô trang nhã, thanh lịch, tóc búi gọn.

cover-2025-10-19t161245531.jpg

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc vượt trội cùng bộ trang sức được khắc chạm thủ công. Đặc biệt, người đẹp khiến dân tình chú ý khi sánh đôi cùng "bạn trai tin đồn" TikToker Neyun.

cover-2025-10-19t161732943.jpg

Dù bận rộn trước thềm đám cưới, những ngày qua Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn chăm chỉ tham gia nhiều sự kiện, luôn giữ thần sắc rạng rỡ. Trong lần hội ngộ cùng Lan Khuê, Quỳnh Anh,... cô diện chiếc váy đen cúp ngực, toát thần thái sang trọng.

cover-2025-10-19t161435885.jpg

Trong khi đó, giao diện hệt "mỹ nhân ngư" - trong chiếc đầm dạ hội được đính kết sequin màu xanh lộng lẫy - giúp Khả Ngân nổi bật giữa dàn chân dài. Nữ diễn viên 9X đeo trên mình bộ trang sức kim cương gồm vòng cổ, khuyên tai, nhẫn cùng tông màu, có điểm nhấn là những viên chủ đá sapphire.

cover-2025-10-19t161150935.jpg
