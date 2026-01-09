Trúc Nhân tung MV Tết: Âm nhạc rình rang, 68 nghệ sĩ Việt sum họp đông đủ

HHTO - MV Tết "Vạn Sự Như Ý" đánh dấu lần trở lại với nhạc Xuân sau nhiều năm của Trúc Nhân. Ngoài giai điệu bắt tai, hình ảnh đậm chất Tết Việt, MV còn có sự góp mặt của 68 nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ lẫn lĩnh vực khác nhau.

Với ca khúc Vạn Sự Như Ý, Trúc Nhân đã bắt tay cùng DTAP và Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. DTAP quen thuộc với khả năng xử lý Pop hiện đại trên nền chất liệu dân gian, trong khi các tên tuổi trẻ lại mang đến năng lượng trẻ trung, tếu táo. Tất cả tạo nên một bản nhạc Tết có tiết tấu linh hoạt, giai điệu tươi sáng.

Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết: Pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình. Phần lời được viết giản dị, dễ nghe, xoay quanh những lời chúc quen thuộc: Mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn, và dù đi xa đến đâu thì cuối năm vẫn là lúc “lại về nhà”.

Điểm đáng chú ý là phần hook với chuỗi âm thanh “tằng tằng tắng tăng”, được xử lý như một dấu ấn nhận diện, tạo cảm giác vui tai, dễ nhớ, gợi liên tưởng đến tiếng trống, nhịp điệu rộn ràng thường thấy trong các hoạt động ngày Tết.

Trong mạch cảm xúc chung, câu hát “nghe Trúc Nhân ngày Tết” được cài cắm như một lời nhắn nhủ hài hước, duyên dáng.

Nếu âm nhạc tạo nên không khí, thì phần hình ảnh MV là nơi tinh thần sum họp được thể hiện rõ nét nhất. MV Vạn Sự Như Ý lấy bối cảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm như biểu tượng của Tết Việt, nơi 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện trong cùng một không gian.

Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển vòng quanh chiếc bánh chưng để lần lượt gặp gỡ và "nhận lộc đầu năm" từ từng gương mặt quen thuộc. Mỗi phân đoạn đều gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

MV của Trúc Nhân mang đến không khí sum vầy khi quy tụ dàn Anh Trai, Chị Đẹp, Em Xinh cùng nhiều gương mặt quen thuộc.

MV có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt, cùng các đạo diễn, nhà sản xuất và nhạc sĩ như Đinh Hà Uyên Thư, DTAP.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương… và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Trúc Nhân bên cạnh gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Trúc Nhân bày tỏ: “Kết thúc những ngày quay của Vạn Sự Như Ý, Nhân trở về nhà và mình chỉ thấy rất vui thôi. Nhưng sau đó, khi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc trên phim trường, Nhân cảm thấy lòng mình rất xúc động. Nhân thấy mình ‘được yêu’. Những người cô, người thầy, người anh, người chị, người bạn, người em mà Nhân ngỏ lời, đều đến với Nhân và ở lại cùng Nhân từ trong MV Vạn Sự Như Ý đến ngoài đời.

Ngồi trong phòng dựng cũng có chút áp lực, vì mình phải cân chỉnh thời lượng đường dây làm sao để các nghệ sĩ xuất hiện đều phải có điểm nhấn riêng, rồi ánh sáng - màu sắc thế nào để ai cũng phải thật đẹp. Và sau gần một tháng làm việc liên tục, Vạn Sự Như Ý đã có thể ra mắt đến mọi người”.