Không phải Sơn Tùng hay HIEUTHUHAI, đây là sao nam hot nhất MXH Việt Nam năm qua

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Sao nam này nhận được gần 15 triệu lượt thảo luận trên MXH Việt Nam trong năm qua, ghi dấu ấn bởi nhiều hoạt động từ ca hát đến show thực tế.

Vừa qua, trang Socialite chuyên thống kê số liệu mạng xã hội (MXH) đã công bố danh sách 10 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm 2025. Trong đó, vị trí hạng 1 lần này gây bất ngờ vì không còn là Sơn Tùng M-TP như dự đoán mọi năm. Trong năm 2025, Quang Hùng MasterD chính là nghệ sĩ được Socialite nêu tên có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội với gần 15 triệu lượt thảo luận.

612297117-3431631420323149-3219582214630710140-n.jpg
Quang Hùng MasterD trở thành người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội năm 2025.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc nổi bật của Quang Hùng MasterD sau khi lọt vào đội hình Best 5 của Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên. Quang Hùng MasterD đã và đang dần chinh phục được số đông khán giả Việt bằng những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Trói Anh Lại, Ánh Mắt Biết Cười, Thả Anh Ra...

Cũng trong năm qua, giọng ca gốc Huế được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt đại diện, góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc lớn, cho ra mắt album đầu tay BLOOMEVER và xuất hiện trên nhiều show thực tế ăn khách.

z7262678490609-669eb4cc69ab97f95.jpg

Dù chỉ đạt vị trí thứ 2 nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn giữ nguyên sức hút là một trong những nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Việt. Trong năm 2025, nam ca sĩ không ra mắt ca khúc mới nhưng vẫn trở thành chủ đề gây sốt khi tham gia nhiều sự kiện âm nhạc lớn. Ngoài ra, anh liên tục trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng đình đám từ điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng đến ẩm thực... Thậm chí, Sơn Tùng M-TP còn dẫn đầu trào lưu "Flop quá thì ghi tên anh vào", là một yếu tố góp phần vào số lượt thảo luận trên 11 triệu của anh trên MXH.

472256571-1167112814781105-15796.jpg

Xếp sau Quang Hùng MasterD và Sơn Tùng M-TP là nam rapper HIEUTHUHAI với một năm làm việc chăm chỉ, nhận giải Làn Sóng Xanh cho Nam ca sĩ/ rapper xuất sắc, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc cùng với hai ca khúc được bàn tán nhiều trên MXH là Trình, Nước Mắt Cá Sấu... Anh cũng là một trong những cái tên nằm trong Vũ trụ "Say Hi" được vinh danh trong Top 10 của Socialite.

Ngoài HIEUTHUHAI, hai Quán quân của Em Xinh "Say Hi" Anh Trai "Say Hi" mùa 2 là Phương Mỹ Chi và NEGAV cũng góp mặt. Chưa kể, Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm - hai gương mặt quen thuộc của Vũ trụ "Say Hi" cũng được gọi tên khi có một năm năng nổ trên sóng truyền hình.

qq.jpg
negav23-jpeg-1765682482-17657116.jpg
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Quang Hùng MasterD #Sơn Tùng M-TP #HIEUTHUHAI #Trấn Thành #Phương Mỹ Chi #NEGAV

