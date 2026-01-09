Fan dự đoán Chông Gai mùa 2: Nguyễn Hùng và một nam nhạc sĩ nhiều hit "sống vội"

Sau thành công vang dội vào năm 2024, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang được đồn đoán sớm trở lại trong năm 2026. Hiện tại, thông tin về dàn Anh tài mới sẽ tham gia mùa 2 đang được khán giả lan truyền trên mạng xã hội. Có những cái tên còn nằm trong vòng suy đoán, nhưng cũng có một số sao nam đã có động thái "sống vội", khiến người hâm mộ không khỏi hy vọng.

Từ cuối tháng 12 vừa qua, trên mạng xã hội Threads đã xuất hiện nhiều tin đồn về dàn Anh tài Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Một số cái tên được đề cập bao gồm Hoàng Tôn, Huỳnh Lập, nhóm Da LAB, Quang Vinh, Trịnh Thăng Bình, hay thậm chí Đan Trường và Lam Trường. Thế nhưng trong số những cái tên này, chỉ có số ít để lại cho khán giả một số "thính" để suy đoán.

Danh sách đồn đoán dàn Anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Trong số những người được gọi tên, nam ca sĩ Nguyễn Hùng có nhiều dấu hiệu sẽ tham gia mùa 2 nhất. Nhiều khán giả đã phát hiện anh chàng chủ động theo dõi các trang của Yeah1, thậm chí các nghệ sĩ thuộc vũ trụ Anh tài - Chị đẹp. Ngoài ra, anh từng tham gia một số sự kiện cùng các Anh tài, cho thấy khả năng cao sẽ tham gia mùa giải mới.

Nguyễn Hùng bị khán giả phát hiện có theo dõi hệ thống các trang của Yeah1.

Chưa kể, Nguyễn Hùng còn liên tục bị người hâm mộ "dí" những câu hỏi liên quan đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Đáp lại thắc mắc của khán giả, thay vì ngay lập tức từ chối, anh chàng luôn trả lời "lấp lửng", từ đó mang đến niềm hy vọng không nhỏ.

Nguyễn Hùng bị fan "dí" tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Nguồn: @hnim.hna._

Ngoài Nguyễn Hùng, vẫn còn một nghệ sĩ tên Hùng nữa được khán giả phát hiện "sống vội", đó là Lê Đức Hùng hay được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Mew Amazing. Nam nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám đã ấn theo dõi một tài khoản đăng tải thông tin anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, từ đó khiến người hâm mộ không thể không đặt "ngôi sao hy vọng". Một số còn khẳng định sự tham gia của những nhạc sĩ, có khả năng tạo hit như Nguyễn Hùng hay Mew Amazing sẽ khiến kho tàng âm nhạc và trình diễn của mùa 2 phong phú hơn.

Mew Amazing nhấn theo dõi một tài khoản chuyên đăng tải đồn đoán về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Hiện tại, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 vẫn còn là suy đoán của khán giả, chưa có xác nhận chính thức về ngày lên sóng hay dàn nghệ sĩ tham gia từ Yeah1. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho rằng đây sẽ là mùa giải có format mới, tức kết hợp các nghệ sĩ gạo cội, trên 30 tuổi với dàn tân binh giống như mùa 4 của bản gốc Hoa ngữ, hứa hẹn mang đến những điều mới lạ cho người xem.