Một Anh trai đóng nam chính phim Thái, fan đùa "lần đầu xem Vietsub của người Việt"

Thiện Dư

HHTO - Anh trai này gây chú ý khi tham gia dự án phim Thái Lan với vai nam chính, nổi tiếng với khả năng "bắn" tiếng Thái cực mượt mà.

Gần đây, Anh trai Công Dương đã khiến mạng xã hội xôn xao khi chính thức xác nhận đóng vai nam chính trong bộ phim Screen Together. Dự án đến từ hãng Dee Hup House (từng đứng sau siêu phẩm Hương Tình Yêu có Nonkul Chanon đóng) nằm trong chuỗi 3 phần phim mang tên Vertical Series kể về những câu chuyện, bối cảnh và phong cách khác nhau, và phần phim có Công Dương chính là phần đầu tiên.

611598502-1461950209268475-79969750791608498-n.jpg
Công Dương đóng chính phim Thái Lan.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi Công Dương, hay chính xác hơn là Sunn Công Dương, đóng chính trong một bộ phim Thái Lan. Trước đó, nam nghệ sĩ đã nổi tiếng với khả năng giao tiếp tiếng Thái lưu loát, nhất là thông qua Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên. Trong bài hát Catch Me If You Can, anh có những phân đoạn hát, rap tiếng Thái vô cùng thu hút, trở thành nét đặc trưng riêng để người xem nhớ về cái tên Công Dương.

Trong Screen Together, vai diễn của Công Dương là một chàng trai cool ngầu, tốt bụng, bên ngoài vô cùng lạnh lùng nhưng cũng là một "tay chơi" thứ thiệt, chỉ bày tỏ lòng mình khi gặp ai đó thân thiết và đủ tin tưởng. Nam nghệ sĩ đã đăng nhiều tư liệu về cuộc gặp gỡ với nhà đài, ekip sản xuất và các bạn diễn, khiến người hâm mộ "nở mũi" tự hào.

611701835-122203906760307791-7580345864571868776-n.jpg
604518198-1427562952097830-3060170109530644875-n.jpg
Công Dương trong những hình ảnh quảng bá của ekip phim.

Chưa kể, một số khán giả còn đùa rằng giờ đây phải xem phim Vietsub dù diễn viên là người Việt. Bên cạnh đó, Công Dương cũng lên tiếng giải thích việc lấy nghệ danh nước ngoài là Sunn, do cái tên Công Dương của anh khá khó phát âm với người Thái.

Công Dương giải thích về cái tên Sunn. Nguồn: Công Dương

Trước đó, Công Dương đã từng có cơ hội đóng phim Thái Lan khi góp mặt trong dự án điện ảnh Memories of New Years năm 2017, và phim truyền hình Hidden Agenda của GMMTV vào năm 2023. Nhiều người hâm mộ hy vọng Screen Together sẽ giúp cái tên Sunn Công Dương đến gần với khán giả xứ Chùa vàng, mở ra nhiều cơ hội tại thị trường quốc tế hơn cho anh chàng trong thời gian tới.

606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Thiện Dư
#Công Dương #Sunn #phim Thái Lan #Anh Trai "Say Hi" #SunnGreen #Screen Together

