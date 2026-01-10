Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp đôi Chang Mây - Bắc Vũ là ai mà khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán?

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Thông tin về cặp trai xinh gái đẹp Bắc Vũ - Chang Mây đang được cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, những thông tin về cặp đôi Chang Mây - Bắc Vũ đang được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Đặc biệt, khi Chang Mây đang là cái tên gây sốt thông qua phim truyền hình giờ vàng ăn khách Cách Em 1 Milimet.

photo-6273826242041679577-y.jpg
Cặp đôi Chang Mây - Bắc Vũ khiến dân tình chú ý thời gian qua.

Trước khi tham gia phim Cách Em 1 Milimet, Chang Mây (hay Nguyễn Quỳnh Trang) đã sớm là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của phim truyền hình Việt Nam. Mỹ nhân sinh năm 2001 ban đầu được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. Với ngoại hình trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và nét đẹp đúng chuẩn thanh xuân, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý và yêu mến đông đảo trên mạng xã hội.

2-1758012093-168-width800height5.jpg

Năm 14 tuổi, Chang Mây thi đỗ vào hệ Trung cấp Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội . Việc được đào tạo chuyên sâu đã giúp cô phát triển kỹ năng diễn xuất thực thụ. Sau khi tốt nghiệp, Chang Mây bắt đầu xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng quen thuộc với khán giả như Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương, Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ, Món Quà Của Cha... nhưng chỉ với các vai phụ, ít "đất diễn".

quynh-trang16-edited-17678273729.jpg

Phải đến khi tham gia Cách Em 1 Milimet, Chang Mây mới được giao vai chính là Ngân - nữ sinh trung học xinh đẹp, dịu dàng, sở hữu mối tình thanh mai trúc mã trong sáng với Viễn (do Sơn Tùng thủ vai). Nhân vật Ngân chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài nữ tính, nụ cười ngọt ngào và tính cách dễ thương cùng câu chuyện tình tuổi học trò nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Nhờ vai diễn này, Chang Mây được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần thanh xuân", gây sốt bởi nhan sắc tươi trẻ và ngọt ngào. Ngoài Cách Em 1 Milimet, Chang Mây cũng đang đóng trong một phim giờ vàng VTV khác là Gia Đình Trái Dấu, vào vai Dương - con gái của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh).

ngan-53003937684670207432219.jpg
trang-may-vai-ngan-phim-cach-em.jpg
Chang Mây được yêu thích trong Cách Em 1 Milimet.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Chang Mây còn được biết đến qua mối quan hệ thân mật với Bắc Vũ. Anh chàng là một nhiếp ảnh gia tài năng, có thời gian sống và công tác tại Nhật Bản trước khi trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Bắc Vũ còn sở hữu kênh TikTok với hơn 10 triệu lượt tim cùng lượng lớn người theo dõi, nhưng lại khá kín tiếng trên mạng xã hội, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân bên cạnh các hình ảnh công việc.

Bắc Vũ được biết đến nhờ ngoại hình điển trai, cũng như công việc chụp ảnh cho nhiều nhãn hàng, nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí có cả bạn gái Chang Mây và bạn diễn Sơn Tùng trong Cách Em 1 Milimet. Đặc biệt, những video ngọt ngào cùng Chang Mây được anh đăng tải cũng khiến người xem vô cùng thích thú và ngưỡng mộ. Gần đây, cả hai còn cùng nhau quay video "đu trend" dễ thương để khép lại năm cũ, nhận được lượng tương tác khủng từ khán giả.

571126462-4082120255264742-1817388478473624802-n.jpg
605507062-4159252397551527-149226349811871594-n.jpg
Ngoại hình điển trai của Bắc Vũ.
Cặp đôi Bắc Vũ - Chang Mây quay video dễ thương vào những ngày cuối năm 2025. Nguồn: Bắc Vũ
Thiện Dư (Tổng hợp)
