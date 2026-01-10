Muôn kiểu “flex thành tựu” của dàn Anh Trai: KHOI VU khiến fan phải “thở oxi”

HHTO - Mới đây, những chiếc cúp Top 10 Làn Sóng Xanh lần lượt về tay dàn Anh Trai, mở ra màn “flex thành tựu” rôm rả trên mạng xã hội.

Mới đây, những chiếc cúp Top 10 Làn Sóng Xanh hạng mục Nam ca sĩ/rapper được yêu thích đã chính thức được gửi đến tay các nghệ sĩ đạt thành tích ấn tượng. Đặc biệt, một điểm trùng hợp thú vị khiến khán giả thích thú là những cái tên góp mặt trong Top 10 năm nay đều là “người cùng một nhà” - những Anh Trai bước ra từ “vũ trụ Say Hi”.

Ngay khi nhận “trái ngọt”, nhiều nam nghệ sĩ nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc “flex cúp” đầy tự hào trên mạng xã hội.

JSOL trở thành tâm điểm chú ý khi không giấu được niềm vui nhận cúp. Tự nhận mình là “giám đốc truyền thông”, nam ca sĩ đã thực hiện hẳn một bộ ảnh ăn mừng đầy hài hước, kèm dòng trạng thái “giật tít” khiến cộng đồng mạng bật cười: “Chúng mình đã có con. Anh hứa sẽ chăm con thật kỹ, nuôi dạy con thật tốt, để con lớn khôn thật nhanh. Cảm ơn em đã sinh con cho anh, SONIC à”, như một lời cảm ơn đến FC.

Với lối chia sẻ dí dỏm quen thuộc, JSOL gọi chiếc cúp là “con trai”, xem đây như “đứa con tinh thần” được tạo nên từ tình yêu thương và sự ủng hộ bền bỉ của khán giả. Trong loạt ảnh đăng tải, nam ca sĩ ghi điểm bởi hàng loạt biểu cảm và hành động đáng yêu đúng kiểu “cưng như trứng, hứng như hoa”: từ ôm ấp, ngắm nghía đến nâng niu chiếc cúp như báu vật.

Dù mang màu sắc lầy lội, hài hước, nhưng đằng sau đó vẫn là sự trân trọng và xúc động rất rõ ràng của JSOL dành cho thành quả mà anh và người hâm mộ đã cùng nhau tạo nên.

Cùng với đó, các thành viên khác của MOPIUS cũng bày tỏ sự trân trọng trước thành tích lần này. HURRYKNG nhanh chóng lên livestream chia sẻ, gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Khoảnh khắc nam rapper trải lòng một cách nghiêm túc khiến người hâm mộ phần nào “tạm quên đi” hình ảnh "tẻn tẻn" thường ngày. Nguồn: @fchurrykng (TikTok)

Trong khi đó, em út của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 - Captain Boy cũng ghi điểm bằng cách chia sẻ khoảnh khắc check-in bên chiếc cúp theo phong cách đáng yêu, đúng với màu sắc quen thuộc.

Nguồn: @odaycoquanganhvaducduy (TikTok)

Bên cạnh dàn nghệ sĩ mùa 1, Anh Trai "Say Hi" 2025 còn ghi nhận sự góp mặt của hai đại diện đến từ mùa 2 là KHOI VU và Cody Nam Võ. Dù đều là những cái tên dừng chân khá sớm trong chương trình, hai nhân tố tiềm năng này vẫn bất ngờ tạo dấu ấn khi góp mặt trên bảng xếp hạng, cho thấy sức hút bền bỉ và sự ủng hộ ổn định từ khán giả.

Nếu các Anh Trai khác có những khoảnh khắc đầy cảm động thì KHOI VU lại khiến fan "cảm lạnh" trong buổi livestream khui cúp. Cụ thể, ngay khi vừa mở hộp, chiếc cúp của nam ca sĩ bất ngờ trượt ra và suýt rơi xuống mặt bàn. May mắn thay, giọng ca Berlin đã kịp thời chụp lấy trong gang tấc. Trên sóng livestream, KHOI VU cũng liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả, đặc biệt là fanclub đã luôn đồng hành, ủng hộ anh suốt thời gian qua để mang về chiếc cúp danh giá.

Khoảnh khắc khui cúp của KHOI VU khiến fan "thở oxi". Nguồn: @._.hhbaflinhhh_52 (TikTok)

Về phía Cody Nam Võ - một trong những “Anh Trai” góp mặt trong đề cử năm nay, nam nghệ sĩ lựa chọn cách chia sẻ niềm vui bằng một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc bên chiếc cúp như lời cảm ơn gửi đến khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình trong suốt chặng đường vừa qua.