Juky San - Lamoon "giữ chuỗi" công phá thế giới anime cho hit "Người Đầu Tiên"

Như Quỳnh

HHTO - Sau màn hợp tác triệu view cùng "anh trai" buitruonglinh, Juky San tiếp tục làm mới bản hit Người Đầu Tiên cùng "em xinh" Lamoon.

Sau dấu ấn tại vòng solo Em Xinh "Say Hi", ca khúc Người Đầu Tiên của Juky San mới đây tiếp tục khiến fan thích thú qua phiên bản kết hợp cùng "em xinh" Lamoon. Nếu phiên bản với "anh trai" buitruonglinh gợi nhớ về cái kết day dứt của Attack on Titan thì X-part của Lamoon là lời tự sự lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng Spirited Away. Với phần sáng tác thêm của mình, Lamoon đã hoàn tất những trăn trở còn bỏ ngỏ của hai nhân vật Haku và Chihiro bằng một lời tạm biệt đầy dịu dàng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tình đầu vẫn luôn là một dư vị dở dang đầy ám ảnh. Khi nghe bài hát Người Đầu Tiên, Lamoon nghĩ ngay đến bộ anime Vùng Đất Linh Hồn. Bộ phim này để lại cho khán giả ký ức về thời thanh thuần đẹp đẽ nhất qua những rung động đầu tiên của hai nhân vật Haku và Chihiro. Song, cả hai lại phải chia xa vì họ thuộc về hai thế giới khác nhau. "Chỉ cùng em đến đây thôi, tương lai đẹp đang ngóng em đừng ngoảnh đầu lại", Lamoon muốn thay "người đầu tiên" nhắn nhủ với Juky San như thế qua lần hợp tác này".

cover-9.jpg

Trong lần hợp tác này, Juky San và Lamoon cùng ghi lại những thước phim đẹp cho phiên bản mới nhất của Người Đầu Tiên. Là hai trong số những nữ ca sĩ được đánh giá cao về tài năng và ngoại hình, từ những khoảnh khắc rò rỉ đầu tiên của MV, cả hai đã nhận về phản ứng tích cực của đông đảo người hâm mộ. Người Đầu Tiên không tái hiện lại Spirited Away mà chỉ sử dụng cảm xúc của bộ phim như "nền móng" để kể câu chuyện về một tình yêu đẹp, sẵn sàng nhẹ lòng buông tay để người kia đi tìm hạnh phúc.

Trước những bàn tán về việc phiên bản này có vượt qua được thành tích của hai phiên bản trước không, Juky San cho biết đó không phải điều mà cô và Lamoon trăn trở. Mục đích cả hai quyết định làm mới sản phẩm này là để kỷ niệm tình chị em sau khi kết thúc chặng đường dài hơi tại Em Xinh "Say Hi".

cover-10.jpg

"Một ngày thảnh thơi ngập nắng, cả hai dành thời gian làm những điều mình yêu thích, hát một ca khúc yêu thích cùng nhau, kể nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Với lịch trình bận rộn của hai chị em, một ngày thư thái như thế rất đáng quý đấy. Hy vọng rằng những thước phim cũng như âm nhạc của San và Lamoon có thể mang lại cho mọi người cảm giác dễ chịu như cảm nhận của hai đứa về nhau" - Juky San chia sẻ.

cover-11.jpg
1470.jpg
Như Quỳnh
#Juky San #Lamoon #Người Đầu Tiên #anime

