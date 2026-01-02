Tân Binh Toàn Năng: Đội hình chính thức sắp lộ diện, khán giả dự đoán thế nào?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Tập 13 kết thúc cũng đánh dấu Công diễn cuối cùng trước thềm Chung kết của Tân Binh Toàn Năng khép lại. Khán giả dự đoán thế nào về đội hình debut sắp lộ diện?

Sau 13 tập phát sóng, cuộc đua debut của Tân Binh Toàn Năng đã đi đến chặng cuối sau khi kết thúc Công diễn cuối cùng. Giờ đây, áp lực không chỉ đến từ sân khấu Chung kết mà còn đến từ mặt tâm lý lẫn thể chất, buộc các thí sinh phải liên tục vượt qua giới hạn của chính mình.

Sự xuất hiện của một nhóm nhạc quốc tế K-pop TEMPEST ở đêm Chung kết thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Đây vừa là áp lực, vừa là phép thử quan trọng dành cho các tân binh Việt Nam.

img-11af9cce.jpg
Các tân binh đã mở khóa 5 vị trí ra mắt sau Công diễn 5. Ảnh: BTC.

Trải qua 5 Công diễn, Top 11 Tân Binh Thăng Cấp đã có cơ hội học hỏi và cọ xát với nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Từ những chàng trai còn bỡ ngỡ trước ống kính và sân khấu lớn, các tân binh dần cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu cũng như tinh thần thi đấu. Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được hé lộ nhưng sự trưởng thành của Top 11 vẫn được xem là một trong những thành công đáng ghi nhận của chương trình.

Ở vị trí dẫn đầu bảng điểm cá nhân, Phúc Nguyên gây chú ý khi đưa ra một quyết định táo bạo: lựa chọn đảm nhận tiết mục solo performance duy nhất tại đêm Chung kết. Đây được đánh giá là bước đi mạo hiểm nhưng cũng thể hiện rõ bản lĩnh của một nghệ sĩ trẻ khao khát bứt phá, sẵn sàng đặt mình vào thử thách lớn để khẳng định màu sắc cá nhân.

Bên cạnh màn solo của Phúc Nguyên, đội hình Chung kết cũng đã được định hình. Cường Bạch đảm nhận vị trí Center trong tiết mục Vocal nhóm cùng Lâm Anh, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu và Long Hoàng. Trong khi đó, Duy Lân và Đức Duy sẽ kết hợp trong tiết mục Duo Performance. Đặc biệt, thử thách lớn nhất tại Chung kết chính là màn đối đầu trực tiếp với nhóm nhạc TEMPEST, nơi các tân binh phải chứng minh họ đã thực sự sẵn sàng "chiến đấu" để góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.

screenshot-2026-01-01-162626.png
Phúc Nguyên, Cường Bạch, Lâm Anh được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ debut với thứ hạng cao. Ảnh: BTC.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn cả 8 tân binh đều có cơ hội debut sau hành trình đầy nỗ lực. Dựa trên bảng điểm cá nhân sau 5 Công diễn, không ít dự đoán đã được đưa ra về vai trò của từng thành viên trong đội hình ra mắt.

Cường Bạch được kỳ vọng cho vị trí Center, Minh Hiếu hoặc Lâm Anh có thể đảm nhiệm vai trò sub-vocal kiêm visual. Phúc Nguyên gần như nắm chắc vị trí main vocal, trong khi Long Hoàng và Đức Duy được đánh giá phù hợp với vai trò lead vocal. Wonbi được dự đoán sẽ giữ vị trí dancer và Duy Lân là mảnh ghép tiềm năng cho vị trí rapper.

Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng và vị trí ra mắt nào sẽ được mở khóa?

bia-2.png
Câu hỏi về những cái tên trong đội hình ra mắt chính thức hiện đang là tâm điểm chú ý của khán giả. Ảnh: BTC.
606897274-1289694446532937-4503931213855092448-n.jpg
Vân Anh
