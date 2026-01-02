Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tóc Tiên đón giao thừa một mình, Touliver có động thái gây chú ý đầu năm mới

Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Tối 31/12, hình ảnh Touliver ân cần hỏi han Tóc Tiên sau buổi biểu diễn hay khoảnh khắc anh cẩn thận quay lại phần trình diễn của bà xã khiến dân tình bàn tán. Dẫu vậy, giọng ca Ngày Mai lại có động thái trái ngược.

Tối 31/12, trong thời khắc chuyển giao năm mới, mạng xã hội bùng nổ khi từng thành viên của nhà SpaceSpeakers công khai tin vui: Gia đình JustaTee, Rhymastic chào đón thành viên mới. Cùng với đó, vợ chồng nhà Touliver - Tóc Tiên khiến fan rần rần khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc "gương vỡ lại lành".

Theo đó, tại sự kiện countdown ở TP.HCM có Tóc Tiên biểu diễn, Touliver đảm nhận vai trò producer đứng ở phía khán đài. Đoạn clip được chia sẻ cho thấy Touliver đang cẩn thận quay lại hình ảnh bà xã trình diễn trên sân khấu - một hành động anh thường làm khi đi xem các chương trình Tóc Tiên tham gia. Không chỉ vậy, sau khi nữ ca sĩ xuống sân khấu, Touliver đã chủ động đi theo vào hậu trường, hỏi han ân cần.

cover-4.jpg

Dẫu vậy, ngay sau đó Tóc Tiên khiến người hâm mộ hoang mang khi ghi lại hành trình "Countdown mình ên 2026": Cô rời sự kiện, nhanh chóng trở về nhà, ăn vội mì gói và xem pháo hoa một mình. Dù vẫn giữ nụ cười, vẻ lạc quan suốt clip nhưng fan vẫn nhận ra Tóc Tiên không kiềm được cảm xúc, lạc giọng nghẹn ngào mỗi khi nói.

Tóc Tiên đón Giao thừa một mình. Nguồn clip: Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Đến sáng ngày đầu năm 2026, Touliver gây bất ngờ khi công khai gắn thẻ vợ trên Story Instagram cá nhân. Bên cạnh chia sẻ đoạn clip Tóc Tiên trình diễn, Touliver còn khiến fan hạnh phúc với dòng chú thích: "10 years on. The music still hits. She's still beautiful" (tạm dịch: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc. Em ấy vẫn xinh đẹp").

cover-5.jpg
Touliver nhìn lại hành trình 10 năm của Tóc Tiên - thời điểm cả hai về chung đội tại chương trình The Remix 2015. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào năm 2020.

Bên cạnh đó, nhiều fan suy đoán rằng sở dĩ Tóc Tiên đón Giao thừa một mình, không có ông xã bên cạnh vì tối qua Touliver phải làm việc đến khuya và countdown cùng ê-kíp tại nơi làm việc.

cover-6.jpg
Touliver đón giao thừa cùng đồng nghiệp.

Ngoài ra, trong một sự kiện vừa qua, SOOBIN - người em thân thiết của Touliver đã tinh tế tiết lộ các thành viên trong gia đình SpaceSpeakers đều hạnh phúc bên tổ ấm riêng. Thêm các hành động tích cực mới đây, nhiều khán giả vững niềm tin cặp đôi "trai tài gái giỏi" Touliver - Tóc Tiên đang ngầm bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt.

1472.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp
#Tóc Tiên #Touliver #Giao thừa

