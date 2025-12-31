SKY - bầu trời rực rỡ của Sơn Tùng M-TP mở rộng quy mô, sẵn sàng đón "sếp" trở lại

HHTO - Năm vừa qua SKY UNION hoạt động vô cùng chăm chỉ trên các nền tảng mạng xã hội, và còn nhiệt tình tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Trong một clip viral vào đầu tháng 12 vừa qua, “Sếp” Tùng đã tổng kết là năm 2025 chưa có bài hát nào mới, và còn hứa hẹn “Hãy chờ 2026 nhé!” vì “2026 sẽ thật sự điên rồ".

Bật mí của "Sếp" Tùng về 2026 khiến các Sky cực kì phấn khích. Ảnh: SKY UNION.

Chia sẻ này được SKY UNION - cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP rần rần ủng hộ, lập tức đòi ngay Sky Tour khắp ba miền, nhạc mới, album mới.

Trái với sự “nhây” của Sếp, năm vừa qua SKY UNION hoạt động vô cùng bận rộn trên các nền tảng mạng xã hội, ấp ủ phát triển hệ thống truyền thông với 3 kênh Tiktok, 2 Fanpage, 2 tài khoản Threads, 1 kênh Instagram, 1 kênh YouTube và 1 kênh X.

﻿ ﻿ ﻿ SKY UNION đang ấp ủ phát triển hệ thống truyền thông đa kênh trong thời gian tới. Ảnh: SKY UNION.

Bên cạnh đó, FC còn dự định mở rộng cộng đồng SKY với 6 group fandom trên Facebook, và 2 group chuyên môn thành lập trên Zalo, có thêm các vật phẩm merchandise và xây dựng phòng trưng bày triển lãm.

Vào hôm 25/11, đúng dịp sinh nhật lần thứ 13 của FC, SKY UNION tha hồ “sĩ” tận nóc khi chính “Sếp” Tùng viết lời cảm ơn dành cho “Bầu Trời” trên Facebook chính chủ.

Lời chúc sinh nhật SKY UNION từ "Sếp" Tùng từ tài khoản chính chủ khiến các fan tha hồ sĩ. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Cùng với nhau, SKY UNION đã và đang rất tích cực với các hoạt động cộng đồng. Ảnh: SKY UNION.

Đồng hành cùng “Sếp”, SKY UNION rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Vào ngày 15/1/2025, SKY UNION chính thức ra mắt quỹ thiện nguyện Sky Of Hope với thông điệp: "Chúng ta - Sky không chỉ theo đuổi thần tượng. Chúng ta - Sky sẽ cùng nhau mang đến những giá trị tích cực cho xã hội".

﻿ Thông qua "Sky Of Hope", các SKY đã cùng nhau thực hiện 11 dự án trong năm 2025. Ảnh: SKY UNION, Sân nhà nhiều chó.

Thông qua dự án Sky Of Hope, FC đã đóng góp xây cầu tại Cao Bằng, tặng quà cho các em nhỏ vùng biên giới, tặng 500 suất cơm tại Quán ăn Nụ Cười 1 (TP.HCM), tặng quà cho Sân nhà nhiều chó, tặng sách giáo khoa cho các em học sinh tại THCS & THPT Tả Sìn Thàng (Điện Biên), trao quà tri ân tới các bác cựu chiến binh, ủng hộ vùng lũ, hiến máu tình nguyện…

"Sếp Tùng" luôn là động lực để SKY UNION tiếp tục cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới. Ảnh: SKY UNION.

Mỗi project mở ra là một lần các SKY cùng nhau viral thông điệp đã gắn với FC suốt 13 năm qua: Ủng hộ nghệ sĩ văn minh, sống tử tế, lan toả điều tốt đẹp đến cộng đồng.