Top tọa độ check-in của Gen Z năm 2025: Tuyến metro số 1 dẫn đầu, Sơn Tùng M-TP tạo trend

HHTO - Năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của du lịch nội đô. Không cần di chuyển quá xa, giới trẻ TP.HCM đã “hô biến” những công trình công cộng và di tích lịch sử thành những "phim trường" chụp ảnh siêu nghệ. Hãy cùng nhìn lại 5 “tọa độ” check-in đã khuấy đảo mạng xã hội suốt trong năm qua.

1. Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã “ẵm” trọn vị trí quán quân trên bảng xếp hạng điểm check-in “đỉnh nóc kịch trần” của giới trẻ trong năm nay. Từ khi chính thức vận hành đến nay, độ hot của công trình giao thông này chưa hề “hạ nhiệt” bởi chiếc vibe vừa quốc tế vừa rất Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP khoe visual "đỉnh nóc" tại tuyến Metro số 1 khiến các netizen rần rần rủ nhau cheap moment. (Ảnh: M-TP)

Tuyến Metro số 1 trở thành "sàn diễn" cho chiếc trend "trạm tỷ" đang viral khắp cõi mạng. (Nguồn: @actress.lanhuong)

Với kiến trúc hiện đại và tối giản, các nhà ga ngầm như Bến Thành, Ba Son hay các nhà ga trên cao như Tân Cảng, Thảo Điền đều được các netizen “săn đón” tích cực. Lướt mạng xã hội, người xem dễ dàng bắt gặp "7749" trào lưu được Gen Z ưu ái lựa chọn tuyến Metro làm địa điểm để "đu trend". Đặc biệt, không gian tại Tuyến Metro số 1 có thể “cân” mọi khung hình từ hiện đại, cá tính hay nên thơ, trong trẻo tựa như các bộ phim thanh xuân vườn trường.

Địa điểm "cân" được mọi vibe từ cá tính, hiện đại đến trong trẻo, thanh xuân vườn trường. (Nguồn: @damthu1109_)

Đây cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh Tết được lòng các "nàng thơ". (Nguồn: @mincoconutt)

Không ít cặp đôi chọn ga Metro để "bắt trend" cùng bộ phim Hoa Ngữ "Khó Dỗ Dành". (Nguồn: @linhthichchuphinh)

2. Thảo Cầm Viên

“Gạch đầu dòng” tiếp theo trong checklist tổng hợp những điểm check-in hot của năm 2025 là một địa điểm tưởng chừng đã "cũ kỹ". Với lịch sử hơn 160 năm, Thảo Cầm Viên đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong năm 2025 và trở thành điểm đến "chữa lành" yêu thích của Gen Z. Bên cạnh đó, việc có người nổi tiếng đến check-in cũng giúp vườn thú tăng tương tác. Không ít fan đã lựa chọn ghé đến để cheap moment cùng idol.

Sơn Tùng M-TP khuấy đảo mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh "ghé thăm" Thảo Cầm Viên. (Ảnh: M-TP)

Ghé Thảo Cầm Viên, Tina Thảo Thi sơ hở là diễn tiểu phẩm khiến netizen "cười xỉu". (Nguồn: @tinathaothi)

Không chỉ sở hữu những mảng xanh tươi mát, vườn thú còn cập nhật thêm các hoạt động mới mẻ như thưởng thức nghệ thuật hát bội giữa không gian xanh hay tour đêm để khám phá tập tính động vật khi màn đêm buông xuống.

Tour đêm tại Thảo Cầm Viên là trải nghiệm mới mẻ thu hút Gen Z. (Nguồn: @saigonzoo1864)

"Tọa độ" vui chơi được giới trẻ "lăng xê" tích cực trong năm 2025. (Nguồn: @hapudayne)

3. Công viên Ga Ba Son

Nằm ngay lối ra số 3 của Ga Ba Son vị trí cạnh bờ sông Sài Gòn, công viên này là trở thành không gian vui chơi “được lòng” đông đảo giới trẻ. Điểm thu hút của Công viên Ga Ba Son nằm ở thảm cỏ xanh mướt trải dài và chiếc view ngắm trọn vẹn cầu Ba Son và biểu tượng đô thị Landmark 81.

Địa điểm "sống ảo" chân ái cho các tín đồ thích chụp ảnh. (Ảnh: hongthi_1511)

Góc nào cũng "tình", bảo sao các nàng thơ cứ mê mẩn check-in Ba Son. (Ảnh: @hxnh207)

Bên cạnh đó, công viên Ga Ba Son còn là địa điểm picnic, thư giãn lý tưởng cho những ngày cuối tuần mà không phải di chuyển quá xa của giới trẻ thành phố và cả du khách. Ngoài ra, vào các buổi tối, nơi đây tập trung đông đúc các bạn trẻ đến hóng mát, thư giãn, trò chuyện và “săn đón” khoảnh khắc thành phố lên đèn.

Không gian lý tưởng để thư giãn, picnic hay tụ tập trò chuyện cùng hội bạn thân, gia đình. (Nguồn: @ngochaydi)

4. Dinh Độc Lập & Bến Bạch Đằng

Một trong những sự kiện trong năm 2025 khiến Gen Z “lụy” mãi đó chính là Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Hưởng ứng không khí đại lễ với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, giới trẻ đã “rủ nhau” đến check-in tại Dinh Độc Lập và Bến Bạch Đằng.

Đặc biệt, vào Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khu vực bến Bạch Đằng (TP.HCM) thu hút đông đảo người dân và du khách bởi sự xuất hiện của 15 khẩu pháo lễ được đặt ngay ngắn, trang trọng tại đây. Hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống hoặc trang phục thanh niên xung phong, chụp ảnh cùng các chiến sĩ đã tạo nên một làn sóng văn hóa đẹp đẽ.

Đây là điểm check-in hot nhất TP.HCM trước thềm Đại lễ 30/4.(Nguồn: @sieumauquynhanh)

(Nguồn: @lanthypham)

Nhiều cặp đôi "tranh thủ" chụp luôn ảnh cưới để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa này. (Ảnh: lukawedding)

Bên cạnh đó, Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập là điểm check-in được các Gen Z thường xuyên lựa chọn. Ngoài các dịp Đại lễ Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, lễ Quốc khánh thì mỗi dịp Tết đến nơi đây lại tụ họp đông đúc các “nàng thơ”, “chàng thơ".

Hòa chung không khí Đại lễ 30/4, giới trẻ rủ nhau check-in Dinh Độc Lập để lan tỏa niềm tự hào dân tộc.(Nguồn: @hoahau.xuanhanh)

(Nguồn: @phuonganhph_)

Dinh Độc Lập những tháng cận Tết luôn rơi vào tình cảnh "1 mét vuông 10 nàng thơ'. (Nguồn: itsmaicorn)

5. Công viên Sáng tạo

Một "tân binh" khuấy đảo bản đồ check-in năm 2025, chắc chắn đó là Công viên Sáng Tạo (Thủ Đức). Nằm tại khu đô thị Thủ Thiêm, dọc bờ sông Sài Gòn, nơi đây không chỉ thu hút bởi không gian xanh mát mà còn chiếm trọn spotlight với chiếc view ngắm trọn cầu Ba Son và những tòa cao ốc ở bờ đối diện.

Điểm độc đáo khiến công viên này ghi điểm tuyệt đối chính là vẻ đẹp biến chuyển linh hoạt suốt cả ngày. Nếu ban ngày là không gian xanh mát, ngập tràn ánh sáng tự nhiên lý tưởng cho việc chụp ảnh lưu niệm, thì khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại "khoác lên mình" vẻ lung linh, huyền ảo của ánh đèn đô thị phản chiếu xuống mặt sông, tạo nên một bức tranh thành phố về đêm đầy ấn tượng.

"Tọa độ" ngắm hoàng hôn hot nhất năm 2025. (Nguồn: @dichoimoingay)

(Nguồn: @mimi4466)

Bên cạnh đó, công viên sáng tạo còn là tọa độ “săn” hoàng hôn khiến các netizen mê mẩn. Ngoài ra, khi thành phố bắt đầu lên đèn, không khí tại công viên càng trở nên nhộn nhịp với các hoạt động thư giãn, dã ngoại ngoài trời. Nhờ không gian thoáng đãng và thảm cỏ rộng, nơi đây trở thành chốn dừng chân yêu thích để các nhóm bạn trẻ hay gia đình quây quần trò chuyện, tận hưởng làn gió mát lành và ngắm nhìn diện mạo lung linh, hiện đại của đô thị về đêm.

Khung cảnh về đêm tại công viên sáng tạo. (Ảnh: duongginsaigon)