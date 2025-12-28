Truyện tranh và artbook về Totoro - “linh vật” của Ghibli ra mắt độc giả Việt

HHTO - Trong tháng 12 này, nhân sự kiện phim "Hàng Xóm Của Tôi Totoro" được công chiếu tại rạp, NXB Kim Đồng chính thức phát hành bộ ấn phẩm đầu tiên về Totoro, đó chính là 2 tập đầu của series "Truyện tranh màu Hàng Xóm Của Tôi Totoro" (trọn bộ 4 tập). Ngoài ra, còn có 2 artbook về Totoro cũng sẽ ra mắt độc giả trong tháng 1/2026.

Thành lập vào năm 1985, xưởng phim hoạt hình Ghibli là một biểu tượng của quan điểm, phong cách nghệ thuật Nhật Bản. Ghibli đem tới những thước phim vừa khiêm nhường nhưng cũng vừa đẹp đẽ, giản dị mà đầy nhân văn. Nhờ vậy, xưởng phim huyền thoại này đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, cộng đồng yêu thích Ghibli đã hình thành từ rất sớm, các tác phẩm như Totoro, Mononoke, Lâu đài bay của pháp sư Howl hay Vùng Đất Linh Hồn… từ lâu đã trở thành một phần kí ức và cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Với việc NXB Kim Đồng bắt tay cùng Studio Ghibli, các ấn phẩm trong "vũ trụ" văn hoá của xưởng phim Ghibli sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Vào tháng 8 năm nay, NXB Kim Đồng đã bắt tay cùng Studio Ghibli, chính thức mang các ấn phẩm film comics, tiểu thuyết, sách tranh và artbook… cập bến Việt Nam.

Khi nhắc đến Studio Ghibli, dường như ai cũng biết tới Totoro - “linh vật” trong kho tàng nghệ thuật của xưởng phim Ghibli.

Từ thuở xa xưa, khi những vùng đất còn hoang sơ và vắng bóng con người, Totoro đã âm thầm trú ngụ trong rừng sâu. Người ta truyền rằng chúng có tuổi thọ lên đến cả ngàn năm, thân hình to lớn hơn 2 mét với lớp lông xù mịn tựa mây phủ.

Totoro trông giống sinh vật lai giữa lửng chó và gấu, vừa quen thuộc lại vừa bí ẩn. Có thể gọi chúng là yêu tinh, nhưng chúng chẳng hề đáng sợ, chúng chỉ chọn sống thảnh thơi dưới tán cây long não cổ thụ, tách biệt khỏi thế giới ồn ào của loài người.

Dẫu mắt người bình thường không thể nhìn thấy chúng, nhưng kì lạ thay, Satsuki và Mei lại có thể gặp gỡ và làm bạn với Totoro. Và dù luôn tránh xa con người, sinh vật này vẫn mở lòng với hai chị em họ - như thể nhận ra điều gì đó thật trong trẻo và hiền hòa mà thế giới này đã lâu không còn giữ được.

Chính khoảnh khắc gặp gỡ ấy đã trở thành mạch nguồn cảm hứng để Studio Ghibli khắc họa một thế giới, nơi điều kì diệu nảy mầm từ những điều giản dị. Bằng sự tinh tế trong từng nét vẽ, Ghibli đã biến câu chuyện giản dị ấy trở thành một biểu tượng. Và từ đó, Totoro trở thành “linh vật” không thể thiếu trong kho tàng nghệ thuật của xưởng phim Ghibli.

Với truyện tranh "Hàng Xóm Của Tôi Totoro", bạn đọc sẽ có dịp gặp lại Satsuki, Mei và Totoro.

Trong tháng 12 này, nhân sự kiện phim Hàng Xóm Của Tôi Totoro được công chiếu tại rạp, NXB Kim Đồng chính thức phát hành bộ ấn phẩm đầu tiên về Totoro, đó chính là 2 tập đầu của series Truyện tranh màu Hàng Xóm Của Tôi Totoro (Trọn bộ 4 tập).

Bộ truyện được chuyển thể nguyên vẹn từ bộ phim kinh điển năm 1988, giữ trọn nét vẽ mềm mại và bảng màu đặc trưng của Studio Ghibli. Từng tập truyện như những mảnh ghép vẽ nên hành trình ấm áp, đưa độc giả theo chân Satsuki và Mei khám phá vùng nông thôn Nhật Bản yên bình, nơi phép màu len lỏi trong từng cơn gió và những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Totoro.

Thế giới của Totoro đang chờ bạn khám phá.

Với chất lượng in ấn chỉn chu và hình ảnh sống động, series truyện tranh màu hứa hẹn sẽ trở thành ấn phẩm mở màn đầy ý nghĩa cho loạt sách Ghibli tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong tháng 1/2026, 2 ấn phẩm artbook The Art of Hàng Xóm Của Tôi Totoro và Sách tranh Hàng Xóm Của Tôi Totoro cũng sẽ được NXB Kim Đồng phát hành.

Truyện tranh màu "Hàng Xóm Của Tôi Totoro" đã chính thức ra mắt 2 tập đầu tiên trong series dài 4 tập.

The Art of Hàng Xóm Của Tôi Totoro là tập hợp tranh vẽ, phác thảo kịch bản, chia sẻ về quá trình sản xuất bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki và ekip. Còn Sách tranh Hàng Xóm Của Tôi Totoro là tác phẩm chuyển thể trọn vẹn câu chuyện về Totoro, bằng những khung hình tinh lọc từ phim kèm lời kể tươi sáng, ấm áp.

Những tập sách về Totoro đều được đầu tư quà tặng kèm thú vị, trải qua công đoạn thiết kế - in ấn cầu kì. Ấn bản in thử đã qua đánh giá và phê duyệt của Studio Ghibli mới được in chính thức và đến tay độc giả.

Với lần xuất hiện đồng bộ trên cả màn ảnh rộng lẫn kệ sách, Hàng Xóm Của Tôi Totoro hứa hẹn sẽ mang đến một mùa lễ hội tràn đầy cảm xúc cho khán giả và bạn đọc Việt Nam.