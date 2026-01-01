Hứa Kim Tuyền hé lộ hậu trường "Giai Nhân": Bền bỉ 3 tháng, tổ chức “trại sáng tác”

Hiện tại, Giai Nhân đang góp mặt trong nhiều đề cử của các giải thưởng âm nhạc, nhận được hơn 4,5 triệu lượt nghe trên các nền tảng chỉ sau 2 tuần phát hành. Qua BTS The Making Of Giai Nhân, Hứa Kim Tuyền cho thấy cách tiếp cận album như một chỉnh thể, nơi từng ca khúc, từng khách mời và từng lựa chọn âm nhạc đều được cân nhắc. Quá trình thực hiện album có sự góp mặt đông đủ của DươngK, 2pillz, HAROSÉ, KATZILLA, TRID MINH...

Các nhạc sĩ, producer mất 3 tháng để sáng tác, trải qua nhiều đợt nhận xét chỉnh sửa, cùng nhau đóng góp ý kiến, góc nhìn lẫn trải nghiệm cá nhân. Hứa Kim Tuyền tiết lộ, đội ngũ sản xuất đã tổ chức một music camp - trại sáng tác, nơi các nhạc sĩ và producer làm việc, trao đổi liên tục cùng nhau để có sự thống nhất về ngôn ngữ âm nhạc.

Bên cạnh những chia sẻ chi tiết về các giai đoạn lên ý tưởng cho từng ca khúc, đoạn clip cũng bật mí về nhiều câu chuyện xoay quanh màn hợp tác với 2 “mảnh ghép” - HURRYKNG trong Nhạc Tình và Grey D trong Vùng Xám.

“Ban đầu mình rất trông đợi vào phần feat của HURRYKNG vì chưa thấy HURRYKNG rap trên nền beat như vậy. Nhưng khi nghe bản demo mà HURRYKNG gửi, mình cảm thấy khá bất ngờ vì Khang đã mang một vibe rất nam tính Á Đông, rất phù hợp với bài hát này” - Giám đốc âm nhạc DươngK chia sẻ.

Văn Mai Hương tiết lộ, khi nữ ca sĩ ngỏ lời mời hợp tác, HURRYKNG cũng đã chia sẻ rất chân thành: “Trong năm qua HURRYKNG cũng đã kết hợp chung với khá là nhiều người rồi, nhưng nếu là Hương thì HURRYKNG sẽ hát”.

Grey D - nam ca sĩ Gen Z từng khiến netizen liên tục tìm kiếm sau một thời gian “ở ẩn” - gây bất ngờ khi trở lại, kết hợp cùng Văn Mai Hương trong ca khúc Vùng Xám. Grey D cho biết: “Ít khi mình viết những ca khúc có năng lượng nam nữ tranh cãi với nhau như thế này. Khi tham gia vào dự án, mình cảm nhận được năng lượng, sự rung động. Đây là điểm rất đặc biệt của ca khúc”.

Bên cạnh album Giai Nhân, Hứa Kim Tuyền cũng trải qua một năm 2025 có nhiều dấu ấn. Ở mảng sáng tác, anh tạo nên cột mốc đáng chú ý khi cùng lúc sở hữu 9 ca khúc xuất hiện trong Top Trending Music YouTube, trải dài từ Pop Ballad đến những sáng tác mang màu sắc cá nhân như Ướt Lòng, Chu Kỳ Mới, Lội Ngược Dòng, Ái Kỷ, Cách (Yêu Đúng) Điệu, Cứ Đổ Tại Cơn Mưa hay Kho Báu. Trong số đó, Kho Báu không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ mà còn vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số.

Văn Mai Hương xúc động khi nhắc về ký ức gắn liền với ca khúc Món Quà - “đoạn kết” của album Giai Nhân.

Những dấu ấn này tiếp tục được ghi nhận trên mặt bằng giải thưởng khi Hứa Kim Tuyền xuất hiện ở nhiều hạng mục đề cử Làn Sóng Xanh 2025: Kho Báu đồng thời góp mặt tại Bài hát hiện tượng và Ca khúc của năm, ca khúc nhạc phim Mặt Trời Trong Bóng Tối được đề cử Ca khúc nhạc phim được yêu thích, trong khi album Giai Nhân của Văn Mai Hương - dự án do anh giữ vai trò sáng tác và sản xuất chủ chốt - cũng xuất hiện trong đề cử Album của năm.