Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền miễn phí bản quyền ca khúc mới cho học sinh - sinh viên

HHTO - Hứa Kim Tuyền tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng học sinh - sinh viên khi “Người Gieo Mầm Xanh” ghi nhận loạt thành tích tăng trưởng mạnh trên mạng xã hội. Những con số mới được nam nhạc sĩ chia sẻ cũng phản ánh sức lan tỏa bền bỉ của ca khúc này trong giới trẻ.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 9 năm chính thức ra mắt, trùng với Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hứa Kim Tuyền đã chia sẻ một bài viết tri ân thầy cô, các bậc tiền bối và cộng sự trong nghề. Bên cạnh những lời chia sẻ chân thành về hành trình âm nhạc, nam nhạc sĩ cũng nhắc lại thông điệp dành riêng cho cộng đồng học đường: “Mình xin phép miễn phí toàn bộ chi phí sử dụng các ca khúc mà mình đang giữ bản quyền cho học sinh - sinh viên biểu diễn tại sân khấu trường học, sân khấu Acoustic nhỏ và các video phục vụ mục đích học tập”. Đồng thời, Hứa Kim Tuyền cũng gửi một khoản đóng góp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Trước đó, hit Người Gieo Mầm Xanh - bản phối hợp cùng Hoàng Dũng - đã đạt gần 900 triệu lượt xem TikTok, hơn 637.000 video sử dụng âm thanh, 20 triệu lượt xem trên YouTube và 2 triệu lượt nghe Spotify. Đây là một trong những ca khúc gắn bó mật thiết với các hoạt động tri ân thầy cô trong nhiều năm qua, góp phần khẳng định sự hiện diện quen thuộc của các ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác trong đời sống học đường.

“Có nhiều lý do Tuyền muốn cho các bạn học sinh - sinh viên sử dụng miễn phí các bài hát của mình, nhưng lý do lớn nhất là vì bản thân cũng từng là học sinh - sinh viên, hiểu cảm giác muốn được hát những ca khúc mình yêu thích. Khi vấn đề bản quyền ngày càng siết chặt, Tuyền càng trân trọng việc các bạn chủ động liên hệ xin phép để sử dụng bài hát. Nhưng đôi khi, email bị sót hoặc bị lỡ, khiến nhiều bạn ngại và không dám dùng.

Tuyền muốn các bạn yên tâm rằng âm nhạc của Tuyền để phục vụ cộng đồng, và các bạn chính là một phần quan trọng giúp lan tỏa những sáng tác đó. Đa số các bạn đều dùng cho mục đích phi lợi nhuận, cho học tập hoặc đam mê âm nhạc, nên Tuyền muốn các bạn cứ thoải mái sử dụng. Đó cũng là cách để âm nhạc của mình được lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống” - Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Sự giao thoa giữa chủ đề gần gũi và cảm xúc chân thành đã giúp âm nhạc của Hứa Kim Tuyền xuất hiện trong những khoảnh khoảnh khắc đáng nhớ của đời sống học đường: Lễ tri ân, sân khấu cuối năm, video kỷ yếu...

Hứa Kim Tuyền cho biết: "Tuyền viết nhạc từ chính những trải nghiệm của mình. Và vì những trải nghiệm đó cũng là điều rất nhiều bạn từng trải qua, nên âm nhạc tự nhiên tạo được sự đồng cảm. Tuyền có một quãng thời gian đi học rất vui, nhiều kỷ niệm và góc nhìn muốn chia sẻ. Khi kể lại những câu chuyện ấy qua âm nhạc, Tuyền thấy ý nghĩa nhất chính là được kết nối với mọi người bằng sự đồng cảm đó".