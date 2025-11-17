Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Han Sara hé lộ bí kíp vượt qua những lúc hoang mang, thiếu tin tưởng bản thân

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

HHTO - Sau fan meeting tại TP.HCM, Han Sara không kịp nghỉ ngơi mà bay ra Hà Nội để tiếp tục chuỗi hoạt động gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp sinh nhật tuổi 25.

Chiều 16/11, khoảng 300 Lạc Đà (fan của Han Sara) tại Hà Nội đã xếp hàng từ sớm để tham gia sự kiện và cùng nữ ca sĩ trải qua những giây phút giao lưu, trò chuyện vui vẻ trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt fan meeting, MC Khánh Vy không chỉ khuấy động không khí mà còn hết lời khen ngợi Han Sara là nghệ sĩ trẻ toàn năng khi có visual nổi bật, giọng hát, sở hữu nhiều nhạc phẩm được giới trẻ yêu thích.

han-sara-6.jpg
Han Sara hạnh phúc trong fan meeting tại Hà Nội.

Hoạt động tại thị trường âm nhạc Việt Nam đã 8 năm nhưng phải đợi đến show Em Xinh "Say Hi", nhiều kỹ năng của Han Sara mới được thể hiện như vũ đạo, rap, sáng tác. Hình ảnh mới này là cả quá trình dài nỗ lực vượt qua chính mình của Han Sara trong suốt 2 năm vắng bóng trong làng nhạc để tìm hướng đi phù hợp cho bản thân.

han-sara-7.jpg
han-sara-8.jpg
Cô được hàng trăm fan chào đón trong fan meeting tại Hà Nội.

Trong fan meeting tại Hà Nội chiều 16/11, giọng ca Tớ Thích Cậu dành lời khuyên cho các bạn trẻ nếu chẳng may rơi vào tình trạng mất phương hướng như cô: “Khi hoang mang, lạc lối, hãy đưa bản thân về điểm xuất phát ban đầu để xác định mục tiêu. Chỉ khi tìm được điều mình thích, mình mong muốn và khát khao thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để đi tiếp đến vạch đích”.

han-sara-5.jpg
Nữ ca sĩ tâm sự về những khó khăn mình đã đi qua.

Để bày tỏ tình cảm của mình dành cho các Lạc Đà, đích thân Han Sara đã vào bếp làm 800 chiếc bánh tặng khán giả. “Tôi mất hai ngày để hoàn thành 800 chiếc bánh. Nướng được mẻ bánh nào, tôi cũng ăn thử để kiểm tra chất lượng, cũng có mẻ bị cháy quá hoặc chiếc bánh có size to - nhỏ không đồng đều. Tôi không biết fan thích ăn ngọt hay thích nhiều bơ… nên để tìm ra một công thức phù hợp, tôi mất rất nhiều thời gian. Hy vọng, các Lạc Đà ăn bánh thật ngon bởi tôi đã đặt trái tim, tình cảm của mình vào từng chiếc bánh”, nữ ca sĩ chia sẻ.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
#Han Sara #fan meeting #Han Sara sinh nhật #Em xinh Han Sara

