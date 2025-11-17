Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí quyết giúp Huyền Lizzie xinh như búp bê trên phim VTV "Cách Em 1 Milimet"

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Ai cũng khen Huyền Lizzie rất xinh trên phim Cách Em 1 Milimet nhưng bí quyết giúp nữ diễn viên có diện mạo sáng bừng như thế lại không hề đơn giản!

Trong phim Cách Em 1 Milimet, Huyền Lizzie vào vai Ngân, xinh đẹp thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong chuyện tình cảm. Ngân đã “lỡ trai tốt, chốt trai tồi” khi từ chối tình cảm của Viễn mà kết hôn với Nghiêm, để rồi liên tục sống trong mệt mỏi thất vọng khi Nghiêm liên tục lộ tính xấu.

huyen-lizzie-4.jpg
huyen-lizzie-5.jpg
huyen-lizzie-6.jpg
huyen-lizzie-7.jpg
Huyền Lizzie tiếp tục ghi điểm với style thanh lịch.

Mỗi lần Ngân xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đều tấm tắc cô quá xinh đẹp với gương mặt như búp bê, vóc dáng nhỏ nhắn, vòng eo bé xíu cùng gu ăn mặc thanh lịch. Huyền Lizzie bình thường đã giữ dáng rất cẩn thận, đến lúc chuẩn bị bấm máy Cách Em 1 Milimet thì càng tập trung giảm cân nhiều hơn.

huyen-lizzie-13.jpg
huyen-lizzie-3.jpg
Nữ diễn viên sở hữu vòng eo thon gọn.

Vì các diễn viên khi lên hình đều bầu bĩnh hơn ngoài đời thực, nên Huyền Lizzie đã kiêng triệt để tinh bột để gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khi lên phim. Sau khi quay được vài ngày, nữ diễn viên sẽ xem lại các cảnh của mình để xem có cần ép cân thêm hoặc giữ nguyên diện mạo như hiện tại.

huyen-lizzie-12.jpg
Cô phải ăn kiêng nghiêm ngặt để có gương mặt thon gọn.

Cũng nhờ ăn kiêng nghiêm ngặt nên Huyền Lizzie đã có vòng eo 56cm, trang phục mà stylist chuẩn bị cho cô trong phim Cách Em 1 Milimet đều phải bóp nhỏ eo thì mới mặc vừa. Huyền Lizzie thừa nhận không ăn tinh bột ảnh hưởng đến trí óc, trí nhớ suy giảm trong khi nhân vật của cô có lời thoại khá dài. Chưa kể suốt nhiều tháng, nữ diễn viên phải quyết tâm hết sức để nói không với các món chứa tinh bột, có thèm cũng chỉ dám nếm một chút. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm túc ấy mà Huyền Lizzie được khen là thăng hạng nhan sắc, vai Ngân ngày càng chiếm được thiện cảm của khán giả.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Huyền Lizzie #Cách Em 1 Milimet #Huyền Lizzie giảm cân #Huyền Lizzie xinh đẹp

