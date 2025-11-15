Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim ngôn tình sở hữu dàn diễn viên đẹp như mơ: Chương Nhược Nam, Vương An Vũ?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Xem chừng cuộc đua phim ngôn tình năm 2026 sẽ cực sôi động khi nhiều dự án đang khởi động với dàn diễn viên đẹp hơn cả nguyên tác, chỉ ngắm cũng đủ xao xuyến.

Trong khi nhiều dự án ngôn tình đình đám đã đóng máy và chờ ngày lên sóng như Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Chiết Ánh Trăng thì netizen lại chú ý đến một cái tên khác đang sắp sản xuất. Đó chính là Chỗ Em Là Mấy Giờ, chuyển thể từ tiểu thuyết Muốn Giấu Em Và Thời Gian Đi.

chuong-nhuoc-nam-3.jpg
vuong-an-vu-1.jpg
Liệu đây có phải cặp đôi mới của dòng phim ngôn tình?

Hiện giờ, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước tin đồn Chương Nhược Nam, Vương An Vũ sẽ đóng vai chính còn Điền Hủ Ninh là nam phụ. Nếu dàn cast này chính xác thì Chỗ Em Là Mấy Giờ chắc chắn sẽ gây sốt, đủ tạo thành bữa tiệc nhan sắc.

Chương Nhược Nam hiện là lựa chọn sáng giá nhất cho vai Thẩm Thiên Trản, một cô gái xinh đẹp hoạt bát đã gây thương nhớ cho chàng trai chuyên phục chế đồng hồ cổ tên Quý Thanh Hòa ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng chuyện tình ấy chẳng được bền lâu.

chuong-nhuoc-nam-4.jpg
Vẻ đẹp của Chương Nhược Nam rất hợp với phim ngôn tình.

Nhiều năm trôi qua, những tưởng hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau thì chẳng ngờ duyên phận đưa đẩy khiến họ buộc phải đối mặt. Thẩm Thiên Trản làm nhà sản xuất phim nhưng sự nghiệp lận đận, vì công việc mà phải hợp tác với Quý Thanh Hòa. Còn đàng trai ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ không hứng thú, nhưng trong lòng đã vạch sẵn cả kế hoạch chinh phục lại nhà gái. Thẩm Thiên Trản càng muốn né tránh, chỉ gặp đối phương vì công việc trong khi Thanh Hòa tìm đủ cách kết thân với Thiên Trản. Khó khăn càng nảy sinh, hai người càng phải gắn bó và tình cảm nảy nở trở lại.

chuong-nhuoc-nam-6.jpg
chuong-nhuoc-nam-7.jpg
Liệu Điền Hủ Ninh có phải bí mật của phim?

Nhiều khán giả khen câu chuyện của Chỗ Em Là Mấy Giờ thú vị, không phải về tổng tài bá đạo với cô gái ngây thơ mà là hai con người bình thường cùng cố gắng gây dựng sự nghiệp, cùng trải qua khó khăn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chăm sóc vun vén cho tình cảm.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim ngôn tình #Chương Nhược Nam #Vương An Vũ #Chỗ Em Là Mấy Giờ #Điền Hủ Ninh

