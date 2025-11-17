Phượng Hoàng Đài Thượng lên sóng, mọi sự chú ý dồn vào đôi lông mày của Nhậm Gia Luân

Ngay sau khi lên sóng, Phượng Hoàng Đài Thượng đang có kết quả khá ổn, từ số lượt xem đến nhiệt độ, rồi số lượng quảng cáo đều có dấu hiệu khởi sắc. Khán giả khen phim có tình tiết nhanh, kịch tính ngay từ ban đầu, yếu tố hài hước cũng rất duyên dáng nên dễ thu hút người xem.

Phượng Hoàng Đài Thượng vừa lên sóng đã có kết quả ổn.

Nhưng nam chính Nhậm Gia Luân lại là điểm trừ lớn của Phượng Hoàng Đài Thượng. Ngay từ cảnh đầu tiên xuất hiện, nam diễn viên đã gây sốc với hàng lông mày thẳng băng, kéo dài đến tận thái dương. Vẫn biết rằng Nhậm Gia Luân làm vậy để tạo hình tượng mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng nhưng khán giả chỉ thấy buồn cười vì chẳng người bình thường nào có lông mày chạy dài quá mắt thế này. Thêm vào đó, nam diễn viên vốn đã gầy gò, gương mặt hốc hác thì dáng lông mày lưỡi mác càng khiến anh nhìn thiếu sức sống hơn.

Nhưng khán giả không cảm nổi đôi lông mày của Nhậm Gia Luân.

Tạo hình không ổn, diễn xuất của Nhậm Gia Luân cũng chẳng khá hơn. Nam diễn viên đã 36 tuổi, quá chững chạc cho dòng phim ngôn tình nên rất cần diễn xuất tự nhiên, sinh động để bù đắp lại. Nhưng người xem chỉ thấy một nhân vật với ánh mắt mệt mỏi, gương mặt không rõ cảm xúc, mọi tình huống đều trừng mắt nhíu mày, lời thoại không nghe rõ, đánh võ cũng chẳng có lực. Nhìn Nhậm Gia Luân như một người mệt mỏi ốm yếu chứ chẳng giống gì vị quân vương trẻ tuổi Tiêu Hoán đang tràn đầy hào khí bảo vệ giang sơn.