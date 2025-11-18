Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Minh Hằng, Quang Tuấn nói về Trấn Thành: Là sợi dây kết nối giúp nghệ sĩ trẻ tự tin

Thiện Dư

HHTO - Thời điểm cuối năm 2025, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ tất bật với loạt chương trình truyền hình. Từ Running Man Vietnam mùa 3, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đến A.I Là Ai?, anh đều làm tốt vai trò của mình, thậm chí được các đồng nghiệp dành lời khen ngợi vì sự tinh tế, dễ thương và nhiệt tình.

Minh Hằng

Tham gia Running Man Vietnam mùa 3 trong hai tập gần đây, Minh Hằng trở thành khách mời đặc biệt và có cơ hội làm việc, thi đấu cùng Trấn Thành và dàn cast chính. Song song đó, nữ nghệ sĩ còn làm khách mời chương trình A.I Là Ai? có Trấn Thành làm MC. Làm việc cùng người anh, Minh Hằng chia sẻ trong một phỏng vấn rằng cô ấn tượng với khả năng hiểu công việc và kết nối mọi người với nhau của anh.

img-1605.jpg

"Anh giống như một sợi dây kết nối người này với người kia. Đồng thời, anh cũng nhường sân cho những bạn mới như Quang Tuấn, Quân A.P, Anh Tú Atus... và giúp làm nổi bật cá tính của từng người", Minh Hằng cho biết.

Minh Hằng dành lời khen cho Trấn Thành. Nguồn: @popcorncine.biz

Quang Tuấn

Là cái tên mới trong dàn cast chính của Running Man Vietnam mùa 3, Quang Tuấn ban đầu có sự bỡ ngỡ nhất định. Thế nhưng trong phỏng vấn gần đây cùng đoàn phim Truy Tìm Long Diên Hương, anh đã tiết lộ về những lời động viên, khuyên nhủ mà Trấn Thành dành cho anh, để anh tự tin hơn trước ống kính chương trình thực tế.

Quang Tuấn nói: "Khi mà nhà sản xuất đã mời mình thì chắc chắn họ có lý do. Khi họ đã trả tiền để mình chơi game thì trước tiên mình phải chuyên nghiệp, chơi hết mình. Sau đó Tuấn cứ chơi hết mình, có sao như vậy vì đây là chương trình thực tế. Cứ thật lòng rồi khán giả sẽ thương thôi".

Quang Tuấn tiết lộ câu nói của Trấn Thành giúp anh tự tin hơn. Nguồn: @modutdut

Ngoài ra, Trấn Thành cũng dặn Quang Tuấn yên tâm, sẽ không bao giờ để anh "rớt miếng". Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đã khẳng định điều này với Lê Nhân trong một phỏng vấn, không chỉ giữ đúng lời mà còn cho các đồng nghiệp cơ hội toả sáng, được khán giả nhớ đến.

img-1604.jpg

Đông Nhi

Cũng giống bạn thân Minh Hằng, Đông Nhi cũng đã đồng hành với Trấn Thành một thời gian qua thông qua Running Man Vietnam mùa 3 và A.I Là Ai? với vai trò khách mời. Đặc biệt trong A.I Là Ai?, nữ ca sĩ đã hé lộ chuyện năm xưa Trấn Thành làm chủ hôn cho đám cưới của cô và ông xã Ông Cao Thắng.

img-1606.jpg

Khi nghe Phạm Quỳnh Anh nhắc lại lần Trấn Thành làm MC cho sự kiện của cô và không lấy cát-xê, Đông Nhi cũng nhớ đến trường hợp tương tự trong đám cưới của mình. Khi ấy, cô ngỏ lời mời Trấn Thành làm chủ hôn, và nam MC đã thực hiện mà không cần cô dâu chú rể "chi trả" bất cứ điều gì. Ngược lại, nữ ca sĩ còn khoe rằng khi ấy Trấn Thành gửi "chúc mừng" khá nhiều, và là người đàn anh mà cô rất quý mến.

Đông Nhi tiết lộ chuyện Trấn Thành làm chủ hôn đám cưới và không lấy cát-xê. Nguồn: @fptplay.official
Thiện Dư
#Trấn Thành #Minh Hằng #Đông Nhi #Quang Tuấn #A.I Là Ai? #Running Man Vietnam #Running Man Vietnam mùa 3

