Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

5 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Không thể rời mắt khỏi Tống Tổ Nhi, Mạnh Tử Nghĩa

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sao nữ Hoa ngữ nào cũng từng đóng phim cổ trang, thử qua nhiều tạo hình khác nhau. Nhưng không phải ai cũng được công nhận là mỹ nhân cổ trang với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Sau năm 2025 bội thu phim cổ trang với nhiều thời kỳ, triều đại khác nhau thì netizen đã chọn ra 5 gương mặt xứng danh mỹ nhân cổ trang. Họ đều có đặc điểm là nhan sắc ngọt ngào, khí chất nhẹ nhàng rất hợp làm thiếu nữ thời xưa.

togtonhixinhdepkhomlung2-1747361.jpg
my-nhan-co-trang-16.jpg

Tống Tổ Nhi sở hữu nét đẹp cổ điển với gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt to tròn, mũi thon và khuôn miệng trái tim xinh xắn. Nhờ vậy, cô hóa thân vào thiếu nữ của triều đại nào cũng xinh đẹp nổi bật. Trong năm 2025, Tống Tổ Nhi có màn trở lại xuất sắc với Khom LưngVô Ưu Độ, diễn xuất đã tốt còn thêm diện mạo đẹp xao xuyến lòng người. Những dự án tiếp theo của Tống Tổ Nhi cũng là phim cổ trang, càng chứng minh cô là mỹ nhân cổ trang hàng đầu hiện nay.

my-nhan-co-trang-11.jpg

Nếu như Tống Tổ Nhi xinh ngọt ngào trong trẻo thì Mạnh Tử Nghĩa lại gây ấn tượng với vẻ sắc sảo, kiêu sa. Cô được khen là đẹp như thiếu nữ trong tranh, khí chất bí ẩn khiến người khác không thể rời mắt. Nhất là khi có tạo hình lộng lẫy, rực rỡ thì nhan sắc của Mạnh Tử Nghĩa càng thêm thăng hạng, nên khán giả đang rất chờ đợi phim Thượng Công Chúa mà cô đóng vai chính.

my-nhan-co-trang-3.jpg
photo-8-1715647978217748143842.jpg

Năm 2025, Điền Hi Vi có hai phim Đại Phụng Đả Canh Nhân Tử Dạ Quy lên sóng. Nữ diễn viên có vẻ đẹp lí lắc đáng yêu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh và nụ cười lém lỉnh rất dễ tạo thiện cảm cho người xem. Vì thế, Điền Hi Vi rất hợp với các vai tiểu thư con nhà giàu, tính cách hồn nhiên vô tư sống vô lo vô nghĩ.

my-nhan-co-trang-2.jpg
my-nhan-co-trang-12.jpg

Xét một cách công bằng, Lý Lan Địch không sở hữu ngoại hình xinh đẹp nổi bật. Nhưng nhờ tạo hình phù hợp trong phim Triều Tuyết Lục mà Lý Lan Địch được khen thăng hạng nhan sắc. Ánh mắt dịu dàng, phong thái điềm tĩnh của nữ diễn viên kết hợp với trang phục ấn tượng, góc quay đẹp đã giúp Lý Lan Địch có màn lột xác ấn tượng, lọt vào danh sách những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất 2025.

my-nhan-co-trang-7.jpg
my-nhan-co-trang-8.jpg

Tất nhiên Top 5 mỹ nhân cổ trang phim Hoa ngữ không thể thiếu Dương Tử với hai phim Quốc Sắc Phương Hoa, Cẩm Tú Phương Hoa. Dù đóng nhiều phim cổ trang, Dương Tử chưa có vai diễn nào được chăm chút từ trang phục đến kiểu tóc, trang điểm như nhân vật Hà Duy Phương. Nhờ vậy, cô có nhiều màn xuất hiện lộng lẫy, đẹp đến bất ngờ.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#mỹ nhân cổ trang #Tống Tổ Nhi #Mạnh Tử Nghĩa #Lý Lan Địch #Dương Tử #phim cổ trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục