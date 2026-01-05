Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đàm Tùng Vận đóng phim tiên hiệp mà vẫn như nữ chính thanh xuân vườn trường?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều netizen tỏ ý thất vọng vì Đàm Tùng Vận vẫn cứ bê nguyên lối diễn xuất từ phim thanh xuân vườn trường vào Tiêu Dao, chỉ khác mỗi tạo hình.

Không hổ danh là dự án được đầu tư mạnh, Tiêu Dao đang thu hút khán giả và phim càng được chú ý thì càng gây nhiều luồng tranh cãi. Trong số đó, diễn xuất của nam nữ chính Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo bị điểm trừ khá nhiều.

tieu-dao-12.jpg
tieu-dao-21.jpg
Tiêu Dao là cô gái hoạt bát đáng yêu.

Đàm Tùng Vận vào vai Tiêu Dao, cô gái hoạt bát, lanh lợi đáng yêu, tâm tính trong sáng thuần khiết chẳng có chút tạp niệm nào nên mới làm động lòng Hồng Diệp - kẻ đứng đầu Yêu giới. Phải công nhận Đàm Tùng Vận rất hợp với vai Tiêu Dao, từ vóc dáng nhỏ nhắn, điệu bộ đáng yêu đến từng cái nhíu mày, phồng má hờn dỗi đều rất tự nhiên. Khán giả khó mà tin được một nữ diễn viên 35 tuổi vẫn diễn cảnh nhí nhảnh rất ổn.

tieu-dao-1.jpg
tieu-dao-14.jpg
Đàm Tùng Vận vẫn diễn ổn các cảnh lí lắc nhí nhảnh.

Tuy nhiên, dạng vai lí lắc hồn nhiên, lúc nào mắt cũng mở to ngơ ngác đã được Đàm Tùng Vận diễn đi diễn lại qua rất nhiều phim. Từ phim thanh xuân vườn trường Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, phim gia đình Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, phim cung đấu Chân Hoàn Truyện và bây giờ là phim tiên hiệp Tiêu Dao, nữ diễn viên vẫn có nguyên lối diễn xuất cùng những biểu cảm quen thuộc.

tieu-dao-15.jpg
tieu-dao-5.jpg
tieu-dao-18.jpg
tieu-dao-20.jpg
Nữ diễn viên mất điểm vì lặp lại một kiểu nhân vật.

Do đó, những người xem nhiều phim của Đàm Tùng Vận đều thấy cô đang lặp lại chính mình, mãi ở trong vòng an toàn và chỉ thay đổi tạo hình mà thôi. Đành rằng Đàm Tùng Vận có lợi thế là gương mặt trẻ hơn tuổi thật khá nhiều nhưng cư dân mạng vẫn muốn nữ diễn viên nhận các vai diễn trưởng thành hơn, đối mặt với nhiều biến cố hơn, tính cách phức tạp hơn. Bởi dù gì Đàm Tùng Vận vào nghề đã lâu, diễn xuất cần phải tiến bộ, kịch bản cần có chiều sâu hơn là mãi đóng khung ở kiểu vai đáng yêu, dễ gây thiện cảm với khán giả nhưng lại không tạo được đột phá cho sự nghiệp.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đàm Tùng Vận #Tiêu Dao #phim tiên hiệp #Hầu Minh Hạo #Đàm Tùng Vận diễn xuất

