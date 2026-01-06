Tà mị như Bỉnh Chúc (Tiêu Dao), tưởng phản diện nhưng lại khiến khán giả "lụy tim"

HHTO - Bộ phim "Tiêu Dao" đang là một trong những đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả yêu thích phim Hoa ngữ hiện nay. Bên cạnh cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo, vẫn còn một nhân vật nữa nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả, đó chính là nam phụ Bỉnh Chúc - thủ lĩnh của Phi Vũ Vệ do Uông Đạc thủ vai.

Ngay khi vừa xuất hiện, Bỉnh Chúc đã khiến khán giả “nổi da gà” với tạo hình lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao và khí chất tà mị đậm đặc. Phi Vũ Vệ vốn là tổ chức chuyên bắt yêu của hoàng thất, nên không ít người xem vừa nhìn đã “đoán già đoán non”: Nhân vật này chắc chắn không đơn giản, thậm chí có "mùi" phản diện. Và đúng như dự đoán, với thần thái ngút ngàn, ánh mắt có chiều sâu cùng diễn xuất chắc tay đã giúp nhân vật này nhanh chóng chiếm trọn spotlight, thậm chí được yêu thích không kém gì nam chính.

Trên phim, Bỉnh Chúc hiện đang có tình cảm với Phiến Phiến - cô nàng mưu mô, xảo quyệt thuộc Yêu tộc. Nhiều khán giả đang rất thích thú với tuyến tình cảm ngược tâm giữa người bắt yêu và yêu quái này. Tuy nhiên, "phản ứng hoá học" tự nhiên giữa Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận) - Bỉnh Chúc ở những tập đầu cũng đang rất được lòng khán giả, đến nỗi nhiều người xem hiện đang bày tỏ không biết nên chèo "con thuyền" nào ra khơi, hoặc "chèo" luôn cả hai cho đỡ đau đầu lựa chọn.

Cặp đôi Phi Vũ Vệ lạnh lùng...

...và thiếu nữ Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận﻿) linh động được các bạn xem phim nảy số "7749" kịch bản oan gia ngõ hẹp.

Đảm nhận vai Bỉnh Chúc là nam diễn viên Uông Đạc. Anh sinh ngày 21/05/1991 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Uông Đạc đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả khi hóa thân thành các nhân vật phụ trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Công Tử trong Mị Giả Vô Cương, Hạc Thủ Nguyệt trong Âm Dương Sư, Vương Thiền trong Phàm Nhân Tu Tiên Truyện,…

Được biết, để đem đến nhân vật Bỉnh Chúc tốt nhất cho khán giả, Uông Đạc đã tập luyện quá sức đến mức bị thương ở chân. Kết quả không phụ người nỗ lực khi nhân vật Bỉnh Chúc của anh được nhận xét cực ngầu, thu hút một lượng lớn khán giả xem phim.

Video: Uông Đạc Wang Duo 汪铎 VNFP

Trái ngược với Bỉnh Chúc lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời Uông Đạc lại gây thiện cảm nhờ tính cách hài hước, thân thiện, đặc biệt là chất giọng Đông Bắc (Trung Quốc) đặc trưng và phong cách thời trang lãng tử. Chính sự đối lập này càng khiến fan “lọt hố” không lối thoát.