Khác biệt giữa “Cô Hầu Gái” sách và phim: Sách “ám ảnh” hơn, phim kịch tính hơn

HHTO - Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả Freida McFadden, phim “Cô Hầu Gái” (The Housemaid) bám khá sát nội dung tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, ở hai phiên bản có một số điểm khác biệt, khiến sách có phần ám ảnh hơn, còn bản phim lại kịch tính hơn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung sách và phim

Màn “lột mặt nạ” của Millie

Chuyện phim Cô Hầu Gái bắt đầu khi Millie (Sydney Sweeney) đến xin làm giúp việc tại căn biệt thự xa hoa của nhà Winchester. Ban đầu, Millie nghĩ đây là một công việc trong mơ, nhưng dần dần cô nhận ra mình đã bước vào một cơn “ác mộng”. Không chỉ người vợ Nina có tính cách bất ổn, người chồng Andrew cũng dần bộc lộ những mặt tối đáng sợ.

Thế nhưng, chính Millie sau đó đã cho thấy cô cũng là một cơn “ác mộng” đối với kẻ thủ ác. Cô không hề ngoan, hiền như vẻ ngoài ngày đầu đến xin việc. Bên trong Millie là một cá tính dữ dội hơn, phản kháng hơn, và khi “phản đòn” cô có thể “lật ngược” thế cờ - từ “con mồi” trở thành “thợ săn”.

Trong sách, sự biến đổi của Millie diễn ra dần dần, sự tức giận của cô diễn ra âm ỉ. Trên phim, Millie có vẻ “quyết liệt” hơn, sự phản kháng của cô có vẻ “công khai” hơn. Do đó, nhiều khán giả cho rằng Millie trong sách mang đến cảm giác bất ngờ khi cô “lột mặt nạ”, còn Millie trong phim khiến khán giả cảm thấy “hả hê”.

Enzo không hẳn “tàng hình”

Trong Cô Hầu Gái, Enzo (Michele Morrone) là người làm vườn của nhà Winchester. Nhân vật này xuất hiện trong bản phim không quá nhiều thời lượng, vai trò cũng không quá quan trọng; nhưng trong sách lại khác.

Trong tiểu thuyết, ban đầu Millie có ý tán tỉnh Enzo, nhưng anh ta không hồi đáp. Thực chất, giữa Enzo và cô vợ Nina (Amanda Seyfried) nảy sinh mối quan hệ lãng mạn. Phát hiện ra mặt tối của người chồng, Enzo đã nhiều lần cố giúp Nina trốn thoát. Trong kế hoạch chọn Millie làm “người thay thế” Nina, Enzo cũng có góp phần. Nhưng anh ta cũng cố gắng ngầm cảnh báo cho Millie về sự nguy hiểm của Andrew. Đoạn cuối, khi Nina đã thoát khỏi người chồng bạo hành, Enzo cũng thuyết phục cô quay trở lại căn nhà để cứu Millie.

Hình phạt của Millie

Một trong những cú twist của Cô Hầu Gái là Andrew (Brandon Sklenar) - người chồng, chủ nhân của căn biệt thự - lộ ra bộ mặt thật. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài điển trai, cách hành xử tinh tế là thói kiểm soát “quái dị” và bạo hành phụ nữ. Không chỉ có Millie, mà cả Nina, và những người phụ nữ khác, đều bị Andrew nhốt trong căn phòng trên gác mái, bắt thực hiện hình phạt hắn đưa ra, nếu không sẽ không được thả ra ngoài.

Trong sách, Millie bị phạt vì đã đọc những cuốn sách không được Andrew cho phép. Hắn trừng phạt bằng cách buộc cô phải giữ thăng bằng ba cuốn sách nặng trên bụng trong liên tục nhiều giờ. Khi Millie không thực hiện đúng như hắn muốn, hắn bắt cô làm lại. Hình phạt ở trong phim được sửa lại “hãi hùng” hơn. Andrew bắt Millie tự cắt 21 vết sâu trên bụng mình. Lý do là bởi cô đã lỡ tay làm vỡ món đồ sứ gia truyền của nhà Winchester.

Số phận của Andrew

Trong tiểu thuyết của Freida McFadden, cái chết của Andrew diễn ra chậm rãi hơn. Sau khi bị Millie “phản đòn”, hắn bị cô nhốt lại trong căn phòng trên gác mái, bỏ lại đó trong nhiều ngày và cuối cùng chết vì mất nước. Theo đó, cái chết của Andrew diễn ra một cách dày vò, có phần “ám ảnh” hơn, và hành động của Millie nghiêng về phía có chủ đích.

Trong phim, Nina đã vô tình thả Andrew ra khỏi phòng gác mái, từ đó tạo ra một cuộc rượt đuổi và đối đầu kịch tính giữa hắn với Nina cùng Millie. Cuối cùng, hắn bị hai người phụ nữ hợp tác, đẩy xuống cầu thang xoắn ốc và chết. Lúc này, cả Nina và Millie đều “nhúng tay” vào cái chết của Andrew, nhưng theo hướng tự vệ nhiều hơn.

Mẹ của Andrew

Trong cả bản phim và tiểu thuyết, nhân vật Evelyn - mẹ của Andrew - đều là kết nối quan trọng giải thích về tính cách méo mó của Andrew. Trong phim, Evelyn (Elizabeth Perkins) xuất hiện không nhiều nhưng các khung cảnh có bà đều trở nên ngột ngạt, khó chịu, như khi bà bình phẩm về hành động của Nina hay áo quần của Millie.

Trong tiểu thuyết viết rõ hơn về chi tiết “nụ cười là một đặc ân” mà Andrew hay nhắc đến. Khi Andrew còn nhỏ, bà thường nhổ răng của hắn như một hình phạt vì thói quen vệ sinh răng miệng kém.

Người cảnh sát cuối phim

Trong cả hai phiên bản của Cô Hầu Gái, một sĩ quan cảnh sát tỏ ra nghi ngờ về cái chết của Andrew không phải do tai nạn, nhưng lại lờ đi, để Nina và Millia “thoát nạn”. Người này được tiết lộ là có quan hệ máu mủ với Kathleen - vị hôn thê cũ của Andrew, người đã trở nên “không còn như trước nữa” khi rời khỏi nhà Winchester.

Trong sách, người cảnh sát này được giới thiệu là cha của Kathleen. Nhưng trong phim, mối quan hệ đã được sửa lại, người cảnh sát trở thành chị gái của Kathleen.

Hai phiên bản bìa sách xuất bản ở Việt Nam.

Bản tiểu thuyết Cô Hầu Gái đã xuất bản ở Việt Nam. Bản phim hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.