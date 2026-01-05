Cái kết Stranger Things: Nữ chính Eleven còn sống, có thể đã đến Việt Nam?

Stranger Things đã chính thức khép lại sau gần 1 thập kỷ bùng nổ trên nền tảng Netflix. Với tập cuối dài 2 tiếng, phim mang đến cho khán giả nhiều thắc mắc với cái kết mở, khi mà tung tích của nữ chính Eleven (Millie Bobby Brown đóng) vẫn chưa rõ ràng. Có người cho rằng cô đã bỏ mạng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô đã đến nơi khác an toàn, rời xa Mike và nhóm bạn mãi mãi.

Eleven hi sinh thân mình trong Stranger Things mùa 5.

Trên mạng xã hội Việt, nhiều cư dân mạng dành sự tin tưởng vào cái kết đẹp hơn, tức Eleven vẫn còn sống. Trong cảnh cuối của Stranger Things, Mike đã kể câu chuyện của riêng mình, về việc Eleven vốn dĩ không hi sinh mà lựa chọn đi đến một nơi không ai biết để tìm sự bình yên. Trong đó, anh hy vọng cô đến một nơi có 3 thác nước xinh đẹp (dù loại địa hình này khó có thể tồn tại), bắt đầu một chuyến phiêu lưu của mình. Tất cả những người khác gồm Dustin, Will, Lucas và Max cũng tin tưởng như vậy.

Eleven đến một nơi chỉ có 2 thác nước, khả năng là hiện thực.

Cũng trong loạt hình ảnh cuối phim, Eleven xuất hiện trong trang phục leo núi, đã thật sự đến một nơi bình yên nhưng chỉ có 2 thác nước. Nhiều khán giả cho rằng đây là hiện thực, là chi tiết ngầm xác nhận Eleven còn sống. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho rằng Eleven đã đến Việt Nam, cụ thể là Quảng Ninh vì nơi đây có khu vực suối Mơ tạo thành 3 thác nước tuyệt đẹp.

Ngoài ra, có nhiều chi tiết khác ngụ ý cho tình trạng sống sót của Eleven trong Stranger Things. Trước đó, Eleven có thể dùng khả năng ngoại cảm để nói chuyện với Mike, tức có thể cô đang ở một nơi khác chứ không trong khu vực từ trường của quân đội.

Có ý kiến suy luận rằng Kali có thể đã dùng năng lực tạo ảo giác để "vẽ" cảnh Eleven hi sinh nhằm đánh lừa tất cả, giúp cô trốn thoát khỏi sự truy lùng của Tiến sĩ Kay. Sau này, việc Mike liên tục có những linh cảm mạnh mẽ về Eleven chính là minh chứng lớn cho lựa chọn của cô nàng thay vì cái chết như nhiều người vẫn nghĩ.

Mike có linh cảm mạnh mẽ Eleven vẫn còn sống, và anh chọn tin tưởng như vậy.

Tuy vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở giả thuyết. Stranger Things khép lại với đoạn kết mở dành cho khán giả, mỗi người đều có một suy luận cho riêng mình. Điều quan trọng là bộ phim vĩ đại, được đầu tư nhất của Netflix đã chính thức kết thúc, cũng như đóng lại một chương thanh xuân tươi đẹp của hàng triệu người xem toàn cầu.