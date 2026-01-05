Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Song Mino có thể ngồi tù 3 năm vì vắng mặt trái phép trong thời gian nhập ngũ

Sam

HHTO - Sau thông tin Song Mino (WINNER) bị khởi tố không giam giữ vì vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, truyền thông Hàn đưa tin rằng các chuyên gia pháp lý dự đoán anh có thể phải ngồi tù nếu số ngày vắng mặt trái phép được xác định nhiều hơn.

Cuối tháng 12/2025, Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul (Hàn Quốc) đã khởi tố không giam giữ Song Mino với cáo buộc vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Quá trình điều tra đã bắt đầu từ cuối năm 2024 và được truyền thông Hàn Quốc công bố rộng rãi ngay sát thời gian dự kiến anh được xuất ngũ.

image-2026-01-05t111953790.jpg
Mino nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng do có tiền sử bệnh tâm lý.

Theo trang Herald Corp, cảnh sát phụ trách điều tra ban đầu xác nhận Song Mino đã vắng mặt hơn 8 ngày, và cuộc điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát đã xác nhận thêm những ngày vắng mặt khác. Các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng số ngày vắng mặt càng nhiều thì khả năng bị kết án tù càng cao.

Khi công bố cáo trạng, Viện kiểm sát đã xác nhận thêm những ngày vắng mặt tại nơi làm việc trong quá trình điều tra bổ sung. Họ đã tiến hành phân tích điện thoại của Mino và kiểm tra dữ liệu GPS để bổ sung những ngày vắng mặt chưa được tiết lộ trước đó.

Theo Điều 89 của Luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc, việc rời khỏi vị trí công tác mà không có lý do chính đáng 8 ngày trở lên có thể bị phạt tù đến 3 năm. Số ngày vắng mặt được xác nhận của Mino đang được dự đoán sẽ vượt ngưỡng cho phép, các chuyên gia pháp lý cho rằng khả năng bị án tù đã tăng lên đáng kể.

mino-1.jpg

Đại diện từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) cũng lưu ý rằng các trường hợp vắng mặt trong vòng 7 ngày thường được xử lý hành chính, nhưng các trường hợp vượt quá 8 ngày sẽ tự động bị truy tố hình sự - điều này giải thích lý do tại sao vụ việc của Mino được chuyển cho cảnh sát và sau đó là công tố viên.

Các lần vắng mặt không phép của Mino xảy ra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024 trong thời gian anh được điều động tới quận Mapo (Seoul, Hàn Quốc). Ban đầu, anh phủ nhận các cáo buộc trong 2 vòng thẩm vấn của cảnh sát, nhưng trong lần thẩm vấn thứ 3, Mino thừa nhận mình đã rời khỏi vị trí trong giờ làm việc.

cover-1472.jpg
Sam
#Song Mino #Mino WINNER #Mino bị khởi tố #Mino scandal

Cùng chuyên mục