Song Mino có thể ngồi tù 3 năm vì vắng mặt trái phép trong thời gian nhập ngũ

HHTO - Sau thông tin Song Mino (WINNER) bị khởi tố không giam giữ vì vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, truyền thông Hàn đưa tin rằng các chuyên gia pháp lý dự đoán anh có thể phải ngồi tù nếu số ngày vắng mặt trái phép được xác định nhiều hơn.

Cuối tháng 12/2025, Viện Kiểm sát khu vực Tây Seoul (Hàn Quốc) đã khởi tố không giam giữ Song Mino với cáo buộc vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Quá trình điều tra đã bắt đầu từ cuối năm 2024 và được truyền thông Hàn Quốc công bố rộng rãi ngay sát thời gian dự kiến anh được xuất ngũ.

Mino nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng do có tiền sử bệnh tâm lý.

Theo trang Herald Corp, cảnh sát phụ trách điều tra ban đầu xác nhận Song Mino đã vắng mặt hơn 8 ngày, và cuộc điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát đã xác nhận thêm những ngày vắng mặt khác. Các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng số ngày vắng mặt càng nhiều thì khả năng bị kết án tù càng cao.

Khi công bố cáo trạng, Viện kiểm sát đã xác nhận thêm những ngày vắng mặt tại nơi làm việc trong quá trình điều tra bổ sung. Họ đã tiến hành phân tích điện thoại của Mino và kiểm tra dữ liệu GPS để bổ sung những ngày vắng mặt chưa được tiết lộ trước đó.

Theo Điều 89 của Luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc, việc rời khỏi vị trí công tác mà không có lý do chính đáng 8 ngày trở lên có thể bị phạt tù đến 3 năm. Số ngày vắng mặt được xác nhận của Mino đang được dự đoán sẽ vượt ngưỡng cho phép, các chuyên gia pháp lý cho rằng khả năng bị án tù đã tăng lên đáng kể.

Đại diện từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) cũng lưu ý rằng các trường hợp vắng mặt trong vòng 7 ngày thường được xử lý hành chính, nhưng các trường hợp vượt quá 8 ngày sẽ tự động bị truy tố hình sự - điều này giải thích lý do tại sao vụ việc của Mino được chuyển cho cảnh sát và sau đó là công tố viên.

Các lần vắng mặt không phép của Mino xảy ra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024 trong thời gian anh được điều động tới quận Mapo (Seoul, Hàn Quốc). Ban đầu, anh phủ nhận các cáo buộc trong 2 vòng thẩm vấn của cảnh sát, nhưng trong lần thẩm vấn thứ 3, Mino thừa nhận mình đã rời khỏi vị trí trong giờ làm việc.