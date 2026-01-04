Gia thế "khủng" của nữ diễn viên đóng vai phản diện Varang trong "Avatar 3"

HHTO - Đứng sau vai phản diện được yêu thích trong "Avatar: Fire and Ash" là Oona Chaplin, nữ diễn viên mang họ của một gia đình gắn liền với lịch sử điện ảnh thế giới.

Nữ diễn viên Oona Chaplin vừa thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu khi hóa thân Varang - nhân vật phản diện trong Avatar: Fire and Ash, phần phim thứ ba của loạt bom tấn Avatar do James Cameron đạo diễn. Vai diễn này đặt cô bên cạnh những diễn viên tên tuổi như Zoe Saldaña, Sam Worthington hay Kate Winslet.

Oona Chaplin và tạo hình của cô nàng trong "Avatar: Fire and Ash".



Người thừa kế của những cái tên kinh điển

Oona Chaplin sinh năm 1986 tại Madrid, Tây Ban Nha, là con gái của diễn viên Geraldine Chaplin và nhà làm phim Chile Patricio Castilla. Cô lớn lên ở nhiều nước, trong đó có Anh, Thụy Sĩ và Cuba.

Gia thế của Oona không chỉ nổi bật nhờ cha mẹ hoạt động trong ngành giải trí, cô còn là cháu ngoại của "vua hề" Charlie Chaplin và là chắt của nhà soạn kịch Eugene O'Neill, người từng giành giải Nobel Văn học. Sự giao thoa giữa những tên tuổi lớn trong lịch sử nghệ thuật thế giới đã đặt lên vai nữ diễn viên sinh năm 1986 một kỳ vọng không hề nhỏ ngay từ khi mới vào nghề.

"Vua hề" Charlie Chaplin﻿ là một trong những biểu tượng huyền thoại của nghệ thuật thứ 7.

Oona bắt đầu sự nghiệp một cách bài bản tại Học viện Nghệ thuật Kịch nghệ Hoàng gia Anh (Royal Academy of Dramatic Art). Trước khi đến với Avatar, Oona Chaplin đã xây dựng danh tiếng qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Năm 2012, cô nhận vai Talisa Maegyr trong loạt phim đình đám Game of Thrones, tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả quốc tế. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia các dự án như Sherlock và Taboo, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất.

Khán giả truyền hình chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh Talisa Maegyr mạnh mẽ trong loạt phim "Game of Thrones". Ảnh: HBO

Oona từng thừa nhận cô có lúc cảm thấy “khó để cảm nhận mình xứng đáng”, khi lựa chọn giữ lại họ Chaplin trong sự nghiệp diễn xuất. “Tôi biết có những cánh cửa đã mở ra cho tôi chỉ vì tôi là cháu của ông", cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn tờ People, “Tuy nhiên, tôi chuyển từ cảm giác tội lỗi sang biết ơn qua việc làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật”.

Bước ngoặt phản diện trong thế giới Pandora

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, Oona Chaplin chính thức ghi tên mình vào vũ trụ Avatar của đạo diễn James Cameron. Trong Avatar: Fire and Ash, nữ diễn viên đảm nhận vai Varang, thủ lĩnh tộc "Người Tro" (Ash People), nhóm Na’vi sống trong vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

Ra mắt với vai trò phản diện, Varang lại được nhiều khán giả yêu mến nhờ màu sắc cá tính, có động lực rõ ràng. Ảnh: 20th Century Studios

Oona từng nói rằng cô không nhìn Varang như một nhân vật xấu xa đơn thuần, mà là một thủ lĩnh có niềm tin và lý tưởng riêng để bảo vệ bộ tộc của mình. “Tôi không bao giờ xem cô ấy là phản diện”, Chaplin chia sẻ, “cô ấy có những nguyên tắc, những cuộc đối thoại về nguồn gốc và lý do hành động của cô ấy khiến nhân vật trở nên có nhân tính hơn trong mắt khán giả”.

Hình ảnh độc quyền của Ash People (Người Tro) trên tạp chí Empire. Ảnh: Empire

Vai diễn Varang không chỉ đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của Oona Chaplin mà còn mở rộng thêm cấu trúc xã hội trong thế giới Pandora. Nhân vật mới phản ánh những căng thẳng giữa tự nhiên, truyền thống và quyền lực trong câu chuyện nhiều lớp về sự sinh tồn và lựa chọn.