Em bé Jinju "Reply 1988" sau 10 năm: Má bánh bao, nét ăn "thực thần" còn nguyên

HHTO - Từng khiến khán giả "Reply 1988" bật cười với chiếc má phúng phính và khả năng ăn uống như "thực thần", sao nhí Jinju (Kim Seol) ngày ấy nay đã trở thành học sinh trung học. Dù đã 10 năm trôi qua nhưng cách ăn làm nên thương hiệu của cô bé vẫn còn nguyên.

Reply 1988 là một trong số hiếm những bộ phim Hàn mà sau 10 năm vẫn thường xuyên được khán giả gọi tên mỗi khi nhắc đến "phim chữa lành". Bên cạnh dàn nhân vật chính quen mặt, tác phẩm còn ghi điểm nhờ những vai phụ xuất hiện không nhiều nhưng khó quên. Jinju - em gái của Sun Woo (Go Kyung Pyo đóng) là nhân vật chinh phục không ít khán giả mỗi khi xuất hiện.

Jinju đáng yêu ngày nào.

Jinju có đôi mắt tròn xoe, mái tóc nấm ôm khuôn mặt bầu bĩnh và hình ảnh gần như lúc nào cũng gắn liền với đồ ăn vặt. Từ màn ảnh bước ra đời thực, cô bé thủ vai Jinju - Kim Seol đã xuất hiện trong chương trình kỷ niệm 10 năm Reply 1988, khiến khán giả phải thốt lên "em bé Sangmun-dong" ngày nào giờ đã là một học sinh trung học xinh đẹp, đáng yêu.

Thời điểm tham gia bộ phim của đạo diễn Shin Won Ho, Kim Seol chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo nhưng sự tự nhiên trước ống kính đã nhanh chóng giúp cô bé ghi điểm. Jinju gần như không cần diễn mà mọi biểu cảm đều đến từ phản xạ rất trẻ con, đủ để khán giả tin rằng ở khu phố Ssangmun ấy, Jinju là một đứa trẻ thật, đang lớn lên giữa sự quan tâm và yêu thương của mọi người.

Hình ảnh Kim Seol hiện tại.

Lần xuất hiện mới đây, cô bé bé xíu của Reply 1988 năm nào đã cao lớn. Tuy nhiên, những đường nét quen thuộc như đôi má bánh bao và nụ cười tươi vẫn còn đó, đủ để các thành viên trong dàn cast ngỡ ngàng.

Màn hội ngộ đầy xúc động của dàn cast với "Jinju" Kim Seol.

Kim Seol và các diễn viên trong phim check-in cùng nhau.

Hai anh em Sun Woo và Jinju trên màn ảnh khiến nhiều khán giả nhận xét trông chẳng khác gì anh em ruột ngoài đời nhờ gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Một đoạn cắt nhỏ trong chương trình đang viral thời gian gần đây, Kim Seol được bác Sung Dong Il dành cho chiếc đùi gà. Khoảnh khắc ấy gợi cảm giác như Jinju đang quay lại những ngày bé xíu, được cả khu phố cưng chiều, đặc biệt là nét ăn của "thực thần" gần như không khác gì hồi Reply 1988.

Nét ăn y chang thuở nhỏ của Jinju.

Nhiều khán giả vẫn bày tỏ mong muốn Kim Seol sẽ sớm trở lại màn ảnh trong tương lai, khi đã đủ trưởng thành để thử sức với những vai diễn mới.

Sau thành công của Reply 1988, Kim Seol gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho việc học. Khoảnh khắc đời thường của cô bé được mẹ chia sẻ trên trang Instagram. Dù ít cập nhật, tài khoản của Kim Seol vẫn thu hút gần 100.000 lượt theo dõi. Jinju của Reply 1988 nay đã trở thành thiếu nữ điềm đạm, ưu tiên con đường học tập nhưng vẫn được khán giả yêu mến như một phần ký ức đẹp của màn ảnh Hàn.