"To My Beloved Thief" khởi đầu đã cháy, Lee Junho là diễn viên hot nhất tuần

HHTO - "To My Beloved Thief" (Tên Trộm Yêu Dấu) vừa lên sóng đã phá tan rating lạnh lẽo "Last Summer" để lại. "Taxi Driver 3" (Tài Xế Ẩn Danh 3) vững vàng trên đường đua, nhưng ngôi vương độ hot tuần phải tạm nhường cho "Cashero" (Anh Hùng Tiền Mặt).

Rating 2 tập áp chót của Taxi Driver 3 (SBS) tăng nhẹ, lần lượt đạt 12.8% và 14.2%. Sau khi bắt được nhóm lừa đảo qua mạng, biệt đội "Taxi Cầu Vồng" đến đảo Samheung để xử lý đường dây tư vấn tội phạm chuyên nghiệp. Hai tập cuối, phản diện sẽ là Oh Won Sang (Kim Jong Soo đóng), bối cảnh quân đội hứa hẹn sẽ đẩy cao trào cực gắt.

Pro Bono (Luật Sư Công Ích) lại tạm giảm tốc khi rating tuần qua giảm nhẹ. Tập 9 - 10 đạt tỉ suất lượt xem là 6 và 8.6%. Rating dự kiến sẽ tăng trở lại ở 2 tập cuối khi những sự phản bội và hỗ trợ dành cho Kang Da Wit (Jung Kyung Ho) khó lường trước đã xuất hiện.

The Judge Returns khởi đầu với con số khả quan - 4.3% và 4.4%. Không phải lần đầu hóa thân thành nhân vật làm trong ngành luật/ pháp lý, nhưng Ji Sung không khiến khán giả cảm thấy nhàm chán hay một màu. Thẩm phán Lee Han Young được anh thể hiện hoàn toàn khác biệt với các vai trước. Với thể loại tái sinh làm lại cuộc đời, những tập tiếp nối của The Judge Returns được kì vọng sẽ là bữa tiệc diễn xuất của Ji Sung.

Tuần qua cũng chào đón một tác phẩm mới - To My Beloved Thief (Tên Trộm Yêu Dấu). Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun) sống 2 cuộc đời cùng lúc: Ngày là thầy thuốc, đêm là kẻ trộm (cướp người giàu chia cho người nghèo). Cô là trái ngọt của mối tình vụng trộm giữa một quý tộc và nô lệ nên hiểu rõ những khốn khổ của dân thường. Và rồi một ngày, cô đánh cắp cả nụ hôn đầu của Đại quân Yi Yeol (Moon Sang Min).

To My Beloved Thief có rating tập 1 - 2 đạt 4.3% và 4.5%. So với mức tỉ suất người xem trung bình 1.5 - 2% của phim liền trước Last Summer, đây là khởi đầu "khá cháy". Nội dung nhẹ nhàng, hấp dẫn. Riêng "phản ứng hóa học" của 2 diễn viên chia làm 2 luồng ý kiến trái chiều: Một bên khen quắn quéo bất chấp chênh lệnh tuổi tác 5 tuổi giữa hai chị - em, một bên cho rằng Ji Hyun vẫn trông "khá dừ" cạnh Sang Min.

Về bảng xếp hạng phim - diễn viên có sức ảnh hưởng nhất tuần 4 tháng 12/2025. Cashero lên sóng đã ngay lập tức chiếm ngôi vương, đẩy Taxi Driver xuống hạng 2, đồng thời đưa "anh hùng tiền mặt" Lee Junho lên đầu bảng. Đây là biến động lớn nhất.

Các phim chiếu trên nền tảng OTT (tung hết các tập) thường không trụ hạng cao quá lâu do độ thảo luận cao nhất rơi vào tuần phát sóng. Dự đoán, tuần đầu tháng 1/2026 sẽ lại chứng kiến cuộc xáo trộn và nhiều khả năng Taxi Driver 3 sẽ về lại hạng 1.