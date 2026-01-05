Ngọc Minh Trà Cốt tập 15, 16, 17: Một "ứng viên kén rể" được đẩy thuyền với Hầu Minh Hạo

HHTO - Hai "con rắn" bay màu thì một "mãng xà" khác lại đến phủ Vinh. "Ngọc Minh Trà Cốt" tập 16, 17 dồn dập biến cố mới khi đột nhiên có người nhận là vợ - con của "Lục trà" đến tìm.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Ngọc Minh Trà Cốt tập 14 tiết lộ Vinh Quân Khê (Trình Tiêu) không đồng thuận với việc Hạ Tinh Minh (Lý Phi) sát hại Vinh Quân Hoàn (Dư Nhân). Đây cũng là một điểm đáng khen trong cách xây dựng nhân vật này. Nhị tiểu thư ganh ghét với sự thiên vị tổ mẫu dành cho đại tiểu thư nhưng không đồng nghĩa cô tuyệt tình với ruột thịt, nhất là đứa trẻ ngây thơ vô tội không có khả năng chống trả như em út.

Quân Khê nhìn thấu bản chất xảo trá, lật lọng của Hạ Tinh Minh nhưng tạm bỏ qua vì còn lợi dụng được hắn.

Để tìm ra nhân chứng vụ mưu hại "bé Lục", Giang Lai (Hầu Minh Hạo) sai Quân Đới giả vờ bị bắt vào ngục tra khảo, diễn kịch ngã giá với quan sai để được thả ra ngoài. Kẻ được nhét tiền đưa lời khai giả vu oan Bạch Dĩnh Sinh dư giả hơn chắc chắn giơ tay. Tòng phạm thì chột dạ sợ hắn khai ra sẽ tìm cách diệt khẩu. Vậy là Giang Lai và Lang đại nhân bắt được 2 tên tay sai, ép hắn khai ra Hạ Tinh Minh là đầu xỏ.

Vội trở về phủ vì linh cảm có chuyện không lành, Giang Lai kịp thời xông vào phòng Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) khi tên họ Hạ đang đe dọa nàng. Hắn cùng đường muốn nàng chết cùng. Bảo Nhi lừa rằng có cơ quan mở ra mật thất nhưng thực chất là sắp xếp phi tiêu. Cô mượn cơ hội hắn bị thương thoát khỏi thế khó, Giang Lai bắt lấy con dao phi ngược lại phía Tinh Minh, hạ gục hắn.

Từ lời nói trước khi chết của Hạ Tinh Minh, "Lục trà" cho người điều tra manh mối kẻ nào dở trò đầu độc Dương Đỉnh Thần trước khi hắn bị tên kia đâm chết.

Cảnh khóc sượng trân của Na Trát ở tập trước có thể hợp lý hóa bằng việc cô không đau khổ thật. Bởi Quân Hoàn chưa chết. Mượn cái bẫy của Hạ Tinh Minh và Quân Khê, nàng dặn "bé Lục" giả chết (cô bé nhịn thở giỏi), cố ý tự mình chuẩn bị tay lễ để đưa Lương ma ma và em gái trốn khỏi phủ Vinh.

Giang Lai có nghi ngờ, muốn đi đào mộ ngay nửa đêm để chứng thực nhưng bị chặn lại vì Thiện Bảo đến. Nàng tính ra chàng sẽ hoài nghi nên diễn một màn khóc trước mộ để "Lục trà" tin.

Người đánh tiếng cho Thiện Bảo chuẩn bị chính là ngũ tiểu thư. Cô lấy cớ ra vườn trà để chặn xe, báo tin cho đại tỷ. Bạch Dĩnh Sinh đoán ra kế hoạch này nên chỉ hờn dỗi một chút khi thấy nàng đoán mình từ quan phủ. Đổi lại lần chịu khổ này là thư giới thiệu từ phủ Vinh, giúp Bạch Dĩnh Sinh không ít trong sự nghiệp.

Những tai ương này vẫn chưa dứt điểm hoàn toàn bởi kẻ thực sự ra tay với Dương Đỉnh Thần chưa được tìm thấy. Trong tập 15, nhà họ Dương không muốn mất đi hôn sự với phủ Vinh, bèn cho em trai song sinh của Đỉnh Thần - Dịch Vinh đến tay. Tổ mẫu nói khéo rằng sẽ để cho Thiện Bảo quyết định, cho phép hắn tạm ở lại phủ.

"Con rắn" này được Dương gia cài vào hòng chiếm lấy kho báu trong lời đồn. Họ cũng nghe về chuyện Đỉnh Thần cho người tìm hiểu về chuỗi hạt bồ đề khắc chữ Lan độc nhất kia. Dịch Vinh được cha ra lệnh truy tìm cô mẫu - chính là chủ nhân chiếc vòng (Dương thị - Lương ma ma), lúc cần thiết có thể giết người diệt khẩu bởi nếu bà lộ diện có thể hiện khiến tai họa ập xuống gia tộc.

Đến tập 15, khán giả đột nhiên muốn "đẩy thuyền" cho Giang Lai và Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm). Mọi ứng viên kén rể đều ghét "Lục trà", kể cả Ôn Xán vì ghen tị cũng trở mặt quên đi giúp đỡ của Lai Lai, nhưng Bạch Lâu từ khi xuất hiện luôn bảo vệ, nói đỡ cho chàng. Mặc cho người hầu thân tín cũng chẳng ưa, ngày ngày dặn dò công tử phải cảnh giác, Bạch Lâu cũng không để tâm mà còn đi cảnh báo cho Giang Lai vì mối nguy ngày một lớn hơn khi trở thành phu quân của đại tiểu thư họ Vinh.

Giải độc, chữa vết thương, thích chung crush nhưng không hề làm khó, bảo vệ được là ra sức bảo vệ Lục Giang Lai, Yến Bạch Lâu đang được khen đúng là người có trí đi tu. Khán giả hi vọng "cục xá lợi" này sẽ không biến thành "rắn độc".

Và đúng như Bạch Lâu cảnh báo, những kẻ làm khó Giang Lai bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Nhá hàng tập 16 - 17 tiết lộ có 4 mẹ con từ đâu đến làm ầm cửa phủ, nhận Lục lang quân là chồng - cha khiến chàng "hỏn lọn". Án khó còn phá được nên cái bẫy này hẳn không nhằm nhò gì với Giang Lai. Chàng còn bị ám sát.

Trong khi đó, không rõ vì lý do gì Thiện Bảo lại bị bệnh, không thể chăm lo được vườn trà nên tổ mẫu tạm thời trao quyền cho nhị - tứ tiểu thư. Quân Khê muốn nhân cơ hội này để chứng minh cô cũng năng lực không thua kém gì đại tỷ, những kế hoạch khác tạm lui. Việc Thiện Bảo đổ bệnh hơi khó tin, cô và Giang Lai lại đang có kế hoạch gì?

Preview Ngọc Minh Trà Cốt tập 16 - 17.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, lịch chiếu thay đổi theo từng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI hoặc MangoPlus.