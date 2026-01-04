Ngọc Minh Trà Cốt: Những "đóa hồng gai" họ Vinh, ai sẽ là phản diện ngầm?

HHTO - Trong thế giới của "Ngọc Minh Trà Cốt", dàn nhân vật nữ không chỉ là những bóng hồng bên lề mà chính là những người thiết lập luật chơi trên bàn cờ quyền lực đầy mê hoặc của gia tộc họ Vinh. Tại "nữ nhi quốc" thu nhỏ này, từ đại tiểu thư đến các muội muội đều mang bản sắc riêng.

Vinh Thiện Bảo: "Đóa mẫu đơn" rực rỡ nhà họ Vinh

Ngọc Minh Trà Cốt lấy tâm điểm là đại tiểu thư Vinh Thiện Bảo - một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng và phức tạp. Tỏa ra "quyền lực tuyệt đối" nhưng Thiện Bảo cũng có lúc tự buồn cho chính mình khi buộc phải gánh trách nhiệm gia tộc trên vai. Sau khi xem phim, khán giả đã gọi đây là vai diễn "đo ni đóng giày" cho Cổ Lực Na Trát nhờ xây dựng nhân vật thú vị đỡ lấy khuyết điểm diễn xuất của cô. Với nhan sắc tinh xảo không tì vết, mỹ nhân Tân Cương hoàn toàn thuyết phục khán giả ngay từ khoảnh khắc bước ra mà không cần bất cứ lời giới thiệu hoa mỹ nào.

Vinh Thiện Bảo được miêu tả theo hình tượng "nữ cường" mạnh mẽ và độc lập, một kiểu nhân vật rất được yêu thích trong phim ảnh gần đây.

Ngoại hình tuyệt mỹ, trí thông minh sắc sảo giúp cô nổi bật giữa rừng hoa của phủ Vinh. Dù đôi lúc nét diễn "gia trưởng" còn hơi gồng, nhưng khán giả đều đồng tình rằng cô đã tìm đúng nhân vật phù hợp để làm nổi bật trọn vẹn khí chất của mình, đôi lúc làm lu mờ dàn nữ quyến đông đảo xung quanh.

Dàn quý nữ ẩn chứa hiểm họa

Trong nhà họ Vinh, sự phân chia thứ bậc đã tạo nên cục diện đối đầu đầy kịch tính. Trong hàng ngũ những đồng minh thân cận của nữ chính, biểu tiểu thư Thẩm Tương Linh nổi lên bởi khí khái bộc trực, vô tư.

Vào vai Thẩm Tương Linh là Triệu Chiêu Nghi, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình trẻ trung và có nền tảng học vấn bài bản từ Học viện Truyền thông Chiết Giang.

Cùng phe đồng minh còn có lục tiểu thư Vinh Quân Hoàn - cô em gái khờ khạo luôn nhận được sự bao bọc tuyệt đối từ chị cả. Do Dư Nhân thủ vai, Quân Hoàn mới chỉ xuất hiện khá ít và có thể sẽ bị hại trong tập 13 - 14 do kẻ gian hãm hại vì là nhân chứng trong vụ án Dương lang mất mạng. Khán giả mê phim ngắn hẳn không lạ với cô bởi Dư Nhân là ngôi sao khá có tiếng ở mảng này.

Đối đầu trực diện với họ là nhị tiểu thư Vinh Quân Khê. Nàng kém tài hơn nhưng không chịu an phận hay học hỏi thêm mà luôn ganh ghét với sự tin tưởng và thiên vị mà tổ mẫu dành cho đại tỷ. Nhìn qua tưởng chơi chiêu hiểm ác nhưng Quân Khê không phải phản diện xứng tầm với Thiện Bảo.

Vai diễn này do Trình Tiêu đảm nhận. Xuất thân từ nhóm nữ WJSN, Trình Tiêu sở hữu khí chất sắc sảo rất riêng, tạo nên Quân Khê đầy cá tính. Dù kỹ năng diễn xuất nội tâm đôi khi vẫn gây tranh cãi nhưng qua các dự án như Linh Vực, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp hay gần đây nhất là Đại Mộng Quy Ly, Trình Tiêu đã dần có được thiện cảm khi biết chọn nhân vật vừa sức.

Tứ tiểu thư Vinh Quân Nhân - người dù là em ruột nhưng lại luôn mang lòng đố kị và tìm mọi cách để hạ bệ Thiện Bảo. Tuy nhiên, cô chỉ được lấy thế ức hiếp người, không có trí cũng kém tài. Đảm nhận vai diễn này là Triệu Gia Mẫn, theo học Học viện Hý kịch Trung ương, từng là ngôi sao sáng của nhóm nữ SNH48. Cô đang chuyển mình sang con đường diễn xuất qua vai phụ của nhiều bộ phim như Vi Hữu Ám Hương Lai, Lạc Du Nguyên, Hồng Y Túy...

Ngũ tiểu thư Vinh Quân Thư dù bị mù nhưng trí sáng. Cô bị kéo về phía nhị tiểu thư, trở thành quân sư và tay sai nhưng Quân Thư biết lúc nào cần hùa, lúc nào cần "giả ngơ", điển hình như khi 2 chị muốn vạch trần đại tỷ ở lễ Tổ trà. Giấu thực lực đáng gờm, cùng khả năng nắm bắt thế cục đầy nhạy bén, cô đại diện cho kiểu nhân vật dùng sự im lặng làm vũ khí, luôn đưa ra những câu thoại ẩn chứa mục đích riêng về quyền lực và lợi ích. Vì thế, Quân Thư rất có thể sẽ có màn "hắc hóa" ra trò khi bị đẩy đến đường cùng.

Đảm nhận vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm này là Trương Nam - "gà chiến" thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị của Vu Chính. Với kinh nghiệm dày dặn qua hàng loạt dự án cổ trang đình đám như Phượng Tù Hoàng, Hạo Lan Truyện, Thượng Thực hay Vi Vũ Yến Song Phi, Trương Nam sở hữu khí chất tiểu thư quyền quý rất đặc trưng.

Trong Ngọc Minh Trà Cốt, tạo hình và phong thái của cô được đánh giá là cực kỳ ăn khớp với một Vinh Quân Thư thâm trầm. Khán giả kỳ vọng rằng, với một tuyến tính cách rõ nét như vậy, vai diễn này sẽ là bước ngoặt giúp tên tuổi của Trương Nam bứt phá mạnh mẽ hơn.

Khán giả trông đợi vào màn thể hiện của nữ tân binh có xuất phát điểm khác biệt này.

Trong khi đó, Vinh Quân Nga (Trương Uyển Oánh) lại chọn lối sống độc lập để đứng ngoài vòng xoáy tranh đoạt. Quân Nga là kiểu nhân vật mang sắc thái "mềm nhưng không yếu", hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ lớn khi thể hiện thái độ quyết đoán trước các biến cố then chốt của gia đình.

Đảm nhận vai Vinh Quân Nga là Trương Uyển Oánh, một "tân binh" Thạc sĩ từng gây sốt mạng xã hội với vai trò giảng viên trước khi đầu quân cho Vu Chính vào cuối năm 2024. Với nhan sắc trong trẻo và xuất phát điểm khác biệt, cô mang đến lợi thế lớn khi khán giả chưa có định kiến về diễn xuất, giúp nhân vật dễ dàng tạo được thiện cảm.