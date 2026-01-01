"Tổng tài" phim Hàn 2025 kiểu: Bị ép làm "bé ba", "trẻ trâu", có cả người trời

HHTO - Nhìn lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc một năm qua, hồ sơ "tổng tài" phải nói là đa dạng bất ngờ: Muốn kiểu điển hình "cờ-ring" có Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) "Dynamite Kiss", muốn Gen Z "trẩu tre" hay "từ trên trời rơi xuống" cũng có.

Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong): "Tổng tài" bá đạo khổ nhất

Những ngày cuối năm, khán giả khắp nơi đổ rầm với Gong Ji Hyuk của Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ). Anh sở hữu tất cả đặc điểm của "tổng tài" kinh điển: Nam tính, tự luyến, là người thừa kế hoàn hảo của tập đoàn hàng đầu, sở hữu sự nghiệp riêng vững chắc. Tuy nhiên, Ji Hyuk được xếp vào nhóm số khổ khi vừa trúng tiếng sét ái tình thì bị người mình yêu gán danh "tiểu tam bất đắc dĩ".

Gong Ji Hyuk vừa phải đấu tranh để không vượt quá giới hạn đạo đức vừa phải nghĩ cách để bảo vệ Da Rim vì tưởng rằng chồng cô ngoại tình với hôn thê của anh.

Dù nổi tiếng với vóc dáng rắn chắc, chuẩn chỉnh nhưng Jang Ki Yong vẫn giảm cân thấy rõ để nhập vai. Anh gánh mượt thoại, hành động "sến rện", "chuông xe đạp" để đem đến mê lực khó cưỡng cho Gong Ji Hyuk. Không riêng cảnh phim, hậu trường của Dynamite Kiss cũng khiến khán giả quắn quéo bởi "phản ứng hóa học" chân thực của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin.

Kang Tae Poong (Lee Junho): "Boy phố" quay đầu

Kang Tae Poong của Typhoon Family (Gia Đình Bão Tố) là "tổng tài" nghèo nhất màn ảnh Hàn 2025. Không có xuất thân tài phiệt nhưng Tae Poong cũng lớn lên trong gia đình khá giả. Nhưng khủng hoảng kinh tế đến khiến công ty sụp đổ, bố anh cũng qua đời. Tae Poong không thể là thiếu gia vô lo như trước, hoàn cảnh đẩy đưa buộc anh tiếp quản và vực dậy công ty.

Những khung hình đầu tiên khắc họa Tae Poong là chàng trai sành điệu được lột tả hoàn hảo bởi vẻ ngoài không tì vết của Lee Junho. Đối lập với giao diện "boy phố" náo loạn hộp đêm, Tae Poong còn đốn tim khán giả bởi vẻ lãng mạn ở tập đầu, khi anh bí mật ươm mầm thành công giống hoa hiếm như một món quà chứng minh năng lực với bố.

Dù kịch bản ở nửa chặng sau đuối sức, nhưng "Typhoon Family" vẫn là một đợt tái xuất thành công của Lee Junho. Kỹ năng diễn xuất ổn định hơn, nhất là biểu cảm bằng mắt.

Ryu Su Hyeon (Noh Sang Hyun): "Tổng tài" trên trời rơi xuống

Đến từ Genie, Make A Wish (Thần Đèn ơi, ước đi), "tổng tài" Ryu Su Hyeon là ông trùm bất động sản. Anh là thần chết hạ phàm, sống ẩn mình hằng trăm năm cạnh Ki Ka Young (Suzy) để chờ đến ngày có thể hành quyết Genie (Kim Woo Bin). Được xây dựng luôn chống đối Thần Đèn nhưng Su Hyeon không phải kiểu phản diện tàn độc, anh cũng khá đáng yêu và ngô nghê khi liên tục bị cặp đôi chính "chơi xỏ".

Ryu Su Hyeon gây cười với tư duy kiếm tiền bất tận, đặc biệt keo kiệt, thậm chí tiếc rẻ cả việc vung cánh vì sợ rách áo.

Body "hệ chiến" của Noh Sang Hyun từng gây sốt màn ảnh rộng vào năm ngoái, với vai diễn trong "Love in the Big City" - bộ phim giúp anh đoạt cúp "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Rồng Xanh 2024.

Ban Juyeon (Choi Hyun Wook) - "Tổng tài chẩu che"

Vừa cũ vừa mới là "tổng tài" Ban Juyeon (Choi Hyun Wook) của My Dearest Nemesis (Kẻ Thù Dấu Yêu). Cũng lạnh lùng, tự luyến, tài năng, xuất thân tài phiệt nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà Juyeon tạo ra để chứng minh bản thân là người thừa kế xứng đáng, có thể thay thế bố trong lòng bà nội. "Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi" là bản chất thật của Juyeon. Anh là wibu chính hiệu, mê truyện tranh, thích chơi game và thậm chí còn từng "chẩu che" nói dối tuổi yêu đương qua mạng.

Căn phòng lắp đèn nháy xập xình, chứa chật ních truyện tranh, băng đĩa của Ban Juyeon là mơ ước tuổi thơ của nhiều thiếu niên.

Choi Hyun Wook nhập vai chàng giám đốc trẻ Juyeon thoải mái, tự nhiên. Cảnh tếu táo, chơi bời đúng chất thanh niên "sĩ đời", khi cần nghiêm túc, lộ ra khao khát yêu thương , được công nhận chạm khẽ đến trái tim khán giả. Nổi lên với loạt vai thiếu niên đa dạng tính cách, Juyeon là một bước thăng cấp nhỏ, không đạt được thành công chấn động nhưng đủ ấn tượng để khán giả tập quen dần khi Choi Hyun Wook nhận những nhân vật trưởng thành và phức tạp hơn.