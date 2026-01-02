5 sự kiện "ồn" nhất làng nhạc 2025: Taylor Swift đính hôn, Katy Perry bay vào vũ trụ

HHTO - Năm 2025 khép lại với nhiều dư âm đáng nhớ của làng nhạc và giải trí Âu Mỹ, khi những sân khấu hoành tráng, các cột mốc sự nghiệp lẫn những tranh cãi của các nghệ sĩ liên tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Taylor Swift đính hôn và phát hành album The Life of a Showgirl

Năm 2025 trở thành dấu mốc đặc biệt của làng giải trí khi Taylor Swift chính thức công bố đính hôn với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce sau khoảng hai năm hẹn hò. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, không chỉ bởi danh tiếng của cả hai mà còn vì hành trình tình cảm lãng mạn và bền bỉ của cặp đôi.

Cặp đôi thu hút sự chú ý khi cùng đăng ảnh khoảnh khắc cầu hôn đầy lãng mạn.

Ở mảng âm nhạc, Taylor Swift phát hành album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl, khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường nhạc số. Ngay khi phát hành, album nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc, ghi nhận lượng nghe khổng lồ trong những ngày đầu và phủ sóng rộng khắp mạng xã hội. Hàng loạt ca khúc trong album đồng loạt xuất hiện trong top tìm kiếm, playlist và video ngắn, cho thấy khả năng tạo xu hướng hiếm có của Taylor Swift.

Song song đó, dự án phim tài liệu The Eras Tour: The Final Show ra mắt như một lời cảm ơn, khép lại kỷ nguyên The Eras Tour - giai đoạn được xem là hoành tráng và mang tính tổng kết nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

The Eras Tour chính thức khép lại với concert film cùng loạt phim tài liệu.

Katy Perry gây tranh cãi với chuyến du hành không gian 11 phút

Trong năm 2025, Katy Perry trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia chuyến du hành không gian của doanh nghiệp Blue Origin. Hình ảnh nữ ca sĩ trong bộ đồ phi hành gia nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, biến cô thành một trong những ngôi sao Pop hiếm hoi dấn thân vào lĩnh vực du hành vũ trụ.

Katy Perry gây bất ngờ khi thông báo sẽ bay vào vũ trụ cùng Blue Origin.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng nhanh chóng vấp phải làn sóng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng chuyến bay thực chất chỉ kéo dài khoảng 11 phút nhưng lại được truyền thông hóa quá mức, từ hình ảnh, phát ngôn cho tới cách kể câu chuyện, khiến nó bị nhìn nhận như một hành trình dài và mang tính “vĩ đại” hơn thực tế.

Sự kiện bị chỉ trích vì chỉ mang tính trải nghiệm nhưng lại truyền thông "quá đà".

Việc Katy Perry liên tục chia sẻ cảm xúc sau chuyến đi càng làm dấy lên nhận xét rằng nữ ca sĩ đang “làm lố” cho một trải nghiệm ngắn ngủi, trở thành tâm điểm tranh luận về cách người nổi tiếng tận dụng những sự kiện mang tính biểu tượng để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Concert Coldplay biến thành “hiện trường” bê bối đời tư của CEO Mỹ

Trong năm 2025, một đêm concert của Coldplay tại Mỹ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không phải vì âm nhạc mà bởi một khoảnh khắc đời tư bị phơi bày công khai trên màn hình lớn. Trong lúc kiss cam lia tới một cặp đôi đang ôm ấp nhau giữa biển khán giả, hình ảnh này nhanh chóng gây chú ý khi cộng đồng mạng nhận ra người đàn ông trong khung hình là CEO của một công ty công nghệ lớn tại Mỹ, trong khi người phụ nữ đi cùng không phải vợ của ông.

Tình huống khiến nhiều người không ngờ tới tại concert của Coldplay.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc “đứng hình” của cặp đôi khi nhận ra mình đang xuất hiện trên màn hình concert đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, danh tính người đàn ông nhanh chóng bị cộng đồng mạng “truy vết”, kéo theo nhiều cuộc bàn luận.

Sự việc không liên quan trực tiếp đến Coldplay hay ban tổ chức concert, nhưng lại vô tình biến một buổi diễn âm nhạc thành bối cảnh cho một bê bối cá nhân mang tính viral toàn cầu.

Sự kiện vô tình biến thành khoảnh khắc viral, được nhiều người biến thành tình huống hài hước.

Kendrick Lamar mang “Not Like Us” lên sân khấu Super Bowl

Năm 2025 chứng kiến một khoảnh khắc gây “choáng” khi Kendrick Lamar đưa ca khúc Not Like Us - bản diss nam nghệ sĩ Drake đình đám lên sân khấu Super Bowl Halftime Show. Khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả đồng loạt rap theo những ca từ quen thuộc đã biến một bản nhạc khởi nguồn từ cuộc khẩu chiến trong giới Hip-Hop trở thành tâm điểm bàn tán.

Drake "bỗng dưng" bị diss bởi hàng nghìn người có mặt tại Super Bowl.

Sau đêm diễn, Not Like Us tiếp tục được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội, từ meme, clip reaction cho đến những tranh luận xoay quanh việc rap diss có nên xuất hiện trên một sân khấu lớn như Super Bowl hay không.

Kpop Demon Hunters: Khi nhạc phim trở thành hiện tượng toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở một dự án hoạt hình, Kpop Demon Hunters bất ngờ tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong âm nhạc. Ca khúc Golden nổi lên như một hiện tượng, dù gây tranh cãi về chiều sâu nghệ thuật, bài hát vẫn chiếm trọn sự chú ý nhờ giai điệu dễ nhớ, hình ảnh đậm chất K-Pop và khả năng lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc.

Nhà sản xuất cũng không ngờ tới mức độ viral của Golden.

Golden giành được đến 3 đề cử cho Grammy 2026 nhờ độ phủ sóng toàn cầu.

Thành công của Kpop Demon Hunters cho thấy nhạc phim ngày nay không còn là phần phụ trợ, mà có thể trở thành động lực chính giúp một dự án giải trí bùng nổ trên quy mô toàn cầu.