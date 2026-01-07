Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Phim ngôn tình Yết Hí sắp lên sóng, cặp đôi bắt nguồn từ game liệu có lãng mạn?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Yết Hí chính là dự án ngôn tình được chú ý nhất hiện nay, liệu Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu có trở thành cặp đôi ngọt ngào mở hàng cho năm mới 2026?

Ngay sau khi biết tin Yết Hí chốt ngày lên sóng 9/1, netizen đã ngóng chờ màn kết đôi của Lư Dục Hiểu và Trần Tinh Húc. Dạo gần đây, Lư Dục Hiểu đang được khen thăng hạng nhan sắc rõ rệt, màn hóa thân làm tiên nữ hái đào trong đêm hội mừng năm mới 2026 vô cùng thành công, xóa tan những lời xì xào chỉ trích cô kém sắc trong phim Bảng Thượng Giai Tế trước đó.

yet-hi-19.jpg
yet-hi-21.jpg
Yết Hí chuẩn bị lên sóng

Nhân vật của Lư Dục Hiểu trong Yết Hí tên Hồ Tu sau nhiều thất bại trong tình cảm đã dồn hết đam mê vào trò chơi Tuyệt Quốc Liệt La, nơi cô được hóa thân thành thiếu nữ thời dân quốc, cứ thế chìm đắm trong thế giới ảo. Trong game, Hồ Tu rất thân thiết với chàng trai bí ẩn Tần Tiêu Nhất, luôn được Tiêu Nhất quan tâm chăm lo chu đáo khiến Hồ Tu rung động.

yet-hi-1.jpg
Chuyện tình lãng mạn từ game ra đời thực

Hồ Tu không biết rằng người đứng sau Tần Tiêu Nhất si tình ấm áp lại là Tiêu Trí Vũ lạnh lùng, cô độc, khó gần. Hai người dần dần bước từ thế giới ảo ra đời thực, cùng nhau chữa lành những tổn thương quá khứ để tạo thành một cặp đôi trọn vẹn, bù đắp những khuyết thiếu của đối phương.

yet-hi-15.jpg
yet-hi-17.jpg
yet-hi-22.jpg
yet-hi-25.jpg
Lư Dục Hiểu được khen về tạo hình

Khi tạo hình của Lư Dục Hiểu trong phim Yết Hí được tung ra, khán giả cũng khen nữ diễn viên rất hợp với style ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch kiểu Hàn Quốc. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ có màu sắc kẹo ngọt nữ tính là đủ để Lư Dục Hiểu đạt chuẩn nữ chính ngôn tình, cho dù cô không có nhan sắc rực rỡ như nhiều người khác.

553025183-1349835336503209-3837305821446522780-n.jpg
612612802-1430043978482344-879664799336274103-n.jpg
Trần Tinh Húc vào hai vai đối lập nhau

Còn Trần Tinh Húc cũng sẽ có thử thách thú vị khi vừa làm Tần Tiêu Nhất hết mực thâm tình trong game, ngoài đời lại lý trí đến lạnh lùng, coi sự nghiệp là trên hết.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Yết Hí #Trần Tinh Húc #Lư Dục Hiểu #phim ngôn tình #phim Yết Hí

Xem thêm

Cùng chuyên mục