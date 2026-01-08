Ngọc Minh Trà Cốt tập 19, 20, 21: Bảo Nhi bị phạt vì bảo vệ mẹ nuôi, Lục trà dỗ dành

*Bài viết có tiết lội nội dung

Tập 18, Quân Nhân (Triệu Gia Mẫn) tự ý rút người hỗ trợ đắp đê về khiến công tác chống thiên tai thất bại. Mưa đá lớn làm đê vỡ, vườn trà dưới chân núi bị ngập hỏng. Tứ tiểu thư gọi thợ trà đào rãnh thoát nước ngay trong đêm để bảo vệ trà trên núi, tránh ảnh hưởng vụ mùa năm sau. Cô la hét, đánh đập bất kể lý lẽ quản lý và một cậu bé khiến ai nấy tức giận, tuyên bố đình công.

Bất chấp bệnh nặng, Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) vượt mưa gió lên núi để xem tình hình. Nàng và Giang Lai (Hầu Minh Hạo) lúc cương lúc nhu thuyết phục thợ trà tiếp tục làm việc. Thiện Bảo quất roi phạt em gái, lệnh cho cô phải tự tay đi đào mương cùng thợ trà. Bề ngoài là sát phạt nặng tay, sâu xa là nàng đang giúp em lấy công chuộc tội, cứu vớt danh dự của "Vinh tứ" trước tổ mẫu.

Với Quân Khê (Trình Tiêu), cô cho người đón Lệ nhi về phủ, trước mặt tổ mẫu nói rằng muốn nhận cô bé làm con nuôi vì thương cảm em bé mất mẹ - một nông nhân ở vườn trà vừa qua đời. Lệ nhi là con gái của Quân Khê - đứa trẻ được sinh ra trong thời gian cô đi học làm trà ở nơi khác. Vì không môn đăng hộ đối nên cô không thành thân, chỉ thỉnh thoảng ghé qua như khách của tiệm trà nhỏ nơi 2 cha con sống.

Tổ mẫu không nói, nhưng bà biết sự thật phía sau. Huyết mạch của Vinh gia không thể lưu lạc bên ngoài và nề nếp cũ - phụ nữ họ Vinh chăm sóc con cái của nhau như con đẻ được Thiện Bảo đem ra để hợp lý hóa nguyên do nàng đưa Lệ nhi về, cho cô bé thoải mái gọi Quân Khê là mẹ mà không sợ điều tiếng xấu. Thiện Bảo cũng đỡ Quân Khê một bàn thua trông thấy khi bị lão Hà làm khó. Sự cứng rắn, sát phạt và hỗ trợ vừa đủ của đại tỷ dường như phần nào thuần phục được nhị tiểu thư.

Tập 19 Ngọc Minh Trà Cốt, hôn lễ của đại tiểu thư và Lục lang quân đến gần. Để cảnh báo cháu gái không bị ái tình lấn át lý trí như bản thân năm xưa, tổ mẫu kể lại mối tình của mình với người chồng đầu tiên. Bà từng tưởng rằng người tài đức như hắn một lòng theo mình bất chấp phản đối của gia đình nhưng tất cả chỉ là vở kịch ngay từ lần chạm mặt đầu tiên được sắp xếp chu toàn.

Hắn muốn cướp đi bí kíp dưỡng trà của Vinh gia. Nhờ mẹ âm thầm điều tra, đưa cho bà đầy đủ tội chứng nên kịp đuổi hắn đi. Đến cuối cùng, sự nghiệp của hắn lụi tàn, trở về van xin bà giúp đỡ rồi hóa điên dại ở lại trông coi từ đường phủ Vinh. Bà sợ rằng Lục Giang Lai có thể trở thành mối họa tương tự. Bà bắt Thiện Bảo phải thề độc nếu nàng nương tay với Lục lang khi chàng phản bội phủ Vinh.

Có cảnh này trước chính là điềm báo cho hồi sau. Đúng ngày đại hôn, "Lục trà" nhận được tin Lang đại nhân bị Từ Tung bắt. Trúc Sinh không nghe lời Giang Lai, tự mình đi lấy sổ sách tham nhũng ở nhà tên họ Khanh nên rơi vào bẫy của Từ Tung. Lại có thêm Ôn Xán chặn cửa nói về mật thư, chàng buộc phải đi tìm Dương thị ngay để tránh kẻ khác cản trở.

Giang Lai không đến từ đường khiến ai nấy đều tức giận. Thiện Bảo nghe tin chàng cho người đi về hướng biệt phủ giấu em gái và mẹ nuôi thì lập tức đi đến. Cô chỉ kịp đưa bé Lục về nhà và đành để Lai Lai đưa Dương thị đi. Việc em út còn sống đã bị Trình quản sự nhìn thấy. Vì thế, suy đoán chính hắn cố ý tiết lộ tung tích của họ bằng mật thư, mượn tay Ôn Xán để ngăn cản hôn lễ.

Lục Giang Lai đào ấn và áo quan lên, dùng thân phận khâm sai đến công đường đòi lại Lang Trúc Sinh từ phía Từ Tung. Theo trailer tập 20 - 21 Ngọc Minh Trà Cốt, hắn ta bị chàng nhốt vào ngục. Thiện Bảo thả Dịch Vinh ra ngoài để gọi người Dương gia đến nói về chuyện Dương thị bị bắt.

Giang Lai mở công đường gọi đại tiểu thư đến làm nhân chứng thẩm vấn họ Dương. Nàng từ chối nhận mặt mẹ nuôi là một bước trong kế sách bảo vệ Dương thị. Tuy nhiên, từ việc dàn dựng bé Lục giả chết đến việc che giấu cho mẹ nuôi của Thiện Bảo khiến tổ mẫu vô cùng tức giận. Bởi sự liều lĩnh này chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến phủ Vinh gặp nguy.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 20 - 21.

Ôn Xán ngày càng tự cho mình là đúng, không hiểu tường tận thân thế và suy nghĩ của Giang Lai, cũng không biết ngọn nguồn chồng cũ của tổ mẫu và mưu tính của biểu tỷ. Khán giả ngày một khó chịu với tính khí của chàng. Trong khi đó, chứng kiến Giang Lai khuấy đảo phủ Vinh một phen, Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) có còn bênh vực, đứng về phía "Lục trà" như trước? Hứa các lão đã có mặt ở huyện Lâm Tế. Vụ án Vệ gia sẽ còn mở ra bí mật nào trên quan trường?