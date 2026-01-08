Ngọc Minh Trà Cốt tập 21, 22, 23: Thiện Bảo đối nghịch với bà, âm thầm bảo vệ "Lục trà"

HHTO - Tổ mẫu ngày càng thất vọng với Thiện Bảo, trong khi "Vinh mù" Quân Thư ngày càng được yêu thương. Sau tập 21, giả thuyết khác được đặt ra: Liệu tổ mẫu có phải là người cố ý tạo nên cuộc tranh đấu của chị em họ Vinh, Yến Bạch Lâu chỉ giả vờ tốt bụng?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 20 - 21 của Ngọc Minh Trà Cốt, cha con họ Dương nghe lời mách của đại tiểu thư, không nhận Lương ma ma là Dương thị. Ở buổi xét xử đầu tiên, Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) chỉ nói bà là ăn xin được em gái cưu mang gần đây, không rõ thân phận.

Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) cho người đi tìm người nhận diện Dương thị thất bại. Chàng bèn giả làm thầy thuốc, đến nhà Vệ lão ngũ (người mà Vệ Khắc Giản khai là đồng phạm, đem chôn thi thể Dương thị) để dò la.

Từ câu chuyện của bà cụ và cây gậy cô cháu gái nhặt được ở nhà cũ, Giang Lai lập luận hợp lý rằng Vệ lão ngũ có tật quáng gà bẩm sinh lại thêm què quặt nên không thể đi phi tang xác trong đêm mưa như bản khai của "kẻ điên" Vệ Khắc Giản. Tại buổi xét xử thứ 2 này, chàng thành công chứng minh lời khai mà Từ Tung ép Vệ lang đến hóa điên phải thừa nhận là vô căn cứ.

Để chứng minh thân phận của Dương Vân, Giang Lai yêu cầu bà viết đơn thuốc cha ruột sử dụng. Đơn thuốc khác hoàn toàn với Dương Thế Thịnh nhưng trùng với sổ sách mà lang y ghi lại. Bà thuận theo tố cáo những chuyện hại cha, giết em mà hắn làm hòng cố ý dàn dựng cái chết để cướp vườn trà của Vệ gia.

Thiện Bảo ra làm chứng. Ban đầu nàng phủ nhận. Quân Hoàn được Quân Nhân (Triệu Gia Mẫn) dắt lên công đường, cô bé một mực thừa nhận Lương ma ma ở phủ 10 năm. Vì sợ lời khai đối lập liên lụy ân nhân, Dương Vân vội khóc xin mình chỉ nói dối đòi tiền, vu khống Dương gia.

Chỉ chờ có vậy, Thiện Bảo lật ngược lời khai, đưa ra bằng chứng chứng minh bà là Dương thị, gồm chiếc áo dính máu của bà khi tìm đến phủ Vinh 10 năm trước và vị danh y đã cứu mạng bà năm đó. Nàng nói rằng muốn bảo vệ nhân chứng cũng là nạn nhân năm đó, chờ đến ngày gặp được quan thanh liêm vén mây minh oan mới dám ra mặt.

Giang Lai thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát rằng Thiện Bảo chỉ giả vờ nói dối để dụ hung thủ lộ diện. Câu nói vì từng bị quan trên đe dọa mà phải nói dối của nàng đã giúp Lai Lai có cớ hợp lý bắt giữ kẻ đổi trắng thay đen Từ Tung. Dương Thế Thịnh bị bắt chờ ngày xử trảm. Dương Vân được trả lại trong sạch đồng nghĩa phủ Vinh thoát kiếp nạn bị gán danh "chứa chấp tội phạm".

Dù án oan Vệ gia đã xử lý xong nhưng liên đới rộng. Giang Lai chưa kịp ép Từ Tung khai ra những kẻ thật sự đứng sau thì ông ta đã bị bỏ độc, diệt khẩu.

Ở phủ Vinh, Thiện Bảo bị phạt quỳ dưới mưa vì làm trái lệnh của tổ mẫu. Quân Thư cố ý nói ra vụ "Vinh tứ" đến nghe được cuộc nói chuyện của Dương lang và Thiện Bảo, khiến bà nhận ra nàng cố ý đặt bẫy để em gái dắt "bé Lục" lên công đường, càng tức thêm.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 22 - 23.

Theo preview, trailer tập 22 - 23, mâu thuẫn giữa Thiện Bảo và tổ mẫu càng sâu. Nàng muốn đón em út về, nhưng bà phản đối. Quân Hoàn bẩm sinh ngô nghê lại đã giả chết nên bà muốn coi như cô bé đã chết. Tuy nhiên, Bảo Nhi lấy gia quy trăm năm của họ Vinh để hợp lý hóa việc đón em về. Nàng cương quyết thực hiện khiến bà tức giận.



Cũng từ đây, "Vinh ngũ" được cất nhắc trở thành người thay thế đại tỷ chăm lo cơ nghiệp. Đoạn nhá hàng lấp lửng việc Quân Hoàn được tổ mẫu giúp chữa khỏi đôi mắt. Những việc này đã nằm trong toan tính của "Vinh ngũ". Nàng chính là người đã xúi Dương Dịch Đường (Lưu Kình) ngụy tạo một thân phận cho Dương Vân để trốn tội, lại cố ý chọn lúc tổ mẫu đi dạo vườn thấy cô cầu xin, lo nghĩ cho Vinh gia thế nào.

Preview Ngọc Minh Trà Cốt tập 22 - 23.

Chú ý rằng, cuối tập 21, cha của Ôn Xán nói rằng tổ mẫu Vinh thị đã tàn nhẫn thì còn ác hơn ác quỷ ăn thịt người. Từ lần ép Thiện Bảo thề độc ở từ đường, có thể thấy bà muốn đào tạo một người như mình: Có tài kinh doanh, ái tình dứt khoát, lý trí tuyệt đối. Bà không nói rằng vì sao người chồng cũ lại hóa điên dại như hiện tại, bà đã làm gì? Chọn Quân Hoàn thay thế cho Bảo Nhi khi biết nàng quá nặng tình nghĩa có phải vì nhìn ra được dã tâm của "Vinh ngũ" và sự tàn nhẫn mà mình muốn?

Ngoài tổ mẫu là người được đoán là "trùm thao túng", khán giả còn cho rằng Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) cũng không đơn giản. Chàng luôn quan sát và nói đạo lý nhưng lại giống như cố ý đẩy cao sự ghen tị của Ôn Xán, lợi dụng sự đơn thuần đó để chia cắt Lai - Bảo. Ở cảnh đầu tiên Bạch Lâu xuất hiện, tổ mẫu từng nói với quản sự rằng chàng "không giống". Yến công tử cũng đến trễ vài ngày so với dự kiến vì gặp nạn trên đường. Không ít Cnet nghi ngờ Bạch Lâu hiện tại là kẻ khác giả mạo.

Preview Ngọc Minh Trà Cố tập 22 - 23

Đầu mối ở Từ Tung bị đứt nhưng Giang Lai quyết không từ bỏ việc điều tra đến cùng sâu mọt trên quan trường. Dù khúc mắc đã xong nhưng Thiện Bảo vẫn giận chàng. "Lục trà" cũng quyết tâm có được cả sự nghiệp và mỹ nhân. Preview tập 22 - 23 tiết lộ một chút cảnh chàng mặt dày theo đuổi lại Thiện Bảo. Đại tiểu thư giận nhưng cũng theo dõi bảo vệ Giang Lai khi thấy chàng cheo leo vách núi hái lá trà quý, lén bắn tên giết rắn độc khi thấy nó sắp cắn chồng.

Phủ Vinh có mất cắp, dường như do Dương Dịch Đường hợp tác với lão Hà âm mưu. Bọn chúng đi vào từ mật thất trong phòng đại tiểu thư nên tổ mẫu vô cùng tức giận. Bà bất chấp lý lẽ đánh nàng thì "Lục trà" kịp xuất hiện đỡ roi. Chàng dùng thân phận khâm sai kiêm quan tri phủ Lâm Tế điều tra. Cùng với đó, Dương thị đi tù không lâu thì bất ngờ qua đời, lại thêm uẩn khúc.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập. Theo lịch chiếu mới nhất, trong 3 ngày tới, mỗi ngày chỉ chiếu 1 tập.