Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Lisa không phải idol K-Pop duy nhất xuất hiện tại Quả Cầu Vàng 2025, đó là ai?

Lin

HHTO - "Quả cầu Vàng 2025" (Golden Globes) sẽ diễn ra vào ngay 11/1 (theo giờ địa phương). Ngoài Lisa, idol K-Pop khác được xác nhận tham gia lễ trao giải này Joshua (SEVENTEEN). Anh chưa chính thức ra mắt màn ảnh, vậy lý do nam thần tượng có mặt là gì?

Hiện hội Báo chí Hải ngoại Hollywood đã công bố dàn nghệ sĩ trao giải (presenter) tại Quả Cầu Vàng lần thứ 83. Lisa (BLACKPINK) có tên. Ra mắt màn ảnh rộng với vai phụ trong The White Lotus 3, Lisa nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, linh động bất ngờ. Với tư cách diễn viên, cô là ngôi sao K-Pop và nghệ sĩ người Thái Lan đầu tiên xuất hiện trên sân khấu để trao giải tại Quả Cầu Vàng.

lisa-pink.jpg
The White Lotus 3 được đề cử tại hạng mục "Best Television Drama Series" (Series phim truyền hình xuất sắc nhất).

Mỗi lần dự sự kiện với vai trò là một phần của tác phẩm, Lisa luôn chọn một bộ cánh gợi liên tưởng, lấy cảm hứng hoặc có phụ kiện hoa sen. Người hâm mộ đều đang ngóng chờ tạo hình của cô.

lisa.jpg
Nữ idol hiện đang ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ). Ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam), fan chia sẻ hình ảnh cô để mặt mộc, được bắt gặp đang dạo phố trên chiếc ferrari.

Một ngôi sao K-Pop cũng có mặt tại Quả Cầu Vàng 2026 là Joshua - SEVENTEEN. Nam idol được mời thông qua mối liên kết của nhà tài trợ Lexus và sẽ đi thảm đỏ. Fan đoán rằng đây là một tín hiệu cho thấy trong tương lai gần sẽ có một "danh phận chính thức" được tuyên bố giữa Joshua và thương hiệu xe hàng đầu này.

Được nhận lời mới đến dự một lễ trao giải danh giá của Hollywood là cơ hội tốt cho nam idol nếu có ý định rẽ hướng diễn xuất khi có dịp gặp gỡ nhiều cái tên máu mặt trong giới. Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, vốn tiếng Anh của Joshua đã phá bỏ rào cản và tạo thêm tiền đề cho anh nhận các dự án quốc tế.

joshjua-1.jpg

Quả Cầu Vàng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam).

cover-1.jpg
Lin
#Lisa #Joshua #Quả Cầu Vàng #Golden Globes #Golden Globes 2026 #Golden Globes lần thứ 83 #Quả Cầu Vàng 2026 #Lisa Golden Globes #Joshua SEVENTEEN #Lisa BLACKPINK #Lisa Quả Cầu vàng #Joshua Quả Cầu Vàng #The White Lotus 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục