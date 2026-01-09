Lisa không phải idol K-Pop duy nhất xuất hiện tại Quả Cầu Vàng 2025, đó là ai?

HHTO - "Quả cầu Vàng 2025" (Golden Globes) sẽ diễn ra vào ngay 11/1 (theo giờ địa phương). Ngoài Lisa, idol K-Pop khác được xác nhận tham gia lễ trao giải này Joshua (SEVENTEEN). Anh chưa chính thức ra mắt màn ảnh, vậy lý do nam thần tượng có mặt là gì?

Hiện hội Báo chí Hải ngoại Hollywood đã công bố dàn nghệ sĩ trao giải (presenter) tại Quả Cầu Vàng lần thứ 83. Lisa (BLACKPINK) có tên. Ra mắt màn ảnh rộng với vai phụ trong The White Lotus 3, Lisa nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, linh động bất ngờ. Với tư cách diễn viên, cô là ngôi sao K-Pop và nghệ sĩ người Thái Lan đầu tiên xuất hiện trên sân khấu để trao giải tại Quả Cầu Vàng.

The White Lotus 3 được đề cử tại hạng mục "Best Television Drama Series" (Series phim truyền hình xuất sắc nhất).

Mỗi lần dự sự kiện với vai trò là một phần của tác phẩm, Lisa luôn chọn một bộ cánh gợi liên tưởng, lấy cảm hứng hoặc có phụ kiện hoa sen. Người hâm mộ đều đang ngóng chờ tạo hình của cô.



Nữ idol hiện đang ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ). Ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam), fan chia sẻ hình ảnh cô để mặt mộc, được bắt gặp đang dạo phố trên chiếc ferrari.

Một ngôi sao K-Pop cũng có mặt tại Quả Cầu Vàng 2026 là Joshua - SEVENTEEN. Nam idol được mời thông qua mối liên kết của nhà tài trợ Lexus và sẽ đi thảm đỏ. Fan đoán rằng đây là một tín hiệu cho thấy trong tương lai gần sẽ có một "danh phận chính thức" được tuyên bố giữa Joshua và thương hiệu xe hàng đầu này.

Được nhận lời mới đến dự một lễ trao giải danh giá của Hollywood là cơ hội tốt cho nam idol nếu có ý định rẽ hướng diễn xuất khi có dịp gặp gỡ nhiều cái tên máu mặt trong giới. Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, vốn tiếng Anh của Joshua đã phá bỏ rào cản và tạo thêm tiền đề cho anh nhận các dự án quốc tế.

Quả Cầu Vàng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam).