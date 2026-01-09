Ngọc Minh Trà Cốt tập 22, 23, 24: Chuẩn bị qua "map" mới, Thiện Bảo sắp bị ép cưới

HHTO - Đoàn làm phim vừa tung nhá hàng 2 nhân vật mới, báo trước sắp đến "map" mới - phủ Quốc công. Trong tập 24 - 25 của "Ngọc Minh Trà Cốt", Vinh Thiện Bảo gặp nguy, buộc Giang Lai phải ra lệnh bắt giam cô để bảo vệ cô.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Giải quyết vụ án oan cho Vệ gia xong thì tập 22 Ngọc Minh Trà Cốt, Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) đi xin lỗi, theo đuổi lại Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) vì đã bảo cô lại. Chàng tuyên bố không tính đến lời thề với tổ tiên của cô vì họ chưa bái đường. Nàng ra điều kiện Giang Lai đi hái được lá trà cổ ở vách núi sẽ đồng ý thương lượng lại.

Thiện Bảo lén theo dõi Giang Lai, bắn tên giết rắn độc khi nó đang bò về phía chàng. Biểu muội khuyên nên dứt khoát xuống tay với "kẻ phản bội" thì nàng liền bênh vực. Dù giận "Lục trà" nhưng nàng thấu hiểu cho hành động của chàng vì cũng giống như cách nàng phản lại lời tổ mẫu để che chở cho Dương thị.

Khi Giang Lai mang lá trà đến phủ Vinh, chưa kịp đợi Thiện Bảo ra gặp đã nhận tin Dương thị qua đời ở chùa. Bảo Nhi thẳng thắn chỉ trích tổ mẫu tham vọng quyền lực hơn tình thân, quyết rời đi để đón Quân Hoàn và an táng mẹ nuôi. Nàng chính thức dọn khỏi phủ Vinh, về ở tại vườn trà mới do mình vừa lập.

Vinh Quân Thư (Trương Nam) đến mộ. Thiện Bảo dặn "Vinh ngũ" cẩn thận vì con đường cô chọn rất khó đi. Dường như đại tiểu thư đã nhìn ra ý định giành lấy vị trí gia chủ phủ Vinh của Quân Thư. Thậm chí, việc nàng nói tì nữ có thấy phản ứng của "Vinh ngũ" (khựng lại một chút) khi đi qua ngôi mộ bên cạnh không, cùng với ánh mắt liếc nhìn về bia mộ của Quân Thư chính là gợi ý cho khán giả mắt của Quân Thư đã sáng từ lâu.

Từ loài hoa trồng cạnh mộ, có thể khẳng định đó là mộ của mẹ ruột Quân Thư - người có xuất thân là người hầu nên bị coi thường và không được đưa vào từ đường. Biết được sự tử tế của đại tỷ có khiến "Vinh ngũ" quay đầu như "Vinh nhị"?

Tưởng Ích Khiêm chính là kẻ đã giết Từ Tung nhưng chưa phải "trùm phản diện" ở tuyến đấu đá quan trường.

Lục Giang Lai quyết điều tra kẻ đứng sau cái chết của Dương thị. Một sư cô đã bắt gặp người đàn ông cao gầy, khí chất âm thầm tìm gặp Dương Vân trước khi bà treo cổ. Ban đầu, "Lục trà" suy đoán đó là Dương Dịch Đường với động cơ báo thù. Tuy nhiên, hắn lại đang bị Tưởng Ích Khiêm phạt trượng.

Đối tượng bị tình nghi là chủ mưu ép Dương Vân chết được khán giả cho rằng là Yến Bạch Lâu. Cnet truyền tay nhau giả thuyết (được cho là kịch bản được viết thành tiểu thuyết) rằng hắn là hậu nhân của Vệ gia. Hợp lý hóa vì sao hắn hiểu về trà và giả mạo hoàn hảo thành Bạch Lâu. Yến công tử thật là người khác và ở phần credit cuối phim có ghi người đóng "Yến Bạch Lâu thật".

Vì muốn rửa oan cho Vệ gia nên hắn mới ra sức giúp đỡ Lục Giang Lai. Sau đó vì thực sự động lòng với đại tiểu thư nên Bạch Lâu bày kế lấy lòng tổ mẫu, lấy vết thương nặng ra níu lấy sự thương hại của bà cháu nàng. Bà ép nàng phải thành thân với Yến Bạch Lâu. Vào đúng ngày hôn lễ diễn ra, Thiện Bảo và Giang Lai sẽ vạch trần thân phận thật của hắn.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 23 (xem từ 0:40).

Nhá hàng tập 24 Ngọc Minh Trà Cốt là cảnh phủ Vinh có cướp. Bọn chúng đi ra từ mật thất trong phòng của Thiện Bảo nên tổ mẫu cho rằng nàng muốn dằn mặt vụ bà làm khó mình. Có khả năng đây là màn kịch mà Quân Thư bày ra, cố ý đỡ đao cho bà để tổ mẫu thêm tin tưởng. Khi Thiện Bảo đến thăm, "Vinh ngũ" đã nói rằng cô muốn xem ai trong hai người sẽ đi xa hơn. Lần đầu tiên, tổ mẫu tát Bảo Nhi, muốn đánh nàng nhưng "Lục trà" đến đỡ kịp.

Cuối trailer, vườn trà gặp nạn khi Tưởng Ích Khiêm cho người đến bắt hết trà nô và tìm ra một đống rương báu vật. Là Dương Dịch Đường - Quân Thư hợp sức vu oan cho nàng chăng? Chưa rõ căn nguyên vụ việc là gì. Biết rằng, để Thiện Bảo không rơi vào tay tên ác quan kia, Giang Lai liền nhanh miệng hơn, ra lệnh bắt nàng về.

Trailer Ngọc Minh Trà Cốt tập 24.

Đoàn làm phim cũng vừa nhá hàng một đoạn nhỏ cảnh Tiết Thụ Ngọc (Tào Tuấn). Những rắc rối từ vườn trà sẽ mở ra "map" mới - phủ Quốc công.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI, MangoPlus hoặc VieON, FPTPlay, TV360 (chiếu chậm hơn).