Bruno Mars công bố chuyến lưu diễn The Romantic Tour, liệu có tái hợp với Rosé?

HHTO - Bruno Mars chuẩn bị trình làng tour diễn sân vận động lớn nhất sau gần 10 năm, quy tụ dàn khách mời đình đám và dự kiến gây sốt toàn cầu trong năm 2026.

Mới đây, Live Nation đã chính thức xác nhận Bruno Mars sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên The Romantic Tour vào năm 2026. Đây là tour diễn sân vận động đầu tiên của nam nghệ sĩ sau gần một thập kỷ, nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ tư The Romantic dự kiến phát hành vào ngày 27/2 tới. Chuyến lưu diễn sẽ chính thức mở màn tại sân vận động Allegiant, Las Vegas vào ngày 10/4 và kéo dài đến hết tháng 10.

Điểm nhấn đặc biệt của tour diễn lần này chính là dàn khách mời "khủng" được công bố. Người cộng sự thân thiết Anderson .Paak sẽ đồng hành trong tất cả các đêm diễn dưới nghệ danh DJ Pee .Wee để khuấy động sân khấu. Bên cạnh đó, những cái tên đình đám như Victoria Monét sẽ góp mặt tại chặng châu Âu, trong khi Raye và Leon Thomas sẽ đảm nhận vai trò mở màn tại các điểm dừng chân ở Bắc Mỹ.

Người cộng sự thân thiết Anderson .Paak sẽ đồng hành trong tất cả các đêm diễn.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào "ẩn số" mang tên Rosé. Với việc siêu hit APT. vừa càn quét danh hiệu "Bài hát của năm" tại MTV VMAs 2025 và sở hữu hàng loạt đề cử danh giá tại kỳ Grammys 2026, người hâm mộ cho rằng Bruno Mars đang giữ kín sự xuất hiện của "đóa hồng" BLACKPINK như một quân bài chiến lược.

Đáng chú ý, khi lịch trình cá nhân của Rosé sau tháng 1/2026 vẫn còn bỏ ngỏ, khả năng cô bất ngờ sánh đôi cùng Bruno Mars, tái hiện ca khúc APT. trên sân khấu của chuyến lưu diễn trở nên hoàn toàn khả thi.

Hệ thống bán vé dự kiến sẽ trở nên "nghẹt thở" khi cổng bán vé ưu tiên sẽ mở bán vào ngày 14/1 và bán chính thức vào ngày 15/1. Với sức nóng từ album phòng phu mới cùng quy mô hoành tráng của The Romantic Tour đầy hứa hẹn, đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ và không thể bỏ lỡ của năm 2026.