Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Bruno Mars công bố chuyến lưu diễn The Romantic Tour, liệu có tái hợp với Rosé?

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bruno Mars chuẩn bị trình làng tour diễn sân vận động lớn nhất sau gần 10 năm, quy tụ dàn khách mời đình đám và dự kiến gây sốt toàn cầu trong năm 2026.

Mới đây, Live Nation đã chính thức xác nhận Bruno Mars sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên The Romantic Tour vào năm 2026. Đây là tour diễn sân vận động đầu tiên của nam nghệ sĩ sau gần một thập kỷ, nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ tư The Romantic dự kiến phát hành vào ngày 27/2 tới. Chuyến lưu diễn sẽ chính thức mở màn tại sân vận động Allegiant, Las Vegas vào ngày 10/4 và kéo dài đến hết tháng 10.

Điểm nhấn đặc biệt của tour diễn lần này chính là dàn khách mời "khủng" được công bố. Người cộng sự thân thiết Anderson .Paak sẽ đồng hành trong tất cả các đêm diễn dưới nghệ danh DJ Pee .Wee để khuấy động sân khấu. Bên cạnh đó, những cái tên đình đám như Victoria Monét sẽ góp mặt tại chặng châu Âu, trong khi Raye và Leon Thomas sẽ đảm nhận vai trò mở màn tại các điểm dừng chân ở Bắc Mỹ.

Người cộng sự thân thiết Anderson .Paak sẽ đồng hành trong tất cả các đêm diễn.

Người cộng sự thân thiết Anderson .Paak sẽ đồng hành trong tất cả các đêm diễn.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào "ẩn số" mang tên Rosé. Với việc siêu hit APT. vừa càn quét danh hiệu "Bài hát của năm" tại MTV VMAs 2025 và sở hữu hàng loạt đề cử danh giá tại kỳ Grammys 2026, người hâm mộ cho rằng Bruno Mars đang giữ kín sự xuất hiện của "đóa hồng" BLACKPINK như một quân bài chiến lược.

Đáng chú ý, khi lịch trình cá nhân của Rosé sau tháng 1/2026 vẫn còn bỏ ngỏ, khả năng cô bất ngờ sánh đôi cùng Bruno Mars, tái hiện ca khúc APT. trên sân khấu của chuyến lưu diễn trở nên hoàn toàn khả thi.

Hệ thống bán vé dự kiến sẽ trở nên "nghẹt thở" khi cổng bán vé ưu tiên sẽ mở bán vào ngày 14/1 và bán chính thức vào ngày 15/1. Với sức nóng từ album phòng phu mới cùng quy mô hoành tráng của The Romantic Tour đầy hứa hẹn, đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ và không thể bỏ lỡ của năm 2026.

Duy Minh
#Bruno Mars #The Romantic Tour #concert 2026 #live music #Khách mời nổi bật #sân vận động

Xem thêm

Cùng chuyên mục