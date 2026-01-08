Công Chúa Tóc Mây “chốt đơn” diễn viên chính, netizen khen Disney “đã tỉnh táo”

HHTO - Sau một danh sách dài những cái tên được đồn đoán sẽ đóng chính “Tangled” bản live-action, cuối cùng Disney đã chọn được diễn viên đảm nhận “công chúa tóc mây” Rapunzel và “hoàng tử trộm cắp” Flynn Rider. Sự lựa chọn này của Disney được nhiều netizen khen ngợi là “đã trưởng thành sau nhiều lần vấp ngã”.

Mới đây, Disney đã công bố chính thức tên hai diễn viên sẽ đảm nhận hai vai chính trong Tangled (Công Chúa Tóc Mây) bản live-action (phim do người thật đóng). Theo đó, Teagan Croft sẽ hóa thân “công chúa tóc mây” Rapunzel, và Milo Manheim sẽ trở thành “hoàng tử trộm cắp” Flynn Rider.

Trước đó, khi dự án Tangled bản live-action khởi động lại, danh sách các diễn viên tin đồn và được fan đề cử cho phim trở nên vô cùng “nhộn nhịp” với rất nhiều cái tên tiềm năng. Với vai Rapunzel, danh sách có: Sabrina Carpenter, Sadie Sink (Stranger Things), Emma Myers (Wednesday), McKenna Grace (Ghostbusters: Frozen Empire), Freya Skye (Zombies 4: Dawn of The Vampires), Isabel May (1883)...

Còn vai Flynn Rider, những cái tên được nhắc đến là: Mason Thames (How To Train Your Dragon), Taylor Zakhar Perez (Red, White and Royal Blue), Timothée Chalamet (Dune), Louis Partridge (Enola Holmes)...

Teagan Croft vai Rapunzel.

Milo Manheim vai Flynn Rider.

Vào khoảng gần cuối tháng 12/2025, có thông tin cho biết Disney đã tổ chức một buổi thử vai kín tiếng để tìm kiếm Rapunzel và Flynn Rider. Lúc này, danh sách rút ngắn còn Freya Skye (Zombies 4), Sarah Catherine Hook (White Lotus), Teagan Croft (Titans), Olivia-Mai Barrett (Invasion) cho vai Rapunzel; Milo Manheim (Zombies) và Charlie Gillespie (Julie and Phantoms) cho vai Flynn. Cuối cùng, sau buổi thử vai này, Teagan Croft và Milo Manheim đã được Disney “chốt đơn”.

Sự lựa chọn này của Disney được đông đảo netizen khen nức nở trên MXH, đặc biệt Milo Manheim được nhận xét là như thể Flynn từ phim hoạt hình bước ra. Các bình luận viết: “Ôi trời ơi! Đúng rồi đấy! Tôi hoàn toàn ủng hộ dàn diễn viên này!”, “Dàn diễn viên này quá xuất sắc!”, “Xét về ngoại hình thì đây là sự lựa chọn diễn viên tuyệt nhất từ trước đến nay”, “Gắn râu vào thì Milo chính là Flynn luôn”...

Theo đó, các bình luận khen ngợi Teagan Croft có vẻ đẹp rạng rỡ, tinh nghịch của nàng Rapunzel; còn Milo Manheim thì toát lên vẻ quyến rũ rất Flynn Rider. Cả hai không quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải là vô danh, do đó rất phù hợp với một dự án như Tangled bản live-action. Với những gì đã thể hiện qua những tác phẩm trước đó - cả diễn xuất lẫn khả năng ca hát, nhiều khán giả tin tưởng cả hai sẽ “ăn sạch và không để lại vụn” hai vai diễn Rapunzel và Flynn.

Trước Tangled bản live-action, Disney đã “ngã ngựa” với hai nàng công chúa khác khi lên phim chuyển thể là The Little Mermaid (2023) và Snow White (2025). Cả nàng tiên cá Ariel và công chúa Bạch Tuyết đều vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ khán giả khi có ngoại hình khác xa phim hoạt hình, cốt truyện cũng có một số thay đổi không giống với bản hoạt hình. Trong đó, Snow White thất bại thảm hại hơn cả khi gây lỗ tới 115 triệu đôla, bị cả giới phê bình và khán giả thờ ơ với điểm Rotten Tomatoes “xanh um” chỉ 39%.

Thất bại của Snow White được cho là đã làm Disney "tỉnh ra".

Dưới bài đăng công bố hai diễn viên chính cho Tangled bản live-action, nhiều bình luận khen ngợi Disney nay đã “trưởng thành sau nhiều lần vấp ngã”. Các bình luận viết: “Dàn diễn viên tuyệt vời đến nỗi lúc đầu tôi cứ tưởng là do fan đề xuất đấy, mọi người biết gu chọn diễn viên của Disney mấy năm gần đây mà”, “Không thể tin được đây là những diễn viên Disney đã chọn, ai đã tuyển họ, hãy tăng lương cho người đó ngay!”, “Disney cuối cùng đã rút ra bài học cho mình”, “Tôi nghĩ để có được dàn diễn viên tuyệt diệu này chúng ta phải cảm ơn thất bại cay đắng của Snow White, nó khiến Disney tỉnh ra”...

Kathryn Hahn vai phù thủy Agatha trong WandaVision.

Hiện tại, Tangled bản live-action vẫn còn một vai diễn quan trọng khác là Gothel - mụ phù thủy bắt cóc Rapunzel nhưng tự xưng là mẹ cô, thao túng tâm lý cô công chúa nhỏ. Vai diễn này trước đây từng được dự định giao cho Scarlett Johansson nhưng “Góa phụ đen” đã lắc đầu.

Với độ hài lòng tuyệt đối dành cho sự lựa chọn diễn viên Rapunzel và Flynn, các fan hy vọng Disney sẽ “giữ vững phong độ” trong việc chọn diễn viên để “chọn mặt gửi vàng” cho vai phản diện quan trọng này. Nhiều netizen đã đề cử Kathryn Hahn - nữ phù thủy của series WandaVision, Agatha All Along - cho vai Mẹ Gothel. Các bình luận viết từ thần thái đến diễn xuất, Kathryn Hahn gần như hoàn hảo cho vai diễn này.

Phim hoạt hình Tangled ra mắt vào năm 2010, được phát triển từ câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Chuyện phim kể về nàng công chúa Rapunzel có mái tóc ma thuật, có thể khiến vết thương lành lại, người ta trẻ ra. Do đó, nàng bị mụ phù thủy Gothel bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, nuôi nhốt trong một tòa tháp cao biệt lập trong rừng sâu, chưa từng được ra khỏi tháp.

Càng lớn, Rapunzel càng nuôi khát khao được tự mình ngắm nhìn, khám phá thế giới. Một ngày nọ, gã trộm cắp lãng tử Flynn đột nhập vào tòa tháp, vô tình giúp Rapunzel thực hiện ước mơ. Nhưng Gothel đâu thể để “suối nguồn tuổi trẻ” của mình chạy mất dễ dàng như vậy.