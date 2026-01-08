Ngọc Minh Trà Cốt: Phân cảnh "ảo diệu" trông vô lí lại hợp lí gợi nhớ Mặc Vũ Vân Gian

HHTO - Có lẽ vì cùng một người đỡ đầu là Vu Chính (Hoan Ngu Ảnh Thị) nên một vài cảnh nhỏ của "Ngọc Minh Trà Cốt" giống "công thức" với "Mặc Vũ Vân Gian".

Cảnh sao lá trà trong Ngọc Minh Trà Cốt được chèn thêm một đoạn sử dụng kỹ xảo "ảo diệu" như quảng cáo nước trà xanh. Biết rằng dụng ý của đoàn phim là Giang Lai (Hầu Minh Hạo) cùng các nhân vật phụ cảm nhận được kỹ thuật sao lá trà điêu luyện, tinh xảo, đầy nghệ thuật nhưng khán giả vẫn không thể nhịn cười.

Cảnh sao lá trà của Ngọc Minh Trà Cốt được cắt riêng có thể khiến dân mạng không xem phim hiểu lầm là một đoạn quảng cáo.

Trước đó, cũng trong bộ phim do Vu Chính "thầu" - Mặc Vũ Vân Gian, có cảnh mang dụng ý tương tự. Tiết Phương Phi/ A Ly (Ngô Cẩn Ngôn) chơi đàn - một khúc nhạc dân gian được cô phổ mới đầy bi ai. Người nghe tưởng như nữ thần bay lên, chống đỡ bầu trời - tai kiếp đang rơi xuống, hi sinh thân mình bảo vệ thế gian.

Thời điểm lên sóng, phân cảnh này trở thành từ khóa nóng trên bảng Hot Search, khiến không ít khán giả tò mò đi xem phim để hiểu vì sao rõ ràng là "cổ trang mặt đất" sao lại có cảnh như phim thần tiên. Ngô Cẩn Ngôn từng chia sẻ chính cô khi được yêu cầu diễn với phông xanh và bàn xoay cũng không hiểu dụng ý của của cảnh này là gì.

﻿ ﻿﻿ Ngô Cẩn Ngôn hoang mang nhưng vẫn thực hiện vì tôn trọng hướng dẫn và cách diễn đạt của đạo diễn.

Ở Mặc Vũ Vân Gian, Tiết Phương Phi từng tưởng tượng ra bóng hình của Khương Lê (Dương Siêu Việt) mặc đồ trắng thanh nhã, xinh đẹp dưới tán vườn hoa lê nở rộ, cười tạm biệt cô rời khỏi Trinh Nữ Đường. Từ đây, A Ly chính thức bước vào chương mới của cuộc đời, sống với thân phận Khương nhị tiểu thư để báo thù cho cả hai người.

Ngọc Minh Trà Cốt cũng có một đoạn dùng "công thức" tương tự. Lục Giang Lai khi hôn mê đã mơ thấy bản thân bị đuối nước, sau đó được một "nữ thần" xiêm y trắng cứu lên thì tức giận. Giấc mộng tương ứng với hiện thực, Vinh Thiện Bảo là người cứu chàng lên. Cũng từ đây, "Lục trà" bắt đầu sống ở phủ Vinh, từ người chăn ngựa trở thành phu quân tương lai của đại tiểu thư, cũng mở ra loạt tình tiết tạo bước ngoặt trong đấu đá nội trạch và quan trường.

﻿

Những sự trùng hợp này không làm người xem khó chịu, được đùa rằng liệu đây có phải "gu mới" của Vu Chính hay công ty Hoan Ngu Ảnh Thị.