I.O.I mở concert kỷ niệm 10 năm, Wanna One tái hợp nhưng khó đủ 11 thành viên?

HHTO - Người hâm mộ của series "Produce 101" sẽ có năm 2026 "hồi sinh" khi nhóm nhạc bước ra từ 2 mùa đầu tiên là I.O.I và Wanna One sẽ tái hợp. Lai Kuan Lin liệu có trở lại cùng các anh hay đành theo dõi từ xa như năm MAMA 2021?

Dự án kỷ niệm 10 năm của I.O.I

Thông tin I.O.I tái hợp được các thành viên xác nhận vào những ngày cuối năm 2025. Ngoại trừ Kang Mina không thể tham gia do trùng lịch quay phim, 10 thành viên của I.O.I sẽ tề tựu trong một sự kiện hoành tráng nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Somi là người đầu tiên hé lộ về màn tái hợp này. Yoo Yeon Jung xác nhận công tác chuẩn bị đang được tiến hành và địa điểm tổ chức concert đã được quyết định.

I.O.I luôn giữ quan hệ gắn kết. Mỗi năm vào dịp kỉ niệm, các cô gái lại tề tựu và chia sẻ hình với fan.

I.O.I ra mắt vào tháng 5/2016 nên truyền thông dự đoán, nhóm sẽ trở lại trong mùa Xuân. Vì các thành viên đề cập đến địa điểm tổ chức concert nên người hâm mộ tin rằng sự kiện lớn nhất sẽ là fancon. Các cô gái sẽ cùng tái hiện những sân khấu huyền thoại, chia sẻ về quá khứ - hiện tại, mối liên kết bền chặt giữa họ, chơi trò chơi. Bên cạnh đó, một số thành viên cũng nhắc đến họ đang chuẩn bị dự án đặc biệt gửi đến người hâm mộ nên fan cũng trông đợi vào một chuỗi dự án lớn.

Wanna One - Show thực tế cười "nổ bụng" như Zero Base?

Lần tái hợp gần nhất của Wanna One là 5 năm trước, tại MAMA 2021.

Sau khi "thả hint" vào sáng 1/1, Mnet xác nhận Wanna One sẽ tái hợp thông qua chương trình thực tế Wanna One GO. Mùa đầu tiên là "dây tơ hồng nghiệt ngã", se duyên cho các thành viên thành từng cặp nhỏ để thực hiện nhiệm vụ theo ước nguyện (theo cách "lầy lội" nhất) trong buổi phỏng vấn kín.

Mùa 2 là Zero Base, tại đây, 11 chàng trai được đưa đến một căn hộ bí mật với 11 căn phòng nhỏ theo đúng sở thích, tính cách, cùng chơi đùa sinh hoạt trong khoảng thời gian nhất định với tư cách những thanh thiếu niên bình thường, không phải "idol Wanna One".

Người hâm mộ hi vọng concept của Zero Base sẽ được tái sử dụng. Bởi đây là mùa sinh ra nhiều meme và nhiều khoảnh khắc viral chấn động nhất. Các fan cũng tò mò ở độ tuổi hiện tại, họ sẽ bày trò gì để tự chơi với nhau. Điều người hâm mộ manifest nhiều nhất là hi vọng số tập thật dài để thỏa mãn nỗi nhớ mong.

Trong một lần tham gia show tạp kĩ hồi tháng 9 năm ngoái, Daehwi từng nói rằng anh biết các fan rất thích các show thực tế của Wanna One nên nếu tái hợp họ hi vọng có thể bắt đầu bằng một chương trình như vậy, ghi lại quá trình chuẩn bị album. "Đào lại" chia sẻ này sau tin tái hợp chính thức, nhiều fan tin rằng Daehwi đã "ẩn ý" từ rất lâu. Bởi anh là một trong những thành viên thường đề cập đến "Muốn Một" cũng như mong đợi tái hợp.

Đoạn nhá hàng của Mnet được các chàng trai đăng tải lại. Riêng Ong Seong Woo vốn ít cập nhật mạng xã hội nên khá im lìm. Kang Daniel nhập ngũ trong năm 2026 nên qua tin nhắn gửi fan trên b.stage, "center quốc dân" cho biết chỉ xuất hiện trong phần đầu.

Kuan Lin từng khéo léo phủ nhận mình thi công chức hay làm chính trị gia trong một postcard nói lý do mình mở kênh.

Lai Kuan Lin (Lại Quán Lâm) cũng chưa có động thái do anh đã giải nghệ từ năm 2024. Em út hiện đang sống tự do, làm điều mình thích, thỉnh thoảng chia sẻ đôi điều trên podcast. Năm 2021, khi Wanna One tái hợp trên sân khấu MAMA, Kuan Lin không có mặt nhưng vẫn đăng Story Instagram ủng hộ tiết mục. Fan đều hi vọng sẽ được nhìn thấy đội hình đủ 11 người nhưng cũng thông cảm cho quyết định của anh nếu Kuan Lin hoàn toàn muốn lánh khỏi giới giải trí.