"Chị Hồng" tung tin qua lại nam thần Cbiz, Vương An Vũ phủ nhận hẹn hò Quan Hiểu Đồng

HHTO - Tưởng rằng tạm nghỉ trên Weibo, "chị Hồng" lại qua X "quậy" tiếp với bảng xếp hạng các sao nam. Tuy nhiên, rất nhanh, Weibo chính thức của cô đã phủ nhận tài khoản X kia là giả. Nhiều nghệ sĩ đã đăng bài phủ nhận, bài đăng của phía Lâm Canh Tân khiến dân mạng bật cười đúng chất người "thức nguyên đêm khẩu chiến anti fan".

Từ sáng sớm 3/1, hotgirl mạng Tư Hiểu Địch hay "chị Hồng" (gọi theo tên tài khoản của cô @iamroosie) khiến cả cõi mạng náo loạn khi tung ảnh kèm đoạn chat được cho là của cô cùng hàng loạt sao nam hàng đầu Cbiz. Cô tuyên bố đã từng thân mật với không ít người.

"Chị Hồng" nói Lâm Canh Tân đang hẹn hò với cô nhưng lại ngoại tình với cô gái đã giới thiệu họ với nhau. Cô yêu cầu nam diễn viên xin lỗi vì từng khiến cô trầm cảm. "Chị Hồng" cũng đề cập về Ngô Diệc Phàm, nói rằng anh rất tốt, từng dùng bữa với mẹ anh. Trong bài viết khác, cô đăng bức ảnh được cho là chụp cạnh Lộc Hàm đang ngủ vì dân mạng nhìn thấy cánh tay người này có hình xăm giống nam nghệ sĩ.

Cô cũng nhắc đến rất nhiều sao nam khác như Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ... nhưng không phải ai cũng là người đã thân mật với cô mà theo dạng "rì-viu" nhân phẩm hoặc nói chuyện đời tư, mập mờ rằng đối phương có phải hình mẫu của mình hay không.

Sáng 3/1, Weibo phủ kín bởi những thẻ từ khóa về "chị Hồng" và loạt tuyên bố của nghệ sĩ. Phía Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Châu Kỳ, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân đều tuyên bố sẽ dùng biện pháp pháp lí để chấm dứt hành vi lan truyền tin sai sự thật, ảnh hưởng danh dự nghệ sĩ.

Tuyên bố từ phòng làm việc của Lâm Canh Tân ngắn gọn nhưng khiến dân mạng "ôm bụng cười lớn", viết rằng: "Đối với những thông tin sai sự thật đang lan truyền trên nhiều nền tảng, chúng tôi đã thu thập bằng chứng và ủy quyền cho luật sư xử lý. Nếu cô iamroosie đúng là mắc bệnh như cô nói thì chúng tôi chúc cô sớm hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ".

Fan đùa rằng có thể Lâm Canh Tân đã lấy tài khoản phòng làm việc để tự viết vì giọng điệu "cà khịa" và "hỗn" này rất giống nam diễn viên - người đàn ông nổi danh sẵn sàng cãi tay đôi xuyên đêm đến bao giờ thắng anti fan, hater thì thôi. Thông báo được cho là như một "cú tát" vào những tin tức mà "chị Hồng" tung ra.

Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng nên duyên màn ảnh trong bộ phim "Người Trong Hẻm Nhỏ". Gần nửa năm qua, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm liên tục đối diện với nghi vấn rạn nứt nhưng cặp đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng, nên tin đồn Vương An Vũ hẹn hò với cô trở thành vấn đề nhạy cảm.

"Nếu không lầm thì Vương An Vũ đang hẹn hò với Quan Hiểu Đồng" - câu nói này của "chị Hồng" đã đẩy sự việc thêm "căng". Ngay trong ngày 3/1, phía nam diễn viên đã lập tức phủ nhận toàn bộ thông tin mà cô đưa ra về anh là sai sự thật, tuyên bố ủy quyền cho luật sư để khởi kiện người dùng có hành vi lan truyền tin thất thiệt.

Hiện tại, Weibo của "chị Hồng" đã gỡ kha khá bài viết. Đến chiều 3/1, trên X xuất hiện một tài khoản giống hệt của cô đăng tweet xếp loại các sao nam. Náo loạn một hồi, tài khoản này cho biết đó là xếp hạng diễn xuất theo góc nhìn cá nhân, không có ý nghĩa gì khác. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Weibo của "chị Hồng" xác nhận tài khoản X kia là giả mạo.



﻿ "Chị Hồng" xác nhận tài khoản X kia là giả mạo. Cô cho biết mình chỉ dùng Weibo, Xiaohongshu, Douyin và Instagram.

"Chị Hồng" tiếp tục đăng ảnh với "nam thần một thời" Trần Tường, khẳng định cả hai chỉ là anh em thân thiết.

Theo những bài đăng mới của "chị Hồng" trên Weibo, cô chỉ tạm gỡ đi vài bài đăng vì cho rằng có người đang "chặn cửa" đe dọa mình, lấp lửng sẽ còn tung ra nhiều chuyện chấn động khác.

Người hâm mộ của các ngôi sao bị kéo vào "tai bay vạ gió" này đang trấn an nhau phải giữ thái độ trung lập, hi vọng "người qua đường" nghe lời từ hai phía, chờ thông báo chính thức từ phía nghệ sĩ hoặc cơ quan có thẩm quyền.