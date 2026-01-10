Tổng kết GDA 2026: Jennie là chủ nhân của Daesang "mới sinh", G-Dragon kiếm bộn

HHTO - Năm nay, Golden Disc Awards - GDA có thêm một Daesang mới. Jennie là ngôi sao bận nhất khi liên tục lên nhận giải nhóm và cá nhân, trong đó có Daesang.

Ngày 10/1, Golden Disc Awards - GDA lần thứ 40 chính thức diễn ra tại Đài Bắc (Trung Quốc). Sân khấu đặc biệt là loạt hit đầy hoài niệm như Lies (BIGBANG), Spring Day (BTS), Like Rain, Like Music (Kim Hyunsik)... được dàn idol thế hệ mới như TWS, CLOSE YOUR EYES, Huh Yunjin (LE SSERAFIM)... cover.

Năm nay, ban tổ chức của GDA bổ sung thêm một giải Daesang dành cho nghệ sĩ (bên cạnh album và bài hát). Thể lệ trao giải giống như 2 Daesang trước đó, dựa trên 60% dữ liệu định lượng và 40% từ hội đồng giám khảo. Thiết kế cúp cũng có thay đổi nhẹ, 3 "đĩa than" của Daesang sẽ được làm hoàn toàn bằng vàng. Các giải khác là đĩa vàng nền đen.

Chủ nhân đầu tiên của Daesang "mới sinh" - "Nghệ sĩ của năm" (Artist of the year) gọi tên Jennie. Cô chính là thần tượng bận nhất đêm nay. Vừa trình diễn xong, Jennie nhanh chóng mặc nguyên set đồ trình diễn lên nhận Daesang. Ở nửa đầu buổi lễ, như thể tranh thủ lúc cô ra ngồi ở ngoài theo dõi, trong khoảng 10 phút, Jennie nhận liên tiếp 3 giải cá nhân và nhóm (2 Bonsang Digital Song và Global Impact). Khoảnh khắc cô chưa kịp ngồi xuống đã lên nhận "đĩa" tiếp viral vì biểu cảm buồn cười.

Phản ứng từ bất ngờ đến cười bất lực đáng yêu của Jennie khi vừa lên phát biểu xong lại lên nhận giải tiếp.

Nối tiếp Jennie là G-Dragon nhận Daesang "Bài hát của năm". Anh không tham gia GDA 2026 nhưng gửi video cảm ơn đến ban tổ chức. G-Dragon cũng là một trong những nghệ sĩ "kiếm bộn" tại GDA năm nay khi hốt sạch 3 hạng mục quan trọng (có 2 Bonsang bài hát và album).

Stray Kids là chủ nhân của Daesang cuối cùng - "Album của năm" (Album of the year) với KARMA. Niềm vui vỡ òa với STAY (fandom nhóm) bởi cách đây không lâu, Stray Kids đã bật khóc nhận Daesang đầu tiên tại MAMA 2025, cũng là hạng mục này. Ở GDA 2026, các chàng trai một lần nữa cảm ơn tất cả những người đã làm nên album, gửi lời biết ơn chân thành đến cộng đồng fan toàn cầu đã ủng hộ và tạo nên Stray Kids của hiện tại.

"Tân binh của năm" gọi tên ALLDAY PROJECT, CORTIS - không lệch với dự đoán của khán giả. Đây cũng là hai cái tên oanh tạc cúp tân binh ở hàng loạt lễ trao giải của Hàn Quốc trước đó. ALLDAY PROJECT, CORTIS đều gây sốt từ sản phẩm đầu tiên, tạo trend ở nội địa và tăng độ nhận diện nhanh chóng tại quốc tế.

Ngoài nhân vật chính là các thần tượng, bộ tứ nam thần được mời đến trao giải cũng chiếm sóng như Hứa Quang Hán, Byeon Woo Seok, Ahn Hyo Seop, Song Joong Ki.