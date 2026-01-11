Ngọc Minh Trà Cốt tập 23, 24, 25: Giang Lai giúp Thiện Bảo rửa oan tội mưu phản

Vinh Quân Thư bắt đầu "quậy đục nước" khi vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng Bạch Dĩnh Sinh. Đến "Ngọc Minh Trà Cốt" tập 25, Lục Giang Lai lo lắng muốn mắng Bảo Nhi cũng không nổi khi được nàng "nịnh yêu".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 23 của Ngọc Minh Trà Cốt êm đềm. Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) lui về vườn trà riêng, dạy dỗ 2 em ruột. Nàng không bênh vực vô điều kiện Quân Hoàn (Dư Nhân), sẽ đứng về phía Quân Nhân (Triệu Gia Mẫn) khi cần nhưng cũng lạnh lùng phạt "Vinh tứ" ra trò.

Quân Khê (Trình Tiêu) hờn giận ra mặt tổ mẫu khi bà công khai chê bai tư chất của Lệ Nhi chỉ vì cha cô bé. Nhị tiểu thư đến tìm đại tỷ. Nàng ôn hòa hơn, ước rằng tổ mẫu có suy nghĩ giống Thiện Bảo, cũng ra tín hiệu ủng hộ cho chị, tuyên bố đến lúc Vinh gia cần đổi chủ.

Cảnh chung của Bảo Nhi - Giang Lai (Hầu Minh Hạo) trong tập 23 chỉ vài phút, lúc "Lục trà" mượn báo việc điều tra cái chết của Dương thị để gặp gỡ nàng. "Hồng hài nhi" mặt dày lẻn vào phòng rồi "nũng nịu" khi bị đuổi đi khiến khán giả "xỉu đùng".

Ở phía phủ Vinh, ngũ tiểu thư - Vinh Quân Thư (Trương Nam) chính thức khỏi mắt. Tổ mẫu ngày càng yêu thương nàng hơn nhưng vẫn nhớ và công nhận tài năng của Bảo Nhi. Bà yêu cầu "Vinh ngũ" ở bên mình để học quản lý vườn trà, nhưng chưa vội giao hết việc ở cửa tiệm cho nàng.

Khán giả giống như Bạch Dĩnh Sinh, ăn một cú lừa nhẹ từ biên kịch khi tưởng rằng Quân Thư có ý tráo thuốc, hạ độc bà thì hóa ra, nàng chỉ lén đổi thêm vị thuốc để bà khỏe hơn do bà quá cố chấp. Tuy nhiên, dã tâm của "Vinh ngũ" vẫn không thể xem thường. Yến Bạch Lâu (Triệu Dịch Khâm) đã dặn Bạch Dĩnh Sinh phải cẩn thận vì hành động của nàng cổ quái, tâm tư khó đoán.

Quả thật, tập 24 và 25 Ngọc Minh Trà Cốt đã hé lộ sự đa đoan, tiểu nhân của nàng. Quân Thư cố ý để bọn cướp đâm mình hòng có được lòng tin của tổ mẫu. Có vẻ như nàng lại hợp tác với Dương Dịch Đường để gây nên sóng gió cho phủ Vinh nhưng kế hoạch bị Bạch Dĩnh Sinh phát giác.

Trailer phim từng có đoạn Quân Thư đâm Dĩnh Sinh và nhá hàng tập 25 cũng có cảnh cô thuyết phục Bạch lang đang rướm máu khóe miệng rằng hãy giữ kín bí mật thì nàng sẽ để chàng về kinh thi cử. Yêu "Vinh ngũ" thật lòng, lại là người ngay thẳng, chân thành, Dĩnh Sinh liệu có dung túng cho nàng làm việc ác?

Từ trailer tập 24 - 25 của Ngọc Minh Trà Cốt có thể dự đoán tạm thời nội dung như sau: Tưởng Ích Khiêm muốn hạ bệ Vinh Thiện Bảo, gây nên rối loạn nội bộ để khiến Vinh gia sụp đổ nên lão thuê bọn cướp đến phủ. Ông ta mượn tay Dương Dịch Đường - kẻ có thù với Vinh gia sau vụ án giải oan cho họ Vệ. Hắn hợp tác với lão Hà - kẻ bị đại tiểu thư vạch trần chuyện dơ bẩn và quyết không liên kết làm ăn. Và không loại trừ khả năng hắn sẽ nương nhờ "đồng đội cũ" Vinh Quân Hoàn. Theo đó mới có tình tiết Quân Hoàn đỡ đao và thách thức đại tỷ "ai là người đi xa hơn".

Tuy nhiên, kế hoạch dùng bọn cướp thất bại nên Tưởng Ích Khiêm bày trò ở vườn trà, vu oan cho Bảo Nhi và Vinh phủ có ý định nuôi quân mưu phản. Giang Lai bắt nàng về đại lao liền vội vào lo lắng không hiểu nàng đưa bản thân vào thế hiểm để làm gì. Thiện Bảo điềm tĩnh bày tỏ tin tưởng chàng sẽ giải oan, "nịnh yêu" xua tan cơn giận của "Lục trà". Giang Lai tìm ra bằng chứng, không chỉ rửa oan cho nhà họ Vinh, cứu được Thiện Bảo mà còn hốt trọn một mẻ Dương Dịch Đường - lão Hà và cả Tưởng Ích Khiêm.

Video Vietsub: @sgg.minie

Ngọc Minh Trà Cốt tập 25 - trailer.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập. Với tốc độ chiếu hiện tại, có thể cuối tuần sau, đoàn phim sẽ mở bán gói fast track xem thẳng đến tập cuối.