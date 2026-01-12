Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Gươm Diệt Quỷ “chịu thua” trước KPop Demon Hunters tại Quả Cầu Vàng 2026

HẢI ĐƯỜNG ​
HHTO - “KPop Demon Hunters” đã vượt qua “Thanh Gươm Diệt Quỷ” để giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng 2026.

Mới đây, lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 đã diễn ra, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) đã vượt qua các ứng cử viên khác như Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Zootopia 2… để giành chiến thắng.

kpop-demon-hunters-15.jpg

Ngoài ra, KPop Demon Hunters cũng được vinh danh ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất. Trong danh sách đề cử của hạng mục này, Wicked: For Good có lợi thế khi có tới hai đề cử dành cho No Place Like HomeThe Girl In The Bubble; nhưng ca khúc chiến thắng là Golden của KPop Demon Hunters.

kpop-demon-hunters-1.jpg

Lên sóng Netflix vào tháng 6/2025, KPop Demon Hunters đã trở thành một “cú nổ” lớn, liên tục lập nhiều thành tích cũng như phá vỡ nhiều kỷ lục. Với hơn 500 triệu lượt xem đạt được vào cuối năm 2025, KPop Demon Hunters trở thành phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix.

Nhạc phim cũng được đón nhận mạnh mẽ với nhiều ca khúc lọt vào Billboard Hot 100. Trong đó, ca khúc Golden đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nữ KPop hư cấu chạm đỉnh BXH âm nhạc này.

kpop-demon-hunters-2.jpg

Chuyện phim KPop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ Huntr/x có ba thành viên sống hai cuộc đời. Ban ngày họ là ngôi sao KPop đình đám, ban đêm là thợ săn quỷ mạnh mẽ. Âm nhạc của Huntr/x không chỉ chiếm lĩnh các BXH mà còn có sức mạnh tạo ra kết giới, ngăn cách quỷ với thế giới loài người. Để đối phó với Huntr/x, Quỷ vương đã cho ra mắt nhóm nhạc nam Saja Boys. Bên ngoài họ là các mỹ nam nhưng bên trong là quỷ đội lốt, dùng âm nhạc để chiếm lấy linh hồn con người.

kimetsu-no-yaiba-16.jpg
Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành.
zootopia-23.jpg
Zootopia 2.

Dù “chịu thua” KPop Demon Hunters tại Quả Cầu Vàng 2026 nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn ThànhZootopia 2 lại “oanh tạc” phòng vé với doanh thu khủng. Cả hai phim đều có mặt trong Top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Trận chiến đầu tiên ở Vô Hạn Thành đã mang về cho Thanh Gươm Diệt Quỷ 721 triệu đôla, đứng thứ 7. Với 1,43 tỷ đôla, Zootopia 2 xuất sắc đứng thứ 2, chỉ chịu đứng sau Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải.

Một số chiến thắng tại Quả Cầu Vàng 2026:

Phim hay nhất (thể loại chính kịch): Hamnet

Phim hay nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): One Battle After Another

Phim hoạt hình hay nhất: KPop Demon Hunters

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh (thể loại chính kịch): Jessie Buckley (Hamnet)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh (thể loại chính kịch): Wagner Moura (The Secret Agent)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Đạo diễn xuất sắc nhất mảng điện ảnh: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ca khúc gốc hay nhất mảng điện ảnh: Golden (KPop Demon Hunters)

Phim truyền hình hay nhất (thể loại chính kịch): The Pitt

Phim truyền hình hay nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): The Studio

Phim truyền hình giới hạn xuất sắc nhất: Adolescence

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình (thể loại chính kịch): Rhea Seehorn (Pluribus)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình (thể loại chính kịch): Noah Wyle (The Pitt)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Jean Smart (Hacks)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch): Seth Rogen (The Studio)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình: Erin Doherty (Adolescence)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình: Owen Cooper (Adolescence)

coverfb-9866.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
