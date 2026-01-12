Thanh Gươm Diệt Quỷ “chịu thua” trước KPop Demon Hunters tại Quả Cầu Vàng 2026

HHTO - “KPop Demon Hunters” đã vượt qua “Thanh Gươm Diệt Quỷ” để giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Quả Cầu Vàng 2026.

Mới đây, lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 đã diễn ra, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) đã vượt qua các ứng cử viên khác như Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Zootopia 2… để giành chiến thắng.

Ngoài ra, KPop Demon Hunters cũng được vinh danh ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất. Trong danh sách đề cử của hạng mục này, Wicked: For Good có lợi thế khi có tới hai đề cử dành cho No Place Like Home và The Girl In The Bubble; nhưng ca khúc chiến thắng là Golden của KPop Demon Hunters.

Lên sóng Netflix vào tháng 6/2025, KPop Demon Hunters đã trở thành một “cú nổ” lớn, liên tục lập nhiều thành tích cũng như phá vỡ nhiều kỷ lục. Với hơn 500 triệu lượt xem đạt được vào cuối năm 2025, KPop Demon Hunters trở thành phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix.

Nhạc phim cũng được đón nhận mạnh mẽ với nhiều ca khúc lọt vào Billboard Hot 100. Trong đó, ca khúc Golden đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một nhóm nữ KPop hư cấu chạm đỉnh BXH âm nhạc này.

Chuyện phim KPop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ Huntr/x có ba thành viên sống hai cuộc đời. Ban ngày họ là ngôi sao KPop đình đám, ban đêm là thợ săn quỷ mạnh mẽ. Âm nhạc của Huntr/x không chỉ chiếm lĩnh các BXH mà còn có sức mạnh tạo ra kết giới, ngăn cách quỷ với thế giới loài người. Để đối phó với Huntr/x, Quỷ vương đã cho ra mắt nhóm nhạc nam Saja Boys. Bên ngoài họ là các mỹ nam nhưng bên trong là quỷ đội lốt, dùng âm nhạc để chiếm lấy linh hồn con người.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành.

Zootopia 2.

Dù “chịu thua” KPop Demon Hunters tại Quả Cầu Vàng 2026 nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành và Zootopia 2 lại “oanh tạc” phòng vé với doanh thu khủng. Cả hai phim đều có mặt trong Top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Trận chiến đầu tiên ở Vô Hạn Thành đã mang về cho Thanh Gươm Diệt Quỷ 721 triệu đôla, đứng thứ 7. Với 1,43 tỷ đôla, Zootopia 2 xuất sắc đứng thứ 2, chỉ chịu đứng sau Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải.