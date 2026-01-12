Thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026: Lisa mặc đồ xuyên thấu, lần đầu đảm nhận vai trò mới

HHTO - Lễ trao giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes) lần thứ 83 diễn ra sáng 12/1 (giờ Việt Nam), quy tụ nhiều ngôi sao hạng A quốc tế tham dự. Lisa BLACKPINK xuất hiện với trang phục xuyên thấu nhưng không hề gây tranh cãi.

Lisa BLACKPINK mặc váy xuyên thấu của thương hiệu Jacquemus tại Quả Cầu Vàng lần thứ 83. Năm nay, Lisa lần đầu đảm nhận vai trò trao giải cùng các sao Hollywood như Snoop Dogg, Miley Cyrus, Orlando Bloom... Cô đi vào lịch sử với tư cách là nữ idol K-Pop đầu tiên đảm nhận vai trò trao giải.

Ariana Grande diện thiết kế của Vivienne Westwood Couture. Năm nay, cô tiếp tục gây dấu ấn với vai phù thủy Glinda trong Wicked 2. Tuy nhiên lớp trang điểm khiến quá nhẹ nhàng khiến Ariana trông nhợt nhạt.

Ca sĩ Miley Cyrus xuất hiện "cực ngầu" trong thiết kế của nhà mốt Saint Laurent. Cô khiến khán giả bất ngờ vì trang phục kín đáo và sang trọng, khác hẳn phong cách thường thấy. Tháng 12/2025, cô đính hôn với nhạc sĩ Maxx Morando, kém sáu tuổi.

Selena Gomez đem đến diện mạo của một minh tinh, sang trọng và cuốn hút. Tuy nhiên, phong cách trang điểm này khiến Selena bị già hơn tuổi.

Đôi bạn Selena và Miley chung khung hình tại thảm đỏ.

Timothée Chalamet liệu sẽ nhận được tượng vàng năm nay?

Tài tử Jacob Elordi lịch lãm như hoàng tử trong trang phục của Bottega Veneta. Năm qua, anh để lại nhiều ấn tượng với giới chuyên môn nhờ vai diễn quái vật The Creature trong Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro.