Jimin BTS đẹp tựa"chàng thơ" trên bìa VOGUE Hàn tháng Hai với 7 phiên bản

HHTO - Sau "em út" Jung Kook, V, "anh cả" Jin, Jimin là thành viên tiếp theo của BTS xuất hiện trên bìa tạp chí đầu năm. Nam idol diện đồ Dior, đẹp như chàng thơ trên bìa tạp chi VOGUE Hàn tháng 2 với 7 phiên bản.

Sự thanh lịch tự nhiên và cảm giác ấm áp là điểm giao thoa trong thế giới thẩm mỹ mà Jimin chia sẻ, điều đó được thể hiện rõ trên bìa VOGUE Hàn tháng 2.

Sau “em út” Jung Kook, V và “anh cả” Jin, Jimin là thành viên tiếp theo của BTS góp mặt trên bìa tạp chí đầu năm. Nam idol diện trang phục Dior với tổng cộng 7 phiên bản bìa khác nhau, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức hút.

Đáng chú ý, Jimin mặc các thiết kế thuộc bộ sưu tập Dior Summer 2026, và đây là lần đầu tiên bộ sưu tập này được một nghệ sĩ diện và xuất hiện trực tiếp trên bìa tạp chí. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy mức độ tin tưởng và ưu ái mà nhà mốt dành cho Jimin trong vai trò Đại sứ toàn cầu. Việc một bộ sưu tập chưa chính thức phổ biến rộng rãi đã được chọn để xuất hiện trên bìa VOGUE cũng cho thấy sức ảnh hưởng ổn định của các thành viên BTS.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng idol hay nghệ sĩ solo, Jimin ngày càng được nhìn nhận như một gương mặt đại diện cho thẩm mỹ nam giới đương đại: Mềm mại nhưng không mờ nhạt, tinh tế nhưng vẫn gần gũi.

Bên cạnh hoạt động của các cá nhân, BTS cũng đã chính thức thông báo về việc phát hành album phòng thu thứ 5, đánh dấu sự trở lại của nhóm với đội hình đầy đủ sau khoảng 3 năm 9 tháng. Album gồm 14 ca khúc, được các thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất, như một lời tri ân gửi đến người hâm mộ đã chờ đợi màn comeback trọn vẹn của nhóm.

Cùng với album mới, BTS cũng xác nhận kế hoạch tổ chức world tour trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về lịch trình tour dự kiến sẽ được công bố vào 0 giờ ngày 14 tháng 1, thông báo nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS) trên toàn cầu.