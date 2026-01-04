Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Tìm ra điểm mấu chốt khiến bạn phối đồ trông lỗi mốt: Tránh họa tiết rườm rà

Ái Ái
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Biết cách phối đồ khéo léo cho thấy bạn là người có gu thẩm mỹ và chú ý đến chi tiết. Khi biết được những điểm nên tránh và tìm ra mấu chốt khiến vẻ ngoài của bạn trông sến hoặc lỗi thời, bạn dễ dàng lựa chọn trang phục mà không cần phải đắn đo trước những món đồ không hiệu quả.

1. Áo thun oversize, in họa tiết

6.png

Áo thun rộng thùng thình hoặc in họa tiết không hợp thời có thể khiến bạn trông sến và già cỗi, đặc biệt là nếu chúng có chất liệu kém chất lượng thì càng mất điểm. Thay vào đó, hãy chọn áo thun basic ôm sát, hoặc hơi rộng hơn vòng eo khoảng một ngón tay và không dài qua mông, trơn hoặc có họa tiết/ logo tinh tế hơn. Kết hợp chúng với quần jeans hoặc váy vừa vặn để tạo nên vẻ ngoài cân đối, hiện đại.

2. Họa tiết rườm rà, màu sắc đậm nhưng không tươi sáng

7.png

Họa tiết hoa khổ lớn, hoặc rối rắm như paisley, màu sắc đậm và sẫm có thể khiến bạn trông cũ kỹ và hơi sến. Những họa tiết này tuy nổi bật nhưng không hợp thời, sẽ càng khiến mọi người chú ý vào điểm hạn chế của bộ trang phục. Thay vào đó, những họa tiết cổ điển như kẻ sọc vốn cực kỳ linh hoạt và dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục, nó cũng là kiểu họa tiết vượt thời gian, rất nên có trong tủ quần áo.

3. Đồ thể thao đồng bộ

trackiesweb-header.jpg

Đồ thể thao rất trẻ trung và năng động, vì vậy chúng được các nàng yêu thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng hợp thời trang. Đồ thể thao đồng bộ có thể khiến bạn trông như đã quá mệt mỏi để cố gắng và mặc đại cái gì đó ra đường. Để diện mạo trông tươi sáng và bắt mắt hơn với các items thể thao, hãy phối hợp các món đồ riêng lẻ để tạo nên một vẻ ngoài phong cách. Kết hợp một chiếc áo khoác trendy với quần nỉ thoải mái, hoặc một chiếc áo hoodie form đẹp với chân váy midi. Cách tiếp cận này sẽ mang lại sự linh hoạt và nét hiện đại, giúp tủ đồ của bạn luôn mới mẻ và trẻ trung.

Ái Ái
#Chọn trang phục phù hợp theo vóc dáng #Tránh trang phục lỗi mốt và lỗi thời #Lựa chọn họa tiết cổ điển và tinh tế #Kỹ thuật phối đồ năng động và linh hoạt #Tránh xu hướng đồ thể thao đồng bộ quá mức #Phân biệt trang phục trẻ trung và thanh lịch #Phối đồ tinh tế để giữ vẻ ngoài sang trọng #Chọn áo thun và họa tiết phù hợp

Xem thêm

Cùng chuyên mục